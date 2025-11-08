Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Miljarder i gömt guld – nu vill Vietnam ha tillbaka sina skatter

Guld har länge varit en trygg investering i Vietnam. Nu vill regeringen att landets enorma privata guldtillgångar ska bidra till ekonomin istället för att ligga undanstoppade. (Foto: Etienne Girardet på Unsplash)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 08 nov. 2025Publicerad: 08 nov. 2025

När guldpriserna rusar vill Vietnams centralbank ta tillbaka kontrollen över marknaden. Miljarder i privat guld ligger undanstoppat i hushållen och nu hoppas regeringen få det i cirkulation för att stärka valutan.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

I Vietnam är guld mer än en investering, det är en kulturell och ekonomisk trygghet.

I ett land där inflation och valutafall ofta skakat ekonomin har guld länge setts som det säkraste sparandet. Många vietnameser väljer därför att hålla guld hemma, ibland i flera generationer.

Enligt uppskattningar finns mellan 400 och 500 ton privat guld i omlopp utanför banksystemet, rapporterar VietnamNet.

Problemet? Den massiva guldsparandet har gjort marknaden stel. Inhemska priser har rusat till över 126 miljoner dong per tael, vilket är 134 USD per gram, långt över internationella nivåer.

Prisskillnaden har i sin tur lockat till smuggling och spekulation och bidragit till att försvaga dongen, den vietnamesiska valutan, skriver VietNamNews.

Dagens PS har tidigare skrivit om att Vietnam är världens billigaste land för utlandsboende.

Reformer ska öppna marknaden

För att bryta dödläget har State Bank of Vietnam, SBV, inlett ett omfattande reformprogram.

Nu vill Vietnams regering få ut gömt guld i omlopp. (Foto: Hau Dinh/AP/TT)
ANNONS

I höst avskaffades det statliga monopolet på guldimport och raffinering genom, vilket öppnar för licenser till banker och privata företag, skriver Vietnam Briefing.

Dessutom planeras en nationell guldbörs, där guld kan omsättas digitalt genom certifikat eller konton. Syftet är att göra guldet mer likvidt, och samtidigt minska gapet mellan inhemska och globala priser.

SBV hoppas också att reformerna ska stärka dongen, eftersom mycket av hushållens besparingar idag ligger bundna i guld snarare än i den inhemska valutan, rapporterar FashionNetwork.

ANNONS

Senaste nytt

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

26 okt. 2025

Fortsatt misstro och lång väg kvar i Vietnam

Men förändringen sker inte över en natt. Många vietnameser litar mer på guld än på banker, och de nya licenskraven är strikta, något som gör att mindre aktörer stängs ute från marknaden.

Samtidigt skriver FastBull att regeringen överväger nya skatter på guldtransaktioner, vilket kan dämpa viljan att sälja.

Trots det ser experter reformerna som ett nödvändigt steg. Om centralbanken lyckas mobilisera ens en del av det undanstoppade guldet kan det bidra till stabilare priser, ökad likviditet och starkare valuta.

Vietnams gömda guldtillgångar som länge varit en symbol för osäkerhet kan då bli en kraft för ekonomisk stabilitet.

Läs även: Han flyttade till världens mest prisvärda land: “Bästa tiden i mitt liv”

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AsienGuldVietnam
Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Vänsterpartiet
Spela klippet
Makro

Vänsterpartiet: "Sverige har fått på sig en tvångströja"

08 nov. 2025
ANNONS
ANNONS