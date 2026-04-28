Förenade arabemiraten lämnar Opec

Beslutet har föregåtts av en väldigt noggrann och lång utvärdering av alla våra strategier, säger Suhail Al Mazrouei, energiminister i Förenade arabemiraten, enligt Bloomberg.

Beslutet är tagit vid rätt tidpunkt som vi ser det, för det kommer inte att få någon stor påverkan på marknaden. Marknaden präglas av ett för litet utbud av olja, fortsätter han.

I nationens intresse

Beslutet motiveras med att det ligger i nationens intresse och i linje med landets långsiktiga strategiska och ekonomiska planer. Det beskrivs även som en strategisk anpassning till de nya förhållanden som råder till följd av Irankriget.

Förenade arabemiraten – som har ingått i Opec i 60 års tid – har även beslutat att lämna det bredare samarbetet mellan stora oljeländer inom vad som kallas Opec-plus, där även Ryssland finns med.

Beslutet gäller från och med 1 maj, rapporterar byrån.

Enligt Suhail Al Mazrouei innebär beslutet att Förenade arabemiraten i Irankrigets kölvatten kan anpassa sin oljeproduktion utan att behöva ta hänsyn till kollektivt beslutsfattande inom Opec.