Läckta dokument: Rysslands nya robot ett fiasko

Kreml har upprepade gånger hävdat att vapnet är redo för aktiv tjänst. De nu läckta dokumenten tyder i stället på att det mest handlat om psykologisk krigföring och inte om fakta.

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”Strukturella brister”

Dokumenten, som Business AM refererar, visar dessutom strukturella brister i den ryska vapenindustrin.

Som ett exempel försenades transporterna av robotkomponenter till Krasnojarsk-regionen av brist på järnvägstransporter.

Det fördröjde leveransen av kritiska komponenter till robotens noskon. Dessutom levererades viss utrustning utan nödvändig teknisk dokumentation, vilket tolkas som att desperata försök att hålla tidsplaner skapat grova misstag.

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