Kina har lyckats komma över känsliga och hemliga delar från det amerikanska stridsflygplanet F-35 sedan en anställd på transportjätten UPS missat ett viktigt säkerhetsmejl.
Missat mejl gav Kina hemliga delar till stridsplanet F-35
Mejlet innehöll en tydlig varning om att försändelsen under inga omständigheter fick ruttas om genom Hongkong. Det här uppges av källor som har insyn i händelsen och har väckt stor oro inom den amerikanska försvarsmakten.
Händelsen har blivit ett samtalsämne inom både militära kretsar och politiska församlingar. Transporten bestod av komponenter till ett F-35-stridsflygplan som skulle skickas till USA för inspektion och eventuell reparation eller kassering på uppdrag av försvarskoncernen Lockheed Martin.
Plötsligt var godset i händerna på Kina
Men på vägen över Stilla havet i slutet av maj hamnade godset i kinesiska händer. Enligt uppgifter till Bloomberg undersöker nu Pentagon och amerikanska myndigheter hur detta kunde ske.
”De nya detaljerna kastar ytterligare ljus över en incident som har granskats noggrant kring möjligheten att en rad fel oavsiktligt gjorde det möjligt för Kina att få tillgång till en del av USA:s känsligaste militära teknologi. Det har visat sig vara en förlägenhet för Pentagon och för Lockheed Martin”, skriver nyhetsbyrån.
Känslig militär utrustning i Hongkong
Sändningen innehöll bland annat en kabinhuv och en vapenlucka till det avancerade stridsplanet. Delarna skickades från Australien med ett fraktflygplan inhyrd av UPS (United Parcel Service).
Under resans gång gjordes oväntade stopp och planet dirigerades om till Hongkong utan någon tydlig förklaring i logistiksystemen. Enligt exportregler var det strikt förbjudet att skicka denna typ av militär utrustning den vägen eftersom det riskerade att röja känslig amerikansk försvarsteknologi.
När försändelsen väl landade i Hongkong tog den kinesiska regeringen snabbt kontroll över komponenterna, visar medierapporter. Situationen har lett till att kongresskommittéer har inlett granskningar. Frågan som många ställer sig är hur en militär militärförsändring med så högt säkerhetsklassat innehåll kunde hanteras på ett sätt som gjorde den sårbar för internationell avledning.
Pentagon förssöker febrilt återfå delarna
Den amerikanska militären står nu inför en svår uppgift att försöka reparera skadan. Pentagon har bekräftat att man arbetar aktivt med att försöka återfå komponenterna från Kina.
Pentagon säger att man arbetar för att återfå komponenterna, vilket visar på allvaret i situationen. Utredningen väntas fortsätta när de amerikanska myndigheterna försöker täppa igen säkerhetsluckorna i de globala militära leveranskedjorna.
Speditören DSV:s talesperson Stephan Ghisler-Solvang och UPS:s talesperson Malcolm Berkley har avböjt att kommentera den pinsamma och allvarliga händelsen.
Expert övertygad om att kineserna firar nu
F-35 anses vara världens mest avancerade stridsflygplan och det dyraste vapenprogrammet i USA:s historia. Kina uppges i åratal haft fokus på stridsflygplanet i sina spionageinsatser.
”Jag är säker på att kineserna firade och sedan började de försöka bakåtkonstruera det och lista ut hur de kunde motverka det med sina egna tekniska förmågor. Jag är säker på att det var vad de höll på med när de väl fick tag på de där sakerna”, säger Diana Maurer, som övervakar granskningarna av F-35-stödet vid det opartiska Government Accountability Office, enligt Bloomberg.