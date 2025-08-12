Nu åtalas besättningen på ryska skuggflottan

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Kraftfulla åtgärder

Länder som Finland vill sätta in kraftfulla åtgärder mot den ryska skuggflottan som försöker undvika skuld genom att använda sig av åldrande, ofta oförsäkrade tankfartyg från en rad länder, och därmed kringgå internationella straff, berättar Politico vidare.

Samtidigt har Nato på sistone mobiliserat sina styrkor för att skydda havsbotten och kritisk kommunikationsinfrastruktur från nya ryska attacker.

Finska tjänstemän har tidigare klargjort att Eagle S hade avgått från en rysk hamn med en last av oljeprodukter. Efter att oljetankern beslagtogs uppgav Finlands president Alexander Stubb att händelsen “definitivt” var kopplad till Ryssland, skriver Washington Post.

Kunna straffa besättningar

Genom det nya åtalet vill Finland nu sätta ner foten och kunna straffa besättningarna på de aktuella fartygen även om det inte direkt involverar Ryssland.

”Det enda sättet att höja tröskeln för att någon ska kunna delta i den här typen av sabotage är att väcka åtal med hårda straff”, säger Pekka Toveri, en tidigare chef för Finlands militära underrättelsetjänst.

På så vis kan man förhoppningsvis förhindra att andra besättningar gör samma sak menar han.

“Nästa kapten kommer tänka, när han får order om att ankra på undervattenskablar eller rörledningar, att det inte ligger i deras bästa intresse att göra det.”

Eagle S följde de finska anvisningarna och begav sig till en hamn, men i framtiden kan regeringarna inom Nato se över sina rättigheter och ta över fartyg som är involverade i sabotage.

