Muskig doft, fruktig andedräkt eller en ton av ruttet äpple. Vår egen kroppslukt kan säga mer om vår hälsa än vi anar.
Vad säger din kroppslukt om din hälsa?
När den skotska sjuksköterskan Joy Milne började känna en ny, muskig doft från sin man anade hon först inget särskilt. Men flera år senare fick han diagnosen Parkinsons sjukdom. På ett möte med andra patienter insåg hon plötsligt att alla bar på samma lukt.
När forskare satte hennes förmåga på prov, fick hon lukta på tolv tröjor – sex från patienter med Parkinsons och sex från friska personer.
Hon prickade rätt på samtliga.
Dessutom pekade hon ut en person som ännu inte fått diagnos, men som insjuknade mindre än ett år senare.
”Hon fördiagnostiserade sjukdomen, precis som hon gjort med sin man”, säger forskaren Perdita Barran till BBC.
Kroppsluktens dolda signaler
Milnes förmåga är förvisso extrem. Vad forskarna däremot kan konstatera är att många sjukdomar faktiskt påverkar kroppslukten.
Vid diabetes kan andedräkten dofta fruktigt på grund av ketoner. Njursjukdom kan ge en ammoniaklik lukt och leverproblem en mer svavelaktig ton.
Infektionssjukdomar kan också märkas. Kolera kan ge sötaktigt luktande avföring medan tuberkulos kan få andedräkten att påminna om gammal öl.
Hundar – och framtidens elektroniska näsor
Hundar har tränats att nosa sig till allt från cancer till malaria, ibland med imponerande träffsäkerhet. I en studie lyckades hundar identifiera prostatacancer i urinprov med 99 procents träffsäkerhet.
Men hundar kan inte stå för all diagnostik. Därför utvecklar forskare nu tekniska lösningar.
Bolaget RealNose.ai arbetar exempelvis med att bygga en ”elektronisk näsa” baserad på odlade mänskliga luktceller och AI, för att upptäcka sjukdomar som prostatacancer.
”Vi ombads i princip att slå hundens nos vid gränsen för detektering”, säger företagets grundare Andreas Mershin om sitt forskningsarbete vid MIT.
Enkelt test kan förändra vården
Perdita Barran och hennes team försöker nu utveckla ett enkelt hudtest för att diagnostisera Parkinsons.
Genom att analysera de kemiska ämnen – så kallade VOC:er – som kroppen utsöndrar via huden har de identifierat runt 30 molekyler som skiljer sig tydligt hos personer med sjukdomen.
”Vi vill ha ett snabbt, icke-invasivt test som gör att patienten kan triageras effektivt”, säger Barran.
Ett arv efter Joy
I dag samarbetar Joy Milne med forskarna, även om hon inte längre luktar på prover i samma utsträckning. Vid 75 års ålder är uppgiften både krävande och känslomässigt tung.
Men hennes upptäckt kan komma att lämna ett avgörande arv – möjligheten att upptäcka svåra sjukdomar långt innan symtomen syns.
”Jag tycker det är anmärkningsvärt hur Joy och hennes man insåg att observationen var meningsfull”, säger Barran. ”Men historien här är att alla borde känna sig stärkta att observera sin egen eller sina närståendes hälsa, och agera om något känns fel”.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
