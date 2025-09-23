Europeiska vapentillverkare från ThyssenKrupp till BAE Systems står att vinna mest på Tysklands massiva försvarssatsning. Samtidigt stängs amerikanska företag ute från historiska kontrakt.
Tyskland vänder ryggen åt USA i upprustning värt 900 miljarder
Mest läst i kategorin
Efter ryska kränkningen – pressen ökar på Nato
Som rapporterades igår så flög tre ryska MiG-31-plan flög in över Estland i tolv minuter. Nu kräver regeringen i Tallinn en kraftfull respons från Nato. Moskva förnekar däremot intrånget. Estland har kallat till akuta konsultationer inom Nato efter att tre ryska MiG-31 stridsflygplan utan tillstånd trängde in i landets luftrum på fredagen. Tolv minuter som …
Danska vapen ska kunna nå Ryssland
”Paradigmskifte”, sade statsministern. ”Vapen som aldrig ska användas”, sade utrikesministern. Nu skaffar Danmark långdistansvapen. Danmark måste ha ett försvar i form av missiler eller drönare som kan stå emot långdistanshot. Det slog Danmarks statsminister Mette Frederiksen fast vid en presskonferens onsdag.”Danmark måste för första gången bygga upp en militär kapacitet i form av långdistansvapen, precisionsvapen”, …
Danmark rustar på Grönland – men mot vem?
Danmark stärker sitt försvar på Grönland. Men är det Ryssland, Kina eller USA man gör sig beredd att försvara sig mot? I tre sekler har Danmark varit kolonialmakt över Grönlands i dag 57 000 invånare, likväl som dess stora arealer av tuff men resursrik terräng. I dag står Danmark inför sin största utmaning när det gäller …
Högre vilja hos invandrare att försvara Sverige
Vi har inte krigat som nation på 200 år. Ändå är svenskars försvarsvilja högre än den är i många andra länder. Nu vet forskarna varför. Fältkriget mot Norge 1814, några veckor långt och med den svensk-norska unionen som resultat, är den senaste gången Sverige deltagit i ett krig som aktiv krigförande nation. Men trots att …
Polen under attack – upp till 50 sabotageförsök dagligen
Polen står i centrum för en våg av ryska cyberattacker. Hackarna har siktet inställt inte minst på sjukhus och vattenförsörjning. Enligt Dariusz Standerski, vice digitaliseringsminister, utsätts Polen för mellan 20 och 50 sabotageförsök mot samhällsviktig infrastruktur – varje dag. De flesta stoppas, men vissa attacker har lyckats. ”Mestadels riktas de mot sjukhus”, säger Standerski till …
Tyskland förbereder sig för en omfattande militär upprustning. Denna satsning prioriterar europeisk industri framför amerikanska vapenleverantörer. Detta är en tydlig förändring från landets tidigare “Köp amerikanskt”-strategi. Det visar både interna upphandlingsdokument och källor med insyn i planerna.
Enligt ett hemligt upphandlingsdokument som Politico tagit del av planerar Tyskland att genomföra försvarsköp för nästan 83 miljarder euro, cirka 912 miljarder kronor under det kommande året. Av denna summa går bara omkring åtta procent, motsvarande 6,8 miljarder euro, till amerikanska företag.
Optimismen falnar i Tyskland – tillväxten tar inte fart
Det var tänkt att den tyska återhämtningen skulle vara i full gång och dra Europa med sig. Men det ser sämre ut vad gäller tillväxt.
Historisk förändring
Detta markerar en dramatisk förändring från Tysklands tidigare 100-miljarders försvarsfond från 2022, som landsattes av den tidigare förbundskanslern Olaf Scholz. Den fonden hade en stark “Köp amerikanskt”-komponent. Detta ledde till beställningar av 35 F-35 stridsflygplan, 60 Boeing Chinook-transporthelikoptrar och Patriot-luftvärnssystem.
Nu står istället europeiska företag i fokus. Högst upp på Berlins inköpslista finns sex F127-fregatter från tyska ThyssenKrupp Marine Systems värderade till över 15 miljarder euro. Dessutom är 20 ytterligare Eurofighter-plan från BAE Systems och dess partners värda cirka 3 miljarder euro, enligt källor som Bloomberg varit i kontakt med.
Läs även:
Trump pressar EU att strypa gasen. Realtid
ThyssenKrupp bildade förra året ett joint venture med inhemska skeppsbyggaren Naval Vessels Lürssen. De ska konkurrera om F127-ordern som kan komma att överskrida den planerade prislappen på 15 miljarder euro.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Grundlagsändring öppnade vägen för Tyskland
Tyska parlamentariker har genomfört omfattande grundlagsändringar. Dessa ändringar tar bort lånerestriktioner för militära utgifter över en procent av BNP, eller ungefär 45 miljarder euro. När det mesta av de ursprungliga 100 miljarderna antingen spenderats eller öronmärkts öppnar lagstiftningen för ytterligare försvarsprojekt av aldrig tidigare skådad omfattning.
Läs även:
Saab kan ersätta Frankrike i jätteprojekt. Dagens PS
Förändringen kommer efter tecken på att USA blir en mindre pålitlig partner i Europas försvar. President Donald Trump stoppade tillfälligt vapenleveranser till Ukraina och hotade att inte hjälpa Nato-allierade. Detta om de inte spenderar mer på försvar.
Hans tidigare rådgivare Elon Musk har föreslagit att USA ska lämna säkerhetsalliansen, enligt Business Insider.
Europeisk satsning
Förutom fartygen och flygplanen planerar Tyskland att investera flera miljarder euro i modernisering av sin militära satellitinfrastruktur. I detta projekt kan Bremen-baserade OHB, som vann en 2,1 miljarder euro-order förra året, gynnas.
Andra satsningar inkluderar hundratals miljoner euro för artilleriammunition, inklusive genom att utnyttja optioner på befintliga kontrakt med tyska Rheinmetall.
Missa inte:
Svenska Saab landar tyskt kontrakt på miljarder. Dagens PS
Tyskland planerar också fler investeringar i luftvärn och kommer att spendera ytterligare miljarder euro på fler ubåtar. Dessutom planeras en ännu ej utvecklad drönerstrategi. Detta kommer att leda till olika beställningar från tyska tillverkare som Helsing och Quantum Systems.
Europeiska försvarsaktier har varit bland de största vinnarna i år när regeringar gör en mer målmedveten satsning på att öka sina militära budgetar och försöker köpa mer från sin hemregion. Däribland svenska Saab.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Fängelsedömd tränare tvättade pengar
Att en fotbollstränare använder sig av en målvakt är, normalt, inte ovanligt. Men i det här fallet slutade det i rätten och fängelse. Det är Hem & Hyra som nu avslöjar hela historien kring den tidigare allsvenske fotbollstränaren och hans ekonomiska brottslighet. Tränaren har haft flera uppdrag på toppnivå, men har på sistone fått ägna …
Rolls-Royce mot GE – kampen om svensk kärnkraft
Två globala jättar gör upp om framtidens kärnkraft i Sverige. Rolls-Royce och GE slåss om miljardkontraktet vid Ringhals. Sverige står inför ett av sina största energibeslut på decennier. Två reaktortekniker tävlar om att bli framtidens kärnkraft, men samtidigt vill svenskarna inte öppna plånboken för att betala notan. Missa inte: Här byggs världens högsta vindkraftverk. Dagens …
Göteborg kokar – här är fem nya krogar du inte får missa
Göteborgs krogscen bubblar som aldrig förr. Nya restauranger öppnar i rasande takt och det gäller att hänga med för att inte hamna efter på nästa middagsdejt. Vi har gått igenom recensioner, guider och topplistor från de mest trovärdiga källorna och rangordnat de fem hetaste nyöppningarna just nu. Från tacos på Linné till italienskt i Dicksonska …
Tyskland vänder ryggen åt USA i upprustning värt 900 miljarder
Europeiska vapentillverkare från ThyssenKrupp till BAE Systems står att vinna mest på Tysklands massiva försvarssatsning. Samtidigt stängs amerikanska företag ute från historiska kontrakt. Tyskland förbereder sig för en omfattande militär upprustning. Denna satsning prioriterar europeisk industri framför amerikanska vapenleverantörer. Detta är en tydlig förändring från landets tidigare "Köp amerikanskt"-strategi. Det visar både interna upphandlingsdokument och …
Revolut vill köpa amerikansk bank – satsar miljarder på global dominans
Den brittiska digitala finansjätten Revolut undersöker möjligheten att köpa en amerikansk bank för att snabba på sin globala expansion. Samtidigt planerar företaget att lansera kreditkort på hemmamarknaden. Det meddelade företaget under presentationen av sitt nya huvudkontor i Londons finansdistrikt Canary Wharf på tisdagen, skriver Reuters. Revolut, som är ett av Europas högst värderade fintechbolag, med …