Att betala överpris för en drink på Sturehof är en sak, men för en PDF till Storbritannien känns det genast mindre glamouröst. Ändå är det precis vad tusentals resenärer gör – helt i onödan.
När visumet kostar mer än flygbiljetten
En svensk på villovägar
Ett ögonvittne, som vill vara anonymt, berättar för Perfect Weekend hur nära det var att de betalade överpris för sin brittiska rese-PDF:
”I våras bokade vi en vandringsresa längs Scottish Coastal Way. Fyra dagar, klassisk vandring, boende och god mat. När resan närmade sig var det dags att fixa visum, ett så kallat ETA. Vi hade hört att det skulle kosta runt tolv pund. Men när vi skickat in uppgifterna och hamnade på betalningssidan var priset plötsligt minst 70 pund. Och mer om man ville ha det snabbare. Då anade vi oråd.”
Efter en snabb googling hamnade de på brittiska myndigheternas officiella sajt – där fanns en tydlig varning. Ingen kan påskynda en ETA-ansökan, oavsett vad någon hemsida påstår. Istället laddade de ned regeringens egen app, betalade tolv pund och fick sin godkända PDF direkt i mobilen.
”Hade vi inte varit vaksamma hade vi kastat bort pengar på en onödig mellanhand. Nu lär vi oss alltid dubbelkolla.”
Falska agenter och låtsas-konsulter
Tricket är lika gammalt som charterresan till Mallorca: skapa en sajt som ser ut som en myndighet, lägg på en serviceavgift, kalla det expresshantering. Och resenären betalar.
Det handlar inte bara om Storbritannien. Indien, Egypten, USA – listan kan göras lång. USA:s konsumentskyddsmyndighet har i år varnat för ”notarier” som erbjuder hjälp med visum mot höga avgifter, trots att de inte har någon behörighet alls.
Den svenska naiviteten
Vi svenskar älskar att tro att vi kan allt om resor. Vi vet när SAS säljer tvåbiljetter billigare än en enkel. Vi bokar hotell i Lissabon som proffs. Men när det kommer till digitala visum går vi i samma fälla som turister på bargatan i Ayia Napa.
Skillnaden mellan 12 pund och 70 pund kanske inte låter som en katastrof. Men det är ändå pengar som borde gått till whiskyprovning i Edinburgh eller en extra natt på boutiquehotell.
Så slipper du bli lurad
Börja alltid på ambassadens eller konsulatets hemsida. Kolla priset där. Allt annat är tilläggstjänster. Och visst, du får gärna betala någon för att klicka ”ladda upp PDF” åt dig – men då är det inte visum du köper utan ren bekvämlighet.
Ett tips: om visumsajten har stockbilder på leende backpackers – stäng fliken.
Läs även: Reseboom på börsen – här är aktierna som lyfter 2025
Perfect Weekend Guide: Undvik visumbedrägeriet
- Kolla alltid priset på ambassadens eller myndighetens egen sida.
- ETA till Storbritannien kostar 12 pund. Inte 70.
- Lämna aldrig ut dina inloggningsuppgifter till en ”agent”.
- Kom ihåg: en PDF ska aldrig kosta mer än flygbiljetten till Milano.
Källa: SimpleVisa, FTC, brittiska myndigheter, anonyma resenärer på Scottish Coastal Way.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
När visumet kostar mer än flygbiljetten
Att betala överpris för en drink på Sturehof är en sak, men för en PDF till Storbritannien känns det genast mindre glamouröst. Ändå är det precis vad tusentals resenärer gör – helt i onödan. En svensk på villovägar Ett ögonvittne, som vill vara anonymt, berättar för Perfect Weekend hur nära det var att de betalade …
