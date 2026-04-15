Det föds få barn i USA, samtidigt som invandringen ska begränsas. Det sätter käppar i landets ekonomi som redan har stora problem.
Låga födelsetal hämmar USA:s ekonomi
Dagens PS har redan klargjort att befolkningen är på väg ner i runt hälften av världens länder. Barnafödandet ligger en bit under 2,1 barn på kvinna och därmed minskar befolkningen i cirka 100 länder.
Samma sak gäller i Sverige, där ligger fertiliteten nu på 1,42 barn per kvinna. Så låga tal har inte uppmätts sedan mätningarna startade i mitten av 1700-talet.
Halverat barnafödande i Europa
Kurvan pekar ner över hela Europa, där barn per kvinna har halverats, från 2,62 år 1964 till 1,34 år 2024 och har inte sett så låga nivåer på över än 6 decennier.
Utvecklingen går samma väg i USA, trots att Donald Trump försöker få upp barnafödandet genom att kalla sig själv för ”fertilitetspresidenten”, utan att kunna rulla ut konkreta åtgärder där Vita huset betalar för exempelvis IVF-behandlingar.
Förstör ekonomin
Färre barn riskerar att sätta käppar i hjulen för landets ekonomi som redan dras med enorma problem som en skenande skuldbörda och kriget i Mellanöstern.
Trump har varit tydlig med att han ska minska invandringen till USA, vilket inte gör saken bättre, där många ifrågasätter var arbetskraften framöver ska komma från.
Arbetsgivarna tar ansvar
Istället är det arbetsgivarna som tar ansvar i frågan och erbjuder sina arbetsgivare fler familjeförmåner som ökad föräldraledighet enligt Di.
I takt med att barnafödandet rasar i USA, från 2,1 barn 2007 till 1,6 i nuläget, börjar en oro sproda sig i det amerikanska näringslivet.
Vem ska ta över spakarna när dagens entreprenörer går i pension, och vem ska styra landet till att kunna konkurrera med andra länder med stora unga befolkningar som Indien?
Vill inte längre ha barn
Frågorna är många men svaren är få.
Faktum kvarstår att kvinnor, vare sig det rör sig om USA eller Sverige, inte längre vill ha många barn i dagens osäkra värld, om de ens vill ha några barn alls.
Där väger Trumps tidigare kommentar, ”jag kommer att bli känd som fertilitetspresidenten”, inte särskilt tungt alls.
