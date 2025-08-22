Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Det här är Ukrainas nya hemliga vapen

Ukraina kan slå till 300 mil in i Ryssland
Så ser det ut, Ukrainas nya vapen som kan slå till 300 mil in på ryskt territorium. Nu är missilen i serietillverkning hos ukrainska Fire Point. (Foto: Fire Point)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Den heter Flamingo och är ljusrosa. ”Man behöver inget läskigt namn för en missil som kan flyga 3 000 kilometer”, är Ukrainas förklaring.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Flamingo FP-5 är missilen som utvecklats av ukrainska försvarsföretaget Fire Point, ett snabbt växande företag och tillverkare av stridsdrönare som blivit ett centralt inslag i Ukrainas krig mot Ryssland.

Namnet är kanske oväntat, likaså dess ljusrosa spets som är en klackspark mot den mansdominerade vapen- och krigsvärlden, enligt företaget.

”Man behöver inget läskigt namn för en missil som kan flyga 3 000 kilometer”, säger en av Flamingos utvecklare hos Politico.

De skickar soldater till Ukraina. Dagens PS

Väger mer än ett ton

Medan Ukrainas allierade har problem med hur man ska ge Ukraina säkerhetsgarantier, fortsätter landet att utveckla sina egna sätt att hålla Ryssland tillbaka.

Där ingår denna nya kryssningsmissil som kan träffa hela europeiska delen av Ryssland med en massiv stridsspets som väger mer än ett ton.

”Vi ville inte offentliggöra den här, men det verkar vara rätt tidpunkt. Flamingo är den kryssningsroboten med lång räckvidd, som kan bära en stridsspets på 1 150 kilo och flyga in 300 mil in i Ryssland”, säger Iryna Terekh, Fire Ponts vd och tekniska chef.

Volodymyr Zelenskyj konstaterar att Flamingo nu finns i serieproduktion och att Ukraina kommer att ha ”betydligt fler” av den senare i år. (Foto: Heiko Junge/AP-TT)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Utvecklades snabbt

”Vi kom på den ganska snabbt. Det tog mindre än nio månader att utveckla den från idé till dess första framgångsrika tester på slagfältet. Jag kommer inte att berätta om dess exakta hastighet, men jag kan säga att den är snabbare än alla andra missiler vi har för närvarande”, säger Terek om missilen som är helt tillverkad i Ukraina.

Flamingo har förutsättningar för att bli ett verkligt problem för de ryska angriparna.

Det är uppenbar att Ryssland redan lagt märke till den ukrainska innovationen. Statliga nyhetsbyrån Tass skrev nyligen en artikel som tonade ned hotet från missilen och förringade dess förmågor.

Ryssland sågar planer på Natotrupper i Ukraina. Dagens PS

”Har snart många fler”

”Vi såg den ryska reaktionen på våra första uppdrag och jag kan säga er att ju mer framgångsrikt uppdraget var, desto mer försökte ryssarna kväva all publicitet”, säger Iryna Terekh.

Flamingo är nu i serieproduktion, med 211 producerade hittills i augusti.

”I december kommer vi att ha många fler av dem”, sade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj till reportrar under onsdagen.

ANNONS

En video visar hur missilen avfyras från en plattform och skjuter upp i luften i en svans av gul eld.

Även om ryskt luftförsvar kan slå ner sådana hot, är Ukraina mycket bra på att genomföra komplexa operationer med överlappande svärmar av drönare och missiler för att överväldiga ryssarna.

Om de kan ta sig igenom och träffa mål långt inne i Ryssland utgör Flamingo ett dödligt hot.

Zelenskyj: Eftergifter hjälper inte mot mördare. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DrönareRysslandUkrainaVapen
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS