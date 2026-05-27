Svenska soldater kan i ökad utsträckning ingå i specialoperationer, både nationellt ledda sådana och under Nato-befäl.
Beskedet: Svenska soldater kan få specialuppdrag inom Nato
Det är ÖB Michael Claesson som fattat beslutet att delar av arméns jägarförband ska kunna ingå i specialoperationer, både nationellt ledda och under Natobefäl.
Nu ska en översyn även göras kring hur marinens amfibieförband ska integreras.
”Att våra jägarförband uppfyller Natos behov för att ingå i den här typen av operationer är förstås ett mycket gott kvitto för dessa förband och för det utbildningssystem som producerat dem, säger generalmajor Jonny Lindfors, chef för armén.
Ska kunna ske ”här och nu”
Under en tid har arbetet pågått för att säkra att arméns jägarförband och marinens amfibieförband, lever upp till de krav som finns för att genomföra specialoperationer, antingen som komplement till nationella operationer eller under Natobefäl. Arbetet ska fortsätta.
Det handlar i grunden om att använda redan väldigt dugliga förband som komplettering och förstärkning till både svenska och allierade specialförband.
”Detta är inte något vi ska kunna göra någon gång i framtiden, utan här och nu, och under successiv förmågetillväxt”, säger Rickard Johansson, brigadgeneral och chef för Försvarsmaktens specialförband.
Goda förmågor
Enligt Rickard Johansson ligger redan arméns jägarförband och marinens amfibieförbands förmågor och egenskaper ganska långt bortom det som hamnar under konventionella skytte- och spaningsförband.
”Från vår sida ser vi på jägarförbanden som ´Special Operations Capable Units´”, säger han.
Arbetet som nu genomförs innebär att arméns jägarförband och marinens amfibieförband kan underställas andra chefer i Natos kommandostruktur för att genomföra uppdrag i Nato-ledda specialoperationer.
Men det är inte en utökning av Försvarsmaktens specialförband det handlar om. Jägar- och amfibieförbanden är och ska fortsätta vara förband inom armén och marinen.
”Särskilda operationsgruppen är fortsatt ÖB:s främsta resurs för autonoma specialoperationer där uppdragen kan vara förenade med synnerligen hög risktagning. Vi bibehåller hög handlingsfrihet med SOG, som varit en mycket viktig del av det arbete som nu genomförts, inte minst vad gäller träning och kunskaps- och erfarenhetsöverföring”, säger Johansson.
Inget nytt regelverk
Enligt Sofia Kalmeborg, pressekreterare på Försvarsmaktens högkvarter, innebär nyordningen inga förändringar i regelverk om hur svenska förband kan användas inom Nato, utan handlar om vilka förband vi väljer att avdela för vilka uppgifter.
”De svenska jägarförbanden uppfyller Natos behov för specialoperationer och ska kunna underställas alliansen för att lösa sådana uppgifter.”, säger Kalmeborg till Dagens PS.