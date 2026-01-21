Notan för Ukraina: 7 250 miljarder kronor

Hittills ser vi egentligen inte tecken på att freden är nära i Ukraina, men en dag kommer den naturligtvis och förhoppningsvis.

Det talas om att Ukraina och USA senare i veckan ska underteckna ett större ekonomiskt avtal, men detaljerna är så här långt vaga, skriver Kyiv Independent.

Ukrainska företag försöker samtidigt se möjligheterna efter kriget, men kämpar i krigstida operationer med ständiga utmaningar kring arbetskraftsbrist och ryska attacker.

Ukraina varnar: “Katastrof kan vara timmar bort”. Dagens PS

Vill se snabbstart för tillväxt

Ryssland fortsätter att intensivt bombardera ukrainska städer och företag.

Tjänstepersoner i Ukraina säger nu att återuppbyggnaden av landet och vad man kallar ”en snabbstart av långsiktig tillväxt” kommer att kräva så mycket som motsvarande drygt 7 250 miljarder kronor under en 10-årsperiod.

I samband med World Economic Forum i Davos presenterar Horizon Capital läget för sin Catalyst Fund för återhämtning i Ukraina.

Kiev-baserade investeringsföretaget Horizon Capital lanserade sin fond i juli förra året vid en konferens om Ukraina i Rom och satte då målet att samla 300 miljoner euro, motsvarande 3,2 miljarder svenska kronor.

ANNONS

Favorit i rysk repris: “Frankrike på väg in i Ukraina”. Dagens PS