Kriget mellan USA och Iran har inte bara skakat Mellanöstern. Det har också letat sig rakt in i amerikanska hushålls plånböcker.
Kriget kostar 10 000 kronor – per familj: "Var det värt det?"
Enligt Mark Zandi, chefsekonom på Moody’s, har kriget hittills kostat ett vanligt amerikanskt hushåll omkring 1 000 dollar. Det motsvarar drygt 9 700 kronor.
Och då räknar han lågt.
”Enligt min beräkning är det den effektiva kostnaden för Iran-kriget för det typiska amerikanska hushållet – hittills”, skriver Zandi i en debattartikel i Philadelphia Inquirer.
Han tillägger att kostnaderna fortfarande växer, trots att USA och Iran har kommit överens om vapenvila och samtal pågår för att få slut på kriget.
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Bensinpriset slår hårt
För många hushåll syns notan inte minst på bensinkvittot.
Sedan kriget bröt ut i februari har trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste farleder för olja, till stor del stoppats. Det har fått oljepriserna att rusa och bensinpriserna i USA har följt efter.
Det nationella snittpriset för bensin ligger nu på 3,84 dollar per gallon, enligt Fortune. Det är cirka 23 procent högre än för ett år sedan och nära den högsta nivån på fyra år.
Enligt Zandi har de högre bensinpriserna redan kostat hushållen omkring 300 dollar.
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Dyrare mat, resor och lån
Dyrare bränsle har också fått flygbolag att höja priserna. Det lägger ytterligare cirka 100 dollar på hushållens nota.
När diesel blir dyrare ökar kostnaderna också för transporter, lastbilar och jordbruksmaskiner. Det pressar upp kostnaden för sådant som ska odlas, produceras och fraktas. Den delen av notan uppskattar Zandi till 200 dollar per hushåll.
Sedan kommer de militära utgifterna. Personal, ammunition och andra krigskostnader landar i slutändan hos skattebetalarna. Enligt Zandi motsvarar det omkring 250 dollar per hushåll.
Därtill har kriget drivit upp prispressen i ekonomin och förändrat förväntningarna på Federal Reserve. I stället för räntesänkningar räknar många analytiker nu med att centralbanken kan behöva höja räntan.
För hushållen betyder det dyrare kreditkortsskulder, billån och bolån. Zandi sätter den kostnaden till omkring 150 dollar.
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Kan bli mycket dyrare
Totalt landar notan alltså på 1 000 dollar per hushåll – hittills.
Men Zandi varnar för att det sannolikt är en försiktig uppskattning. Andra kostnader är svårare att räkna på, men kan bli kännbara längre fram. Fortune nämner bland annat gödsel och helium, där högre priser kan påverka både livsmedel och halvledare.
”Min uppskattning att Iran-kriget har kostat det typiska amerikanska hushållet 1 000 dollar och fortsätter att kosta mer är, om något, konservativ”, skriver Zandi.
Han fortsätter:
”Den verkliga kostnaden är sannolikt högre – betydligt högre. Det är rimligt att fråga sig om det var värt det”.
7 500 dollar per hushåll
Även på längre sikt kan notan växa. Harvardexperten Linda Bilmes säger till Fortune att krig alltid har en lång svans av kostnader.
Hon pekar på reparationer, nya lager av militär utrustning och ersättningar till veteraner med funktionsnedsättningar. Enligt hennes uppskattning kan kriget i Iran i slutändan kosta USA:s ekonomi över 1 biljon dollar.
Utslaget på omkring 134 miljoner hushåll skulle det motsvara nästan 7 500 dollar per hushåll.
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