Låga födelsetal hämmar USA:s ekonomi

Förstör ekonomin

Färre barn riskerar att sätta käppar i hjulen för landets ekonomi som redan dras med enorma problem som en skenande skuldbörda och kriget i Mellanöstern.

Trump har varit tydlig med att han ska minska invandringen till USA, vilket inte gör saken bättre, där många ifrågasätter var arbetskraften framöver ska komma från.

USA:s president Donald Trump. Foto: Alex Brandon/AP/TT

Arbetsgivarna tar ansvar

Istället är det arbetsgivarna som tar ansvar i frågan och erbjuder sina arbetsgivare fler familjeförmåner som ökad föräldraledighet enligt Di.

I takt med att barnafödandet rasar i USA, från 2,1 barn 2007 till 1,6 i nuläget, börjar en oro sproda sig i det amerikanska näringslivet.

Vem ska ta över spakarna när dagens entreprenörer går i pension, och vem ska styra landet till att kunna konkurrera med andra länder med stora unga befolkningar som Indien?

Vill inte längre ha barn

Frågorna är många men svaren är få.

Faktum kvarstår att kvinnor, vare sig det rör sig om USA eller Sverige, inte längre vill ha många barn i dagens osäkra värld, om de ens vill ha några barn alls.

Där väger Trumps tidigare kommentar, ”jag kommer att bli känd som fertilitetspresidenten”, inte särskilt tungt alls.

