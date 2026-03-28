6 av 10 toppnyheter handlar om Ryssland – så påverkar geopolitiken din ekonomi

Polisen stormade Kubal i Sundsvall

Den här nyheten stannade kvar i toppen hela veckan. Polisens insatsstyrka stormade aluminiumsmältverket Kubal och grep två företagsledare misstänkta för grova sanktionsbrott. Åklagare Sara Nilsson sa att brotten kan ”skada Sveriges och Europas säkerhet”.

Kubal har 450 anställda i Sundsvall men ägs av den EU-sanktionerade oligarken Oleg Deripaska. Bolagsledningen försvarade öppet en utdelning på mångmiljonbelopp till honom så sent som förra året. Centerpartiet kräver nu att staten tar kontroll.

Det är inte en isolerad händelse. Finanspolisen har larmat om ryska nätverk i svenska banker, nya ryska hot riktas mot svenska företag och på Realtid har frågan om svenska bolag som fortfarande verkar i Ryssland beskrivits som minst sagt komplicerad.

ANNONS

JEF – ett namn att lära sig

Joint Expeditionary Force. Den brittiskledda snabbinsatsstyrkan som de flesta aldrig hört talas om tar en topplacering på listan. I en tid då Nato ofta uppfattas som tungrörligt fyller JEF en lucka.

Att nyheten läses så brett hänger ihop med att försvarssektorn just nu är glödhet på börsen. Saab har mer än fördubblats det senaste året. Rheinmetall har stigit 22 procent sedan årsskiftet.

Joakim Agerback analyserar om försvarsrallyt kan hålla i sig och på E55 frågar man sig om det fortfarande lönar sig att kliva in.

FBI: Ryska agenter i din mobil

Den här nyheten är obehaglig. FBI varnar för att ryska agenter tar över svenskarnas privata mobiler genom att skicka falska SMS som ser ut att komma från Signal eller WhatsApp. Skannar du QR-koden i meddelandet får angriparen full tillgång till alla dina konversationer. I realtid.

FBI-chefen Kash Patel är tydlig: det är inte tekniken som är sårbar, det är du. MSB rekommenderar tvåfaktorsautentisering och att aldrig godkänna en inloggningsnotifikation du inte själv startat.

Hotet sträcker sig längre än mobilen. Rysslandsanknutna bolag har fått uppdrag att tillverka svenska registreringsskyltar, ryska FSB infiltrerade Swedbank via en honungsfälla och ryska spioner köper fastigheter nära militärbaser i Europa.

Kontantlagen – Sveriges digitala kovändning

ANNONS

Den nya kontantlagen väntas träda i kraft 1 juli. Bemannade livsmedelsbutiker och apotek ska ta emot sedlar och mynt. Privatpersoner garanteras kontantuttag i hela landet. Världens mest digitaliserade land backar.

Fast kanske inte. Kritiker totalsågar förslaget eftersom det saknar sanktioner mot butiker som struntar i lagen.

Nya bankautomater öppnas visserligen runt om i landet, men frågan är om det räcker. E55 har följt frågan noga – både vad lagen innebär i praktiken och den politiska helomvändningen. Realtid varnar även för dubbla kontantkrav mot handeln.

Bedragarna tar över

Bedrägerier är på väg att bli Sveriges vanligaste brott. Punkt. Finansinspektionens varningar för blufföretag har ökat med 1 450 procent, delvis för att myndigheten nu agerar snabbare, men mest för att bedragarna blivit fler.

Under 2023 polisanmäldes 29 000 telefonbedrägerier med en brottsvinst på över 700 miljoner kronor. Siffrorna för 2025 väntas bli värre.

AI har gjort det enklare. Kopierade röster, deepfakes, automatiserade bluffsamtal. Regeringen har presenterat nya regler för att stoppa bedrägeri-SMS redan innan de når din telefon.

Våra kollegor på E55 bidrar med en praktisk guide om hur du skyddar dig.

Drömjobbet ingen vill ha

ANNONS

Poolhus, lyxvilla, bra lön. Inga sökande. Nyheten om drömjobbet som inte hittar kandidater säger mer om 2026 års arbetsmarknad än någon konjunkturrapport.

Flexibilitet och distansarbete trumfar materiella förmåner. Vi har skrivit om den ”oanställningsbara” generationen och att det blivit allt svårare att matcha rätt person med rätt roll.

På Realtid kan du kolla vilka jobb som ger över en miljon om året – om du nu är intresserad.

USA:s råvaruklocka tickar

USA bränner kritiska råvaror i rekordfart. Lagren av sällsynta jordartsmetaller beräknas räcka i högst åtta veckor. Volfram, en av nyckelmetallerna, har stigit 557 procent på ett år efter att Kina (som står för 79 procent av produktionen) lade exportrestriktioner.

En enda Tomahawk-robot innehåller 18 olika kritiska metaller. USA svarar med att planera strategiska lager för tolv miljarder dollar och en mineralstrid mot Kinas dominans.

EU gör samma sak med en egen plan för att bryta beroendet. Realtid kallar det råvarornas kalla krig.

Ensamheten ingen pratar om

Den mest oväntade nyheten på hela listan. Varför har vissa människor inga riktiga vänner?

ANNONS

WHO drog igång ett globalt initiativ mot ensamhet som hälsohot 2023 och uppskattar att över 870 000 dödsfall årligen kan kopplas till social isolering.

Hälften av alla svenskar har känt sig ensamma det senaste året.

Det kostar. Ensamhet är inte bara en känsla utan en ekonomisk post, och kopplingen till kortare liv är dokumenterad. Det som överraskar mest: de under 30 är ensammast. Inte pensionärerna. E55 rapporterar att äldre faktiskt mår bättre socialt än vad de flesta tror.

Hybridkriget är här

Titta på den här listan en gång till. Sanktionsbrott i Sundsvall. Infiltrerade mobiler. Ryska nätverk i svenska banker. Mineraler som vapen. En kontantlag som finns till för att betalningssystemet ska fungera även när det digitala slås ut.

Det är inte en lista över nyheter. Det är en beskrivning av hur hybridkriget ser ut 2026.

Frågan är inte om det påverkar svensk ekonomi. Det gör det redan. Frågan är om vi hanterar det.