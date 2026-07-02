Kriget kostar 10 000 kronor – per familj: "Var det värt det?"

Och då räknar han lågt.

”Enligt min beräkning är det den effektiva kostnaden för Iran-kriget för det typiska amerikanska hushållet – hittills”, skriver Zandi i en debattartikel i Philadelphia Inquirer.

Han tillägger att kostnaderna fortfarande växer, trots att USA och Iran har kommit överens om vapenvila och samtal pågår för att få slut på kriget.

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Bensinpriset slår hårt

För många hushåll syns notan inte minst på bensinkvittot.

Sedan kriget bröt ut i februari har trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste farleder för olja, till stor del stoppats. Det har fått oljepriserna att rusa och bensinpriserna i USA har följt efter.

Det nationella snittpriset för bensin ligger nu på 3,84 dollar per gallon, enligt Fortune. Det är cirka 23 procent högre än för ett år sedan och nära den högsta nivån på fyra år.

Enligt Zandi har de högre bensinpriserna redan kostat hushållen omkring 300 dollar.

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