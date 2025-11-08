Miljarder i gömt guld – nu vill Vietnam ha tillbaka sina skatter

I Vietnam är guld mer än en investering, det är en kulturell och ekonomisk trygghet.

I ett land där inflation och valutafall ofta skakat ekonomin har guld länge setts som det säkraste sparandet. Många vietnameser väljer därför att hålla guld hemma, ibland i flera generationer.

Enligt uppskattningar finns mellan 400 och 500 ton privat guld i omlopp utanför banksystemet, rapporterar VietnamNet.

Problemet? Den massiva guldsparandet har gjort marknaden stel. Inhemska priser har rusat till över 126 miljoner dong per tael, vilket är 134 USD per gram, långt över internationella nivåer.

Prisskillnaden har i sin tur lockat till smuggling och spekulation och bidragit till att försvaga dongen, den vietnamesiska valutan, skriver VietNamNews.

Reformer ska öppna marknaden

För att bryta dödläget har State Bank of Vietnam, SBV, inlett ett omfattande reformprogram.

Nu vill Vietnams regering få ut gömt guld i omlopp. (Foto: Hau Dinh/AP/TT)

I höst avskaffades det statliga monopolet på guldimport och raffinering genom, vilket öppnar för licenser till banker och privata företag, skriver Vietnam Briefing.

Dessutom planeras en nationell guldbörs, där guld kan omsättas digitalt genom certifikat eller konton. Syftet är att göra guldet mer likvidt, och samtidigt minska gapet mellan inhemska och globala priser.

SBV hoppas också att reformerna ska stärka dongen, eftersom mycket av hushållens besparingar idag ligger bundna i guld snarare än i den inhemska valutan, rapporterar FashionNetwork.