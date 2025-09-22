Tyskland har för avsikt att tilldela försvarskoncernerna Saab och Northrop Grumman ett kontrakt värt 1,2 miljarder euro.
Svenska Saab landar tyskt kontrakt på miljarder
Företagen ska utrusta Tysklands Eurofighter-flotta så att avancerade robotar kan användas i syfte att upptäcka och förstöra markbaserade luftförsvarssyftem.
Det här rapporterar Bloomberg och uppger att kontraktet kan öppna för möjligheten till ett samarbete mellan Tyskland och Sverige kring utvecklingen av nästa generation av ett stridsflygplan, som då ska ersätta Eurofighter-flottan under 2040-talet.
Eurofigher-plan sattes in mot ryskt flygplan
Förutom Saab och Northrop Grumman nämns det tyska drönarbolaget Helsing, brittiska BAE Systems, fransk-tyska flygplanstillverkaren Airbus och italienska Leonardo i det nu aktuella kontraktet.
Under den gångna helgen satte försvarsalliansen Nato in två tyska Eurofighter-plan som svar på att ett ryskt militärt övervakningsplan som saknade färdplan eller radiokontakt uppehöll sig i internationellt luftrum över Östersjön.
Eurofighter-planen följde sedan det ryska planet innan Nato-flygplan från Sverige tog över.
Enligt det regeringsdokument om den nu aktuella affären med bland annat Saab, som Bloomberg tagit del av, ska uppgraderingskontraktet för Eurofighter integrera Arexis-sensorsystemet från Saab och AGM-88E antiradarmissiler från Northrop Grumman.
Tyska Saab-kontraktet på Jonsons agenda
Det tyska försvarsdepartementet har inte kommenterat uppgifterna än, men parlamentet i Tyskland väntas säga ja under första halvan av oktober till de föreslagna försvarsutgifterna.
Kontaktet nu för Eurofighter finns med på agendan när Sveriges försvarsminister Pål Jonson möter sin tyska motsvarighet Boris Pistorius i Berlin i morgon, tisdag, enligt Bloombergs källor.
”Ministrarna förväntas diskutera ett närmare samarbete inom säkerhet och försvar, gemensam militär upphandling och försvarsavtal”, skriver nyhetsbyrån.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
