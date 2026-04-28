Förenade arabemiraten lämnar Opec
Beskedet pressade tillfälligt ned det ovanligt höga oljepriset, men bara marginellt.
Beslutet har föregåtts av en väldigt noggrann och lång utvärdering av alla våra strategier, säger Suhail Al Mazrouei, energiminister i Förenade arabemiraten, enligt Bloomberg.
Beslutet är tagit vid rätt tidpunkt som vi ser det, för det kommer inte att få någon stor påverkan på marknaden. Marknaden präglas av ett för litet utbud av olja, fortsätter han.
I nationens intresse
Beslutet motiveras med att det ligger i nationens intresse och i linje med landets långsiktiga strategiska och ekonomiska planer. Det beskrivs även som en strategisk anpassning till de nya förhållanden som råder till följd av Irankriget.
Förenade arabemiraten – som har ingått i Opec i 60 års tid – har även beslutat att lämna det bredare samarbetet mellan stora oljeländer inom vad som kallas Opec-plus, där även Ryssland finns med.
Beslutet gäller från och med 1 maj, rapporterar byrån.
Enligt Suhail Al Mazrouei innebär beslutet att Förenade arabemiraten i Irankrigets kölvatten kan anpassa sin oljeproduktion utan att behöva ta hänsyn till kollektivt beslutsfattande inom Opec.
Gradvis ökning
Enligt landets statliga nyhetsbyrå WAM ska Förenade arabemiraten utanför Opec gradvis öka sin oljeproduktion på ett ansvarsfullt sätt och i linje med efterfrågan och marknadsförhållanden.
Bloomberg rapporterar att Förenade arabemiraten sedan flera år har befunnit sig på kollisionskurs med Opec och den regionala rivalen Saudiarabien om ökad produktionskapacitet i emiraten.
Saudiarabien och Förenade arabemiraten har även stöttat olika sidor i kriget i Jemen.
Tvärstannad export
Förenade arabemiraten – som består av sju kungadömen, däribland Abu Dhabi och Dubai – ska enligt Bloomberg ha varit nära att lämna kartellen flera gånger tidigare, men aldrig tagit steget fullt ut.
Landets export av olja och gas har i praktiken tvärstannat. Detta då Hormuzsundet – med de enda farlederna ut ur Persiska viken – först blockerats av Iran och sedan en tid även av USA.
Priset på nordsjöolja (Brent) var inför tisdagens besked uppe nära 113 dollar per fat och föll tillbaka till 111,50 dollar per fat. Nivåerna ligger nästan 60 procent över oljepriset innan USA och Israel inledde bombkriget mot Iran den 28 februari.