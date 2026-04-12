Men ändå har det blivit ett val som är i centrum för världspolitiken.

Lagt veto i EU

Det kan sätta punkt för premiärminister Viktor Orbáns 16 år långa maktinnehav, då hans parti Fidesz i opinionsundersökningar ligger efter oppositionspartiet Tisza, lett av Péter Magyar.

Orbán, som profilerat sig som en EU-skeptisk nationalist, har under sin tid vid makten byggt upp vad han själv beskriver som en ”lliberal demokrati”. Han har lagt veto mot många EU-reformer under åren, och senast blockerat ett stort stödpaket till Ukraina och anklagats för att läcka vad som sägs i Bryssel till ryssarna.

Har USA och Ryssland på sin sida

Det är inte en allt för orimlig gissning att många EU-ledare nu gärna blir av med Orbán.

Det vill dock inte USA. Vicepresidenten JD Vance var i dagarna och kampanjade för Orbán i Budapest.

Inte heller Rysslands president Vladimir Putin skulle bli nöjd med en valförlust för Orbán, som varit en av få EU-ledare som upprätthållit relationen med Ryssland trots kriget i Ukraina.

Trots stöd från både Washington och Moskva har Orbáns kampanj skakats av anklagelser om nära band till Kreml, vilket han förnekar. Samtidigt har Magyar lockat väljare genom att lyfta frågor om korruption och försämrade levnadsvillkor.

Röstningen till det 199 platser stora parlamentet inleddes tidigt på morgonen och väntas avslutas på kvällen. Enligt opinionsinstitut kan valdeltagandet bli rekordhögt.

