Här är Sverige bäst i världen

Växer dubbelt så snabbt

Investeringar i immateriella tillgångar växer snabbare än de i materiella tillgångar.

Under det senaste decenniet har investeringar i immateriella tillgångar i Sverige vuxit med i genomsnitt 4,3 procent per år, medan de materiella investeringarna endast ökat 2,4 procent per år under samma period.

Under 2024 investerade Sverige totalt cirka 1 100 miljarder kronor på området.

Kunskap och kompetens, 29 procent, mjukvara och databaser, 26 procent, samt forskning och utveckling, 18 procent, är de dominerande delarna i Sveriges immateriella tillgångar.

”En styrkeposition”

”Det är en styrkeposition att Sverige återigen ligger i topp när det gäller investeringar i immateriella tillgångar. Ett resultat av långsiktig innovationskraft som vi vet är avgörande för vår konkurrenskraft”, säger Anna Jardfeldt, generaldirektör för PRV, Patent- och registreringsverket.

”För att Sverige ska förbli konkurrenskraftiga behöver vi ge växande företag och akademiska aktörer bättre möjligheter att växla upp och samtidigt säkerställa att immateriella tillgångar värderas och skyddas på rätt sätt”, tillägger hon.

Globalt är det de immateriella tillgångarna som växer i särklass snabbast. Sedan 2008 har investeringar i immateriella tillgångar som mjukvara, forskning och interna processer ökat mer än tre gånger snabbare än investeringar i maskiner och byggnader.

