Viktor Orbán till Putin: Jag är "mus" som hjälper ryska "lejonet"

Samtalet ägde rum den 17 oktober 2025 och varade i mindre än 15 minuter med tolk. Innehållet har inte tidigare offentliggjorts, men ger enligt Bloomberg en ovanlig inblick i tonen och innehållet i den direkta kommunikationen mellan de två ledarna.

”Till ert förfogande”

Enligt en ungersk regeringsutskrift som nyhetsbyrån tagit del av uttryckte Orbán en långtgående vilja att bistå Moskva.

”Vår vänskap nådde i går en sådan nivå att jag kan hjälpa till på alla sätt”, sade Orbán.

”I alla frågor där jag kan vara till hjälp står jag till ert förfogande.”