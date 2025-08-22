Det här är Ukrainas nya hemliga vapen

Flamingo FP-5 är missilen som utvecklats av ukrainska försvarsföretaget Fire Point, ett snabbt växande företag och tillverkare av stridsdrönare som blivit ett centralt inslag i Ukrainas krig mot Ryssland.

Namnet är kanske oväntat, likaså dess ljusrosa spets som är en klackspark mot den mansdominerade vapen- och krigsvärlden, enligt företaget.

”Man behöver inget läskigt namn för en missil som kan flyga 3 000 kilometer”, säger en av Flamingos utvecklare hos Politico.

Väger mer än ett ton

Medan Ukrainas allierade har problem med hur man ska ge Ukraina säkerhetsgarantier, fortsätter landet att utveckla sina egna sätt att hålla Ryssland tillbaka.

Där ingår denna nya kryssningsmissil som kan träffa hela europeiska delen av Ryssland med en massiv stridsspets som väger mer än ett ton.

”Vi ville inte offentliggöra den här, men det verkar vara rätt tidpunkt. Flamingo är den kryssningsroboten med lång räckvidd, som kan bära en stridsspets på 1 150 kilo och flyga in 300 mil in i Ryssland”, säger Iryna Terekh, Fire Ponts vd och tekniska chef.

Volodymyr Zelenskyj konstaterar att Flamingo nu finns i serieproduktion och att Ukraina kommer att ha ”betydligt fler” av den senare i år. (Foto: Heiko Junge/AP-TT)