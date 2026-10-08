Missat mejl gav Kina hemliga delar till stridsplanet F-35

Känslig militär utrustning i Hongkong

Sändningen innehöll bland annat en kabinhuv och en vapenlucka till det avancerade stridsplanet. Delarna skickades från Australien med ett fraktflygplan inhyrd av UPS (United Parcel Service).

Under resans gång gjordes oväntade stopp och planet dirigerades om till Hongkong utan någon tydlig förklaring i logistiksystemen. Enligt exportregler var det strikt förbjudet att skicka denna typ av militär utrustning den vägen eftersom det riskerade att röja känslig amerikansk försvarsteknologi.

När försändelsen väl landade i Hongkong tog den kinesiska regeringen snabbt kontroll över komponenterna, visar medierapporter. Situationen har lett till att kongresskommittéer har inlett granskningar. Frågan som många ställer sig är hur en militär militärförsändring med så högt säkerhetsklassat innehåll kunde hanteras på ett sätt som gjorde den sårbar för internationell avledning.

Pentagon förssöker febrilt återfå delarna

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Den amerikanska militären står nu inför en svår uppgift att försöka reparera skadan. Pentagon har bekräftat att man arbetar aktivt med att försöka återfå komponenterna från Kina.

Pentagon säger att man arbetar för att återfå komponenterna, vilket visar på allvaret i situationen. Utredningen väntas fortsätta när de amerikanska myndigheterna försöker täppa igen säkerhetsluckorna i de globala militära leveranskedjorna.

Speditören DSV:s talesperson Stephan Ghisler-Solvang och UPS:s talesperson Malcolm Berkley har avböjt att kommentera den pinsamma och allvarliga händelsen.

Expert övertygad om att kineserna firar nu

F-35 anses vara världens mest avancerade stridsflygplan och det dyraste vapenprogrammet i USA:s historia. Kina uppges i åratal haft fokus på stridsflygplanet i sina spionageinsatser.

”Jag är säker på att kineserna firade och sedan började de försöka bakåtkonstruera det och lista ut hur de kunde motverka det med sina egna tekniska förmågor. Jag är säker på att det var vad de höll på med när de väl fick tag på de där sakerna”, säger Diana Maurer, som övervakar granskningarna av F-35-stödet vid det opartiska Government Accountability Office, enligt Bloomberg.