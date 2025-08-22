Den heter Flamingo och är ljusrosa. ”Man behöver inget läskigt namn för en missil som kan flyga 3 000 kilometer”, är Ukrainas förklaring.
Det här är Ukrainas nya hemliga vapen
Flamingo FP-5 är missilen som utvecklats av ukrainska försvarsföretaget Fire Point, ett snabbt växande företag och tillverkare av stridsdrönare som blivit ett centralt inslag i Ukrainas krig mot Ryssland.
Namnet är kanske oväntat, likaså dess ljusrosa spets som är en klackspark mot den mansdominerade vapen- och krigsvärlden, enligt företaget.
”Man behöver inget läskigt namn för en missil som kan flyga 3 000 kilometer”, säger en av Flamingos utvecklare hos Politico.
Väger mer än ett ton
Medan Ukrainas allierade har problem med hur man ska ge Ukraina säkerhetsgarantier, fortsätter landet att utveckla sina egna sätt att hålla Ryssland tillbaka.
Där ingår denna nya kryssningsmissil som kan träffa hela europeiska delen av Ryssland med en massiv stridsspets som väger mer än ett ton.
”Vi ville inte offentliggöra den här, men det verkar vara rätt tidpunkt. Flamingo är den kryssningsroboten med lång räckvidd, som kan bära en stridsspets på 1 150 kilo och flyga in 300 mil in i Ryssland”, säger Iryna Terekh, Fire Ponts vd och tekniska chef.
Utvecklades snabbt
”Vi kom på den ganska snabbt. Det tog mindre än nio månader att utveckla den från idé till dess första framgångsrika tester på slagfältet. Jag kommer inte att berätta om dess exakta hastighet, men jag kan säga att den är snabbare än alla andra missiler vi har för närvarande”, säger Terek om missilen som är helt tillverkad i Ukraina.
Flamingo har förutsättningar för att bli ett verkligt problem för de ryska angriparna.
Det är uppenbar att Ryssland redan lagt märke till den ukrainska innovationen. Statliga nyhetsbyrån Tass skrev nyligen en artikel som tonade ned hotet från missilen och förringade dess förmågor.
”Har snart många fler”
”Vi såg den ryska reaktionen på våra första uppdrag och jag kan säga er att ju mer framgångsrikt uppdraget var, desto mer försökte ryssarna kväva all publicitet”, säger Iryna Terekh.
Flamingo är nu i serieproduktion, med 211 producerade hittills i augusti.
”I december kommer vi att ha många fler av dem”, sade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj till reportrar under onsdagen.
En video visar hur missilen avfyras från en plattform och skjuter upp i luften i en svans av gul eld.
Även om ryskt luftförsvar kan slå ner sådana hot, är Ukraina mycket bra på att genomföra komplexa operationer med överlappande svärmar av drönare och missiler för att överväldiga ryssarna.
Om de kan ta sig igenom och träffa mål långt inne i Ryssland utgör Flamingo ett dödligt hot.
Den heter Flamingo och är ljusrosa. ”Man behöver inget läskigt namn för en missil som kan flyga 3?000 kilometer”, är Ukrainas förklaring. Flamingo FP-5 är missilen som utvecklats av ukrainska försvarsföretaget Fire Point, ett snabbt växande företag och tillverkare av stridsdrönare som blivit ett centralt inslag i Ukrainas krig mot Ryssland. Namnet är kanske oväntat, …