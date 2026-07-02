Han lurades in i bluffabriken – tvingades blåsa 50 000 offer

Men efter landningen i Bangkok kördes de i en svart bil till gränsen mot Myanmar. Dagen därpå fördes de av beväpnade män över floden Moei – rakt in i scamkomplexet Tai Chang.

Där fick Koorimannil ett uppdrag: han hade fyra dagar på sig att få varje offer att bli kär.

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”Alla är robotar”

Enligt en granskning från AP tvingades han låtsas vara en 28-årig kvinna från Singapore vid namn ”Ella”. Under ett vanligt arbetspass chattade han med fler än 100 personer samtidigt, utspridda över mängder av falska profiler.

Bakom honom gick chefer runt mellan skrivborden – med elbatonger.

”Alla är robotar där”, säger Koorimannil till AP.

Om han inte var tillräckligt bra på att lura människor blev han slagen.

”När de kom nära min dator började mina händer skaka och svettas”, säger han till AP.

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