Krokbenet som bromsar Trumps framfart

Enligt en längre artikel i amerikanska The Atlantic har rättsväsendet utvecklats till det mest effektiva vapnet mot Trumps mer radikala initiativ. För även om presidenten kan dominera medier och partipolitik, finns det gränser för hur långt han kan tänja lagens ramar.

Det är just där som krokbenen läggs.

Inte i kongressen, inte i opinionen, utan i domstolarna.

Läs även:

Premiärministern: Frankrikes pensionärer förstör ekonomin. Dagens PS

Domstolarna bromsar

Trump har ofta talat om att hans mandat ger honom frihet att riva upp institutioner. Men rättssystemet fungerar annorlunda.

“För varje exekutiv order som skrivs i Vita huset finns det domare som mäter den mot konstitutionen,” skriver The Atlantic.

När Trump försökt driva igenom förbud, tullar och begränsningar har federala domstolar gång på gång stoppat eller fördröjt besluten. Den juridiska prövningen blir en sorts broms, oavsett hur hårt Trump trycker på gasen.

Det är, som The Atlantic beskriver, “en strategi som inte handlar om demonstrationer eller partipolitiska manövrar, utan om att använda rättsstatens egna verktyg mot en president som vill tänja på gränserna.”