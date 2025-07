Myggor dras till vissa människor – hör du till dem?

Men det är inte bara blod som avgör om du blir ett byte. Myggor använder både kroppsvärme och koldioxid för att hitta sina offer, något alla människor avger, men i olika mängder.

“För att undvika myggor helt måste man sluta andas ut koldioxid och sänka sin kroppstemperatur, det vill säga dö”, skämtar Lena Huldén.

Gravida kvinnor lockar också ofta till sig myggor, enligt Huldén. Illustrerad Vetenskap rapporterar att det kan bero på ökad kroppsvärme, större kroppsyta och förändrade doftämnen under graviditeten. Även personer som är varma av feber, träning eller stark mat riskerar att dra till sig fler bett.

En annan faktor är hur aktiv man är. En andfådd person som rör sig mycket andas mer, och avslöjar sig för myggorna snabbare. Större personer löper också ökad risk att bli bitna eftersom de producerar mer värme och koldioxid. Enligt Illustrerad Vetenskap dras myggor dessutom till ämnen som aceton i utandningsluften, något som förekommer hos till exempel diabetiker, fastande och personer som äter kolhydratfattig kost.

Det finns även ett möjligt samband mellan alkohol och myggbett. En liten studie har visat att myggor dras mer till personer som druckit alkohol, men Lena Huldén är försiktig med att dra stora slutsatser.

“Det finns faktiskt en studie som tyder på det, men den studien är liten”, säger hon.

En alternativ förklaring är att berusade personer helt enkelt har sämre reflexer och därför inte märker betten lika snabbt, eller orkar vifta bort myggorna.

Enligt forskaren: Fyra vanliga myggmyter

Myggbett kliar mest i början av sommaren – stämmer inte

Klådan beror på kroppens immunförsvar och varierar beroende på vilken art som biter. Många upplever mer klåda i juni eftersom flest mygg är aktiva då, inte för att betten i sig är värre.

Man kan bli immun mot klådan – men det är ovanligt

Immunitet kan uppstå vid långvarig exponering för samma myggarter, men i Norden är det sällsynt. Enstaka forskare har utvecklat immunitet efter flera decennier.

Klådan minskar inte om myggan får suga färdigt – stämmer inte

Myggan sprutar in saliv under hela bettet, och det är just saliven som utlöser klådan. Att låta den suga klart gör inte bettet lindrigare.

Ljusa kläder skyddar mot mygg – men inte mot alla insekter

Myggor dras till mörka färger, så ljusa plagg kan minska risken för bett. Däremot attraheras vissa andra insekter, som bromsar, av ljusa kläder.

Källa: Lena Huldén, Svenska Yle.