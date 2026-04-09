Råd till mingelblyga

Förberedelser inför minglet

För den som tycker mingel känns obekvämt är ofta förberedelse bästa vägen till mer trygghet.

Ett bra tips är att du satsar på att komma tidigt till eventet. Då hinner du landa, känna in lokalen och låta andra komma fram till dig i stället för tvärtom. Det är mycket bättre än att komma inspringande med andan i halsen och bli stressad över om du ska hälsa på alla eller inte.

Det är också bra att du kollar in vilka andra som kommer. Finns det en gästlista eller står det om minglet på Linkedin så du ka se vilka som ska delta.

Läs även på om eventet och dess tema och den eventuella föreläsaren och syftet med mingeltillfället. Då känner du dig mer hemma när du väl är på plats. Känner du till temat, föreläsaren eller syftet har du alltid något att börja prata om.

Förbered din presentation

Fila lite på din presentation innan ditt mingel. Förbered dig så du vet vad du vill svara på frågan ”vad gör du?” och liknande. Då kan det vara skönt att ha ett par meningar klara som du känner dig nöjd med.

Ta fram isbrytare som du kan inleda konversationer med. Det kan vara en enkel fråga som: “är det första gången du är här?” eller “hur känner du arrangören?”. På så vis öppnar du samtalet på ett avslappnat sätt.

Gå med en vän

Du kan även posta på LinkedIn att du kommer och se om någon annan i ditt nätverk också ska dit. Det är ett sätt att börja förmingla redan innan.

Det kan kännas bra att inte gå ensam på ett mingelevent men om du går dit med någon du känner. Häng inte bara tillsammans hela tiden för då minglar ni ju knappt, vilket var eventets syfte.

Inspirera varandra att våga gå fram och prata med nya personer och träffas kort under eventet för att peppa varandra igen.

Sänk kraven och öva

Mingel handlar inte om att prestera utan om att du möter andra och att ni lyssnar på varandra. Sätt inte målet för högt. Ibland är det nog att ha haft ett trevligt samtal eller att ha gått dit över huvud taget.

Varje gång du deltar blir du mer varm i kläderna och blir det lättare efter hand. Sociala färdigheter är som en muskel de stärks av användning. Att sitta hemma i soffan för mycket är ingen bra mingelträning.

Kom ihåg uppföljningen

Efter minglet är det enkelt att bygga vidare på ditt nätverk genom att du skickar en kontaktförfrågan på Linkedin eller att du börjar följa personen på Instagram eller i något annat socialt medie ni båda är.

Tacka gärna för samtalet, kommentera något ni pratade om. Föreslå ett nytt, enskilt möte om ni fann gemensamt intresse. Små, genuina handlingar får ofta stort genomslag över tid.

Övning ger färdighet

Att återvända till minglet handlar om att återerövra något mänskligt det vill säga närvaro och nyfikenhet. Ingen behöver vara perfekt. Men det är bra vara lite modig, lite förberedd och öppen för att möta andra.

Ju oftare du går på mingel, desto naturligare känns det och när du är mer van. Sedan kan du vara den som hjälper andra att bli tryggare under minglet.