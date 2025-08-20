När visumet kostar mer än flygbiljetten

En svensk på villovägar

Ett ögonvittne, som vill vara anonymt, berättar för Perfect Weekend hur nära det var att de betalade överpris för sin brittiska rese-PDF:

”I våras bokade vi en vandringsresa längs Scottish Coastal Way. Fyra dagar, klassisk vandring, boende och god mat. När resan närmade sig var det dags att fixa visum, ett så kallat ETA. Vi hade hört att det skulle kosta runt tolv pund. Men när vi skickat in uppgifterna och hamnade på betalningssidan var priset plötsligt minst 70 pund. Och mer om man ville ha det snabbare. Då anade vi oråd.”

Efter en snabb googling hamnade de på brittiska myndigheternas officiella sajt – där fanns en tydlig varning. Ingen kan påskynda en ETA-ansökan, oavsett vad någon hemsida påstår. Istället laddade de ned regeringens egen app, betalade tolv pund och fick sin godkända PDF direkt i mobilen.

”Hade vi inte varit vaksamma hade vi kastat bort pengar på en onödig mellanhand. Nu lär vi oss alltid dubbelkolla.”

