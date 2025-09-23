Tyskland vänder ryggen åt USA i upprustning värt 900 miljarder

Tyskland förbereder sig för en omfattande militär upprustning. Denna satsning prioriterar europeisk industri framför amerikanska vapenleverantörer. Detta är en tydlig förändring från landets tidigare “Köp amerikanskt”-strategi. Det visar både interna upphandlingsdokument och källor med insyn i planerna.

Enligt ett hemligt upphandlingsdokument som Politico tagit del av planerar Tyskland att genomföra försvarsköp för nästan 83 miljarder euro, cirka 912 miljarder kronor under det kommande året. Av denna summa går bara omkring åtta procent, motsvarande 6,8 miljarder euro, till amerikanska företag.

ANNONS

Historisk förändring

Detta markerar en dramatisk förändring från Tysklands tidigare 100-miljarders försvarsfond från 2022, som landsattes av den tidigare förbundskanslern Olaf Scholz. Den fonden hade en stark “Köp amerikanskt”-komponent. Detta ledde till beställningar av 35 F-35 stridsflygplan, 60 Boeing Chinook-transporthelikoptrar och Patriot-luftvärnssystem.

Friedrich Merz., nuvarande förbundskansler. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT)

Nu står istället europeiska företag i fokus. Högst upp på Berlins inköpslista finns sex F127-fregatter från tyska ThyssenKrupp Marine Systems värderade till över 15 miljarder euro. Dessutom är 20 ytterligare Eurofighter-plan från BAE Systems och dess partners värda cirka 3 miljarder euro, enligt källor som Bloomberg varit i kontakt med.

Läs även:

Trump pressar EU att strypa gasen. Realtid

ThyssenKrupp bildade förra året ett joint venture med inhemska skeppsbyggaren Naval Vessels Lürssen. De ska konkurrera om F127-ordern som kan komma att överskrida den planerade prislappen på 15 miljarder euro.