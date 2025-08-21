Dagens PS
Världen

Myggor sprider sjukdomar i Europa: "Det nya normala"  

Myggor
Europa har drabbats av rekordmånga fall av myggburna sjukdomar (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Europa har i sommar drabbats av rekordmånga fall av myggburna sjukdomar som West Nile-virus och chikungunya. Smittskyddsmyndigheten ECDC varnar för “det nya normala”.

Enligt Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) blir myggsäsongen i Europa både längre och mer intensiv. Orsakerna är högre temperaturer, mildare vintrar och förändrade regnmönster som skapar perfekta förutsättningar för myggor att sprida virus.

”Europa går in i en ny fas – där längre, mer omfattande och mer intensiv spridning av myggburna sjukdomar håller på att bli det nya normala”, säger ECDC:s chef Pamela Rendi-Wagner i ett uttalande.

Det rapporterar Euronews

Rekordmånga fall 2025

Hittills i år har det rapporterats om 27 utbrott av chikungunya – fler än någonsin tidigare i Europa. Dessutom har 335 fall av West Nile-virus bekräftats, den högsta nivån på tre år.

ECDC konstaterar att antalet fall sannolikt kommer att fortsätta öka under sensommaren, eftersom smittspridningen oftast når sin topp mellan juli och september.

Myggor har hittats i Sverige 

Den asiatiska tigermyggan, som bland annat sprider chikungunya, finns nu i 16 europeiska länder och 369 regioner – en kraftig ökning från 114 regioner för tio år sedan.

Den har även hittats i Sverige. Sommaren 2023 upptäcktes larver på Lidingö och i juli i år rapporterade forskare fynd så långt norrut som i Uppland.

"Det påverkar oss redan", säger Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), till SVT

Samtidigt sprids West Nile-virus till nya områden varje år. Under 2025 har viruset rapporterats i bland annat Sălaj i Rumänien samt i de italienska provinserna Latina och Frosinone, där minst tio personer har dött.

Inte en ny folksjukdom – men kan vara livsavgörande

Hittills har tigermyggan bara dykt upp sporadiskt i Sverige. Men forskarna bedömer att den förr eller senare kommer att etablera sig permanent här.

“Sjukdomarna som de kan föra med sig blir inte nya folksjukdomar – det är inte TBE heller men kan ändå vara livsavgörande för den som får den”, säger Lindström.

Myggor
Den asiatiska tigermyggan har hittats i Sverige (Foto: Pexels)

Allvarliga sjukdomar utan behandling

De flesta som smittas av West Nile-virus får inga symtom, men vissa utvecklar livshotande komplikationer som hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation.

Chikungunya kan ge feber, utslag, huvudvärk, muskelvärk och svullna leder – och i vissa fall långvarig och svår ledsmärta.

Det finns ingen specifik behandling mot någon av sjukdomarna. Två vaccin mot chikungunya är godkända inom EU, men för West Nile-virus saknas fortfarande vaccin.

Förebyggande åtgärder avgörande

”När landskapet för myggburna sjukdomar förändras kommer fler människor i Europa att vara i riskzonen i framtiden”, säger Dr Céline Gossner vid ECDC.

Hon betonar att länder måste ”stärka och skala upp effektiva, miljövänliga myggkontrollinsatser”.

ECDC uppmanar också allmänheten att skydda sig själva genom att använda myggmedel, bära långärmade kläder under gryning och skymning samt använda myggnät, fläktar och fönsterskydd.

Läs också: Myggor dras till vissa människor – hör du till dem? Dagens PS

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

