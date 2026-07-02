Han trodde att han skulle jobba med turism i Thailand. I stället hamnade Safeer Mohammed Koorimannil i ett bedrägericenter i Myanmar. Där skulle han få sina offer att bli kära – på fyra dagar.
Han lurades in i bluffabriken – tvingades blåsa 50 000 offer
Safeer Mohammed Koorimannil och hans bästa vän svarade på en jobbannons på nätet. De trodde att de skulle arbeta med att marknadsföra turism i Thailand.
Men efter landningen i Bangkok kördes de i en svart bil till gränsen mot Myanmar. Dagen därpå fördes de av beväpnade män över floden Moei – rakt in i scamkomplexet Tai Chang.
Där fick Koorimannil ett uppdrag: han hade fyra dagar på sig att få varje offer att bli kär.
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”Alla är robotar”
Enligt en granskning från AP tvingades han låtsas vara en 28-årig kvinna från Singapore vid namn ”Ella”. Under ett vanligt arbetspass chattade han med fler än 100 personer samtidigt, utspridda över mängder av falska profiler.
Bakom honom gick chefer runt mellan skrivborden – med elbatonger.
”Alla är robotar där”, säger Koorimannil till AP.
Om han inte var tillräckligt bra på att lura människor blev han slagen.
”När de kom nära min dator började mina händer skaka och svettas”, säger han till AP.
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Tvingades lura människor världen över
På bara en månad riktades bluffarna mot omkring 50 000 personer i minst 17 länder, enligt material som Koorimannil lyckades smuggla ut till AP.
Bland de tänkta offren fanns en änka i Kurdistan, en konditor i Turkiet, en fårbonde i Kirgizistan, soldater i Irak, en ingenjör i Ryssland, en målare i Tyskland, en hamntjänsteman i Argentina och en säkerhetsvakt i Polen.
Livsbesparingar försvann
Ett av offren är Chris Colocousis, en frånskild man i 60-årsåldern i Massachusetts. Han kontaktades av en kvinna på Facebook som kallade sig Eliza.
Hon hade bilder, ett amerikanskt telefonnummer och uppgav att hon arbetade på ett känt finansbolag. Till slut övertalades han att investera pengar via en falsk kryptoplattform.
Han förlorade omkring 400 000 dollar – pengar som skulle trygga hans pension.
”Man känner bara att hela ens värld rasade samman”, säger han.
Kostar sparare miljarder
Enligt AP uppskattade den amerikanska handelsmyndigheten FTC att bedrägerier kostade amerikaner nära 200 miljarder dollar under 2024.
Och även svenskar drabbas.
Dagens PS har tidigare rapporterat om likande scamfabriker i Kambodja, där tvångsarbetare tvingats rikta in sig på bland annat svenska sparare. Enligt Polismyndigheten genererade liknande bedrägerier 1,7 miljarder kronor i brottsvinster i Sverige under 2024.
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Köpte sig fria från bedrägericenter
För Koorimannil slutade tiden i bluffcentret först efter att han och hans vän hittat en mellanhand som ordnade lösensummor.
De fick betala 500 000 indiska rupier var, motsvarande cirka 5 300 dollar, för sin frihet.
Trots den ökade uppmärksamheten är problemet inte på väg bort. Nya bedrägericenter har redan byggts i Myanmar även efter tidigare tillslag.
Och tekniken som gör bluffarna möjliga finns fortfarande kvar.
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