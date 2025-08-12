Dagens PS
Världen

Nu åtalas besättningen på ryska skuggflottan

Nu väcker Finland åtal mot besättningen på Eagle S, som är del i den ryska skuggflottan.
Nu väcker Finland åtal mot besättningen på Eagle S, som är del i den ryska skuggflottan. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Finland åtalar nu kaptenen och besättningen på ett fartyg i den ryska skuggflottan som misstänkts för att ha kapat undervattenskablar i Östersjön.

Det handlar om oljetankern Eagle S som i december 2024 ska ha släpat sitt ankare över havsbotten i Östersjön över tio mil och därmed skadade och kapade viktiga undervattenskablar.

Åtal mot ryska skuggflottan

Finland blev under måndagen det första Natolandet att väcka åtal mot den ryska skuggflottan där Eagle S ingår, berättar Financial Times.

Kaptenen samt förste och andre styrman arresterades för att sedan släppas mot att de inte lämnar Finland.

De tre georgiska och indiska medborgarna har förnekat anklagelserna om sabotage och hävdar samtidigt att det rör sig om internationellt vatten som Finland därmed inte har något att säga till om.

Finland får nytt beröm för agerande mot ryskt fartyg
Eagle S, fartyg ur ryska skuggflottan. Misstänkt för sabotage mot undervattenskabel och snabbt bordad av finska styrkor. (Foto: Jussi Nukari/AP-TT)
Kraftfulla åtgärder

Länder som Finland vill sätta in kraftfulla åtgärder mot den ryska skuggflottan som försöker undvika skuld genom att använda sig av åldrande, ofta oförsäkrade tankfartyg från en rad länder, och därmed kringgå internationella straff, berättar Politico vidare.

Samtidigt har Nato på sistone mobiliserat sina styrkor för att skydda havsbotten och kritisk kommunikationsinfrastruktur från nya ryska attacker.

Finska tjänstemän har tidigare klargjort att Eagle S hade avgått från en rysk hamn med en last av oljeprodukter. Efter att oljetankern beslagtogs uppgav Finlands president Alexander Stubb att händelsen “definitivt” var kopplad till Ryssland, skriver Washington Post.

Kunna straffa besättningar

Genom det nya åtalet vill Finland nu sätta ner foten och kunna straffa besättningarna på de aktuella fartygen även om det inte direkt involverar Ryssland.

”Det enda sättet att höja tröskeln för att någon ska kunna delta i den här typen av sabotage är att väcka åtal med hårda straff”, säger Pekka Toveri, en tidigare chef för Finlands militära underrättelsetjänst.

På så vis kan man förhoppningsvis förhindra att andra besättningar gör samma sak menar han.

“Nästa kapten kommer tänka, när han får order om att ankra på undervattenskablar eller rörledningar, att det inte ligger i deras bästa intresse att göra det.”

Eagle S följde de finska anvisningarna och begav sig till en hamn, men i framtiden kan regeringarna inom Nato se över sina rättigheter och ta över fartyg som är involverade i sabotage.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

