Tyskland vänder ryggen åt USA i upprustning värt 900 miljarder

Tysk militär under övning. Snart kanske med ännu mer europeisk utrustning.(Foto: Jens Büttner/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Europeiska vapentillverkare från ThyssenKrupp till BAE Systems står att vinna mest på Tysklands massiva försvarssatsning. Samtidigt stängs amerikanska företag ute från historiska kontrakt.

Tyskland förbereder sig för en omfattande militär upprustning. Denna satsning prioriterar europeisk industri framför amerikanska vapenleverantörer. Detta är en tydlig förändring från landets tidigare “Köp amerikanskt”-strategi. Det visar både interna upphandlingsdokument och källor med insyn i planerna.

Enligt ett hemligt upphandlingsdokument som Politico tagit del av planerar Tyskland att genomföra försvarsköp för nästan 83 miljarder euro, cirka 912 miljarder kronor under det kommande året. Av denna summa går bara omkring åtta procent, motsvarande 6,8 miljarder euro, till amerikanska företag.

Optimismen falnar i Tyskland – tillväxten tar inte fart

Det var tänkt att den tyska återhämtningen skulle vara i full gång och dra Europa med sig. Men det ser sämre ut vad gäller tillväxt.

Historisk förändring

Detta markerar en dramatisk förändring från Tysklands tidigare 100-miljarders försvarsfond från 2022, som landsattes av den tidigare förbundskanslern Olaf Scholz. Den fonden hade en stark “Köp amerikanskt”-komponent. Detta ledde till beställningar av 35 F-35 stridsflygplan, 60 Boeing Chinook-transporthelikoptrar och Patriot-luftvärnssystem.

Friedrich Merz
Friedrich Merz., nuvarande förbundskansler. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT)

Nu står istället europeiska företag i fokus. Högst upp på Berlins inköpslista finns sex F127-fregatter från tyska ThyssenKrupp Marine Systems värderade till över 15 miljarder euro. Dessutom är 20 ytterligare Eurofighter-plan från BAE Systems och dess partners värda cirka 3 miljarder euro, enligt källor som Bloomberg varit i kontakt med.

ThyssenKrupp bildade förra året ett joint venture med inhemska skeppsbyggaren Naval Vessels Lürssen. De ska konkurrera om F127-ordern som kan komma att överskrida den planerade prislappen på 15 miljarder euro.

Grundlagsändring öppnade vägen för Tyskland

Tyska parlamentariker har genomfört omfattande grundlagsändringar. Dessa ändringar tar bort lånerestriktioner för militära utgifter över en procent av BNP, eller ungefär 45 miljarder euro. När det mesta av de ursprungliga 100 miljarderna antingen spenderats eller öronmärkts öppnar lagstiftningen för ytterligare försvarsprojekt av aldrig tidigare skådad omfattning.

Förändringen kommer efter tecken på att USA blir en mindre pålitlig partner i Europas försvar. President Donald Trump stoppade tillfälligt vapenleveranser till Ukraina och hotade att inte hjälpa Nato-allierade. Detta om de inte spenderar mer på försvar.

Hans tidigare rådgivare Elon Musk har föreslagit att USA ska lämna säkerhetsalliansen, enligt Business Insider.

Europeisk satsning

Förutom fartygen och flygplanen planerar Tyskland att investera flera miljarder euro i modernisering av sin militära satellitinfrastruktur. I detta projekt kan Bremen-baserade OHB, som vann en 2,1 miljarder euro-order förra året, gynnas.

Andra satsningar inkluderar hundratals miljoner euro för artilleriammunition, inklusive genom att utnyttja optioner på befintliga kontrakt med tyska Rheinmetall.

Tyskland planerar också fler investeringar i luftvärn och kommer att spendera ytterligare miljarder euro på fler ubåtar. Dessutom planeras en ännu ej utvecklad drönerstrategi. Detta kommer att leda till olika beställningar från tyska tillverkare som Helsing och Quantum Systems.

Europeiska försvarsaktier har varit bland de största vinnarna i år när regeringar gör en mer målmedveten satsning på att öka sina militära budgetar och försöker köpa mer från sin hemregion. Däribland svenska Saab.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

