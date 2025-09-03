Donald Trump har gjort politisk karriär på att köra över motståndare, institutioner och traditioner. Men när han försöker driva sin politik genom statens maskineri möter han en motståndare som inte låter sig köras över lika enkelt: domstolarna.
Krokbenet som bromsar Trumps framfart
Enligt en längre artikel i amerikanska The Atlantic har rättsväsendet utvecklats till det mest effektiva vapnet mot Trumps mer radikala initiativ. För även om presidenten kan dominera medier och partipolitik, finns det gränser för hur långt han kan tänja lagens ramar.
Det är just där som krokbenen läggs.
Inte i kongressen, inte i opinionen, utan i domstolarna.
Domstolarna bromsar
Trump har ofta talat om att hans mandat ger honom frihet att riva upp institutioner. Men rättssystemet fungerar annorlunda.
“För varje exekutiv order som skrivs i Vita huset finns det domare som mäter den mot konstitutionen,” skriver The Atlantic.
När Trump försökt driva igenom förbud, tullar och begränsningar har federala domstolar gång på gång stoppat eller fördröjt besluten. Den juridiska prövningen blir en sorts broms, oavsett hur hårt Trump trycker på gasen.
Det är, som The Atlantic beskriver, “en strategi som inte handlar om demonstrationer eller partipolitiska manövrar, utan om att använda rättsstatens egna verktyg mot en president som vill tänja på gränserna.”
En växande motkraft
Effekten blir dubbel. Dels stoppas lagförslag och beslut i praktiken. Dels försvagas bilden av Trump som en ohejdbar kraft. Varje gång en domare säger nej undermineras presidentens aura av okränkbar makt.
Små juridiska motgångar, i det tysta, får enorm betydelse. I stället för politiska kampanjer som Trump kan använda som slagträn, handlar det om prövningar i rättssalar där retorik betyder mindre än lagtext.
Trumps motgångar i domstol
- Federala domstolar har stoppat flera centrala beslut.
- Juridiska processer fördröjer genomförandet av nya regler.
- Strategin ses som den huvudsakliga bromsklossen för Trumps aggressiva politik.
Vad betyder det för Trump?
För Trump själv innebär det en ovan roll: att gång på gång hållas tillbaka av samma system han själv försöker tänja. För hans motståndare är det ett sätt att vinna mark utan att ge honom nya konfliktytor att exploatera.
Frågan är hur länge strategin håller.
The Atlantic menar att rättsprocesserna kan bli det verkliga avgörandet under hans presidentperiod, och att det paradoxalt nog är i domstolarna, inte på valdagen, som Trumps mest brutala framfart kan stoppas.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
