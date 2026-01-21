Det kommer att kosta motsvarande 7 250 miljarder kronor att återuppbygga Ukraina efter kriget, enligt en ny analys.
Notan för Ukraina: 7 250 miljarder kronor
Hittills ser vi egentligen inte tecken på att freden är nära i Ukraina, men en dag kommer den naturligtvis och förhoppningsvis.
Det talas om att Ukraina och USA senare i veckan ska underteckna ett större ekonomiskt avtal, men detaljerna är så här långt vaga, skriver Kyiv Independent.
Ukrainska företag försöker samtidigt se möjligheterna efter kriget, men kämpar i krigstida operationer med ständiga utmaningar kring arbetskraftsbrist och ryska attacker.
Vill se snabbstart för tillväxt
Ryssland fortsätter att intensivt bombardera ukrainska städer och företag.
Tjänstepersoner i Ukraina säger nu att återuppbyggnaden av landet och vad man kallar ”en snabbstart av långsiktig tillväxt” kommer att kräva så mycket som motsvarande drygt 7 250 miljarder kronor under en 10-årsperiod.
I samband med World Economic Forum i Davos presenterar Horizon Capital läget för sin Catalyst Fund för återhämtning i Ukraina.
Kiev-baserade investeringsföretaget Horizon Capital lanserade sin fond i juli förra året vid en konferens om Ukraina i Rom och satte då målet att samla 300 miljoner euro, motsvarande 3,2 miljarder svenska kronor.
Har kommit drygt halvvägs
I Davos onsdag kunde Horizon Capital meddela att man säkrat mer än 150 miljoner euro, drygt hälften, för omedelbara investeringar i ukrainska företag för en kommande återuppbyggnad av landet.
Bland investerarna finns EBRD, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, som satsat 30 miljoner euro och IFC, International Finance Corporation, som är en del av Världsbanken och investerat 50 miljoner euro.
”Absolut avgörande”
Fonden ska bana väg för utländska investerare att äga andelar i ukrainska infrastrukturprojekt i första hand men satsa även inom energi, digital infrastruktur och byggnation.
”Jag tror tror att den här fonden är absolut avgörande för återuppbyggnaden av landet”, säger Matteo Patrone, vice ordförande för EBRD.
”Jag hoppas även att detta skickar en signal till investerare generellt.”
Norge bygger vindkraft
Till investerarna i Catalyst Fund hör även svenska, nederländska, norska och franska utvecklingsorgan.
“Norge har beslutat att bidra med 15 miljoner euro till Horizon Capital. Vi, som en stor energibidragsgivare, vet att man idag behöver reparera det man har, men man behöver även bygga för framtiden”, sade Norges utrikesminister Espen Barth Eide i Davos.
Norge ska finansiera en vindkraftpark i Odessa oblast.
