Myggor sprider sjukdomar i Europa: "Det nya normala"  

Myggor har hittats i Sverige

Den asiatiska tigermyggan, som bland annat sprider chikungunya, finns nu i 16 europeiska länder och 369 regioner – en kraftig ökning från 114 regioner för tio år sedan.

Den har även hittats i Sverige. Sommaren 2023 upptäcktes larver på Lidingö och i juli i år rapporterade forskare fynd så långt norrut som i Uppland.

”Det påverkar oss redan”, säger Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), till SVT.

Samtidigt sprids West Nile-virus till nya områden varje år. Under 2025 har viruset rapporterats i bland annat Sălaj i Rumänien samt i de italienska provinserna Latina och Frosinone, där minst tio personer har dött.

Inte en ny folksjukdom – men kan vara livsavgörande

Hittills har tigermyggan bara dykt upp sporadiskt i Sverige. Men forskarna bedömer att den förr eller senare kommer att etablera sig permanent här.

“Sjukdomarna som de kan föra med sig blir inte nya folksjukdomar – det är inte TBE heller men kan ändå vara livsavgörande för den som får den”, säger Lindström.

Den asiatiska tigermyggan har hittats i Sverige (Foto: Pexels)

Allvarliga sjukdomar utan behandling

De flesta som smittas av West Nile-virus får inga symtom, men vissa utvecklar livshotande komplikationer som hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation.

Chikungunya kan ge feber, utslag, huvudvärk, muskelvärk och svullna leder – och i vissa fall långvarig och svår ledsmärta.

Det finns ingen specifik behandling mot någon av sjukdomarna. Två vaccin mot chikungunya är godkända inom EU, men för West Nile-virus saknas fortfarande vaccin.

Förebyggande åtgärder avgörande

”När landskapet för myggburna sjukdomar förändras kommer fler människor i Europa att vara i riskzonen i framtiden”, säger Dr Céline Gossner vid ECDC.

Hon betonar att länder måste ”stärka och skala upp effektiva, miljövänliga myggkontrollinsatser”.

ECDC uppmanar också allmänheten att skydda sig själva genom att använda myggmedel, bära långärmade kläder under gryning och skymning samt använda myggnät, fläktar och fönsterskydd.

