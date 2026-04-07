I ett samtal med Rysslands president Vladimir Putin jämförde Ungerns premiärminister Viktor Orbán sig själv med en ”mus” som skulle hjälpa det ryska ”lejonet”.
Viktor Orbán till Putin: Jag är "mus" som hjälper ryska "lejonet"
Ungern har lagt krokben för EU:s hjälp till Ukraina och har anklagats för att hjälpa Ryssland. Anklagelser som Ungerns premiärminister Viktor Orbán bekräftar själv i ett läckt samtal.
Samtalet ägde rum den 17 oktober 2025 och varade i mindre än 15 minuter med tolk. Innehållet har inte tidigare offentliggjorts, men ger enligt Bloomberg en ovanlig inblick i tonen och innehållet i den direkta kommunikationen mellan de två ledarna.
”Till ert förfogande”
Enligt en ungersk regeringsutskrift som nyhetsbyrån tagit del av uttryckte Orbán en långtgående vilja att bistå Moskva.
”Vår vänskap nådde i går en sådan nivå att jag kan hjälpa till på alla sätt”, sade Orbán.
”I alla frågor där jag kan vara till hjälp står jag till ert förfogande.”
Putin skrattade
För att understryka sitt budskap använde Orbán en välkänd fabel och jämförde sig själv med en mus som hjälper ett lejon – en berättelse där ett litet djur befriar ett mäktigt rovdjur ur en fälla. Enligt utskriften möttes kommentaren av skratt från Putin.
I samtalet beskrevs Ungern som ett av få europeiska länder som skulle kunna accepteras som mötesplats i förhandlingar mellan USA och Ryssland. Putin ska ha sagt att landet ”kanske är det enda” möjliga alternativet under rådande omständigheter.
Putin säger också till Orban att han uppskattar hans ”oberoende och flexibla” hållning i Ukrainakrisen mycket.
Tuff utmaning i valet
En person med insyn i ärendet har enligt Bloomberg bekräftat att utskriften är äkta.
Viktor Orbán möter sin tuffaste politiska utmaning någonsin i valet på söndag, då hans parti Fidesz ligger under i opinionsundersökningarna mot utmanaren Peter Magyars Tisza.
