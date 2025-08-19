Vad säger din kroppslukt om din hälsa? 

När den skotska sjuksköterskan Joy Milne började känna en ny, muskig doft från sin man anade hon först inget särskilt. Men flera år senare fick han diagnosen Parkinsons sjukdom. På ett möte med andra patienter insåg hon plötsligt att alla bar på samma lukt.

När forskare satte hennes förmåga på prov, fick hon lukta på tolv tröjor – sex från patienter med Parkinsons och sex från friska personer.

Hon prickade rätt på samtliga.

Dessutom pekade hon ut en person som ännu inte fått diagnos, men som insjuknade mindre än ett år senare.

”Hon fördiagnostiserade sjukdomen, precis som hon gjort med sin man”, säger forskaren Perdita Barran till BBC.

Kroppsluktens dolda signaler

Milnes förmåga är förvisso extrem. Vad forskarna däremot kan konstatera är att många sjukdomar faktiskt påverkar kroppslukten.

Vid diabetes kan andedräkten dofta fruktigt på grund av ketoner. Njursjukdom kan ge en ammoniaklik lukt och leverproblem en mer svavelaktig ton.

Infektionssjukdomar kan också märkas. Kolera kan ge sötaktigt luktande avföring medan tuberkulos kan få andedräkten att påminna om gammal öl.

