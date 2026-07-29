RS-28 Sarmat skulle bli ett paradnummer för Ryssland. Nu visar läckta dokument att det mesta kring denna robot handlar om misslyckanden.
Läckta dokument: Rysslands nya robot ett fiasko
Interna dokument som nyligen publicerats av Dallas Analytics visar att Rysslands främsta interkontinentala ballistiska robot, RS-28 Sarmat, drabbats av ständiga bakslag, trots att den ryska ledningen utåt enbart talat om framgångar.
Kreml har upprepade gånger hävdat att vapnet är redo för aktiv tjänst. De nu läckta dokumenten tyder i stället på att det mest handlat om psykologisk krigföring och inte om fakta.
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”Strukturella brister”
Dokumenten, som Business AM refererar, visar dessutom strukturella brister i den ryska vapenindustrin.
Som ett exempel försenades transporterna av robotkomponenter till Krasnojarsk-regionen av brist på järnvägstransporter.
Det fördröjde leveransen av kritiska komponenter till robotens noskon. Dessutom levererades viss utrustning utan nödvändig teknisk dokumentation, vilket tolkas som att desperata försök att hålla tidsplaner skapat grova misstag.
Ekonomiska oegentligheter
Robotprogrammet har dessutom haft problem med ekonomiska oegentligheter. Korrespondens visar att utrustning levererats utan ekonomiska avtal. Dokument från 2025 visar att man fortfarande förhandlade om pris för delar som levererats lång tidigare.
Sammantaget anses dokumenten visa att Sarmat-system inte gått in i serieproduktion.
Man tror dessutom att höga kostnader och teknisk komplexitet begränsat produktionen till ett fåtal enheter.
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Fungerar – men bara som propaganda
Branschanalytiker menar att Kreml använder Sarmat som ett verktyg för kärnvapenrelaterad signalpolitik, för att skrämma västländer och motverka stöd till Ukraina.
Experter påpekar att ryska vapentillverkare ofta tillkännager nya förmågor utan att ha den industriella kapacitet som krävs för att backa upp dem.
Satellitdata ger även indikationer. Trots officiella påståenden om framgångar har man exempelvis kunnat se att en provskjutning i Plesetsk slutade i ett stort misslyckande, vilket visar sig av värmesignaturer och skador på anläggningen.
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