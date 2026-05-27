Beskedet: Svenska soldater kan få specialuppdrag inom Nato

Nu ska en översyn även göras kring hur marinens amfibieförband ska integreras.

”Att våra jägarförband uppfyller Natos behov för att ingå i den här typen av operationer är förstås ett mycket gott kvitto för dessa förband och för det utbildningssystem som producerat dem, säger generalmajor Jonny Lindfors, chef för armén.

Ska kunna ske ”här och nu”

Under en tid har arbetet pågått för att säkra att arméns jägarförband och marinens amfibieförband, lever upp till de krav som finns för att genomföra specialoperationer, antingen som komplement till nationella operationer eller under Natobefäl. Arbetet ska fortsätta.

Det handlar i grunden om att använda redan väldigt dugliga förband som komplettering och förstärkning till både svenska och allierade specialförband.

”Detta är inte något vi ska kunna göra någon gång i framtiden, utan här och nu, och under successiv förmågetillväxt”, säger Rickard Johansson, brigadgeneral och chef för Försvarsmaktens specialförband.

De svenska jägarförbanden och marinens amfibieförband ska kunna agera mer aktivt i Nato-operationer, enligt försvarets besked. (Foto: Hannes Holmström / Försvarsmakten)