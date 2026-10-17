Det kan räcka att en annons visas för att spionprogram ska ta sig in i din enhet. Nu förekommer flera svenska myndigheter och företag i en granskning av metoden.
Du kan bli hackad utan ett enda klick – Sverige nämns i ny granskning
Klicka inte på skumma länkar. Ett bekant råd för den som vill slippa få sin telefon eller dator hackad. En klen tröst om angreppet inte kräver något klick, förstås.
Forskare vid University of Torontos Citizen Lab har dokumenterat hur annonser har använts för att installera spionprogram på enheter hos mediebolaget Al Jazeera. De utsatta behövde varken klicka på annonserna eller ladda ned något.
Metoden kallas AdFection. Bakom annonsköpen finns det israeliska företaget Discover-Tech, som enligt forskarna fungerar som mellanhand mellan annonsmarknaden och företag som säljer spionprogram.
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En annons kan räcka
När du ser en annons på en sajt eller i en app har annonsörer ofta först fått tävla om att visa den för dig. Det sker genom en digital auktion som går så snabbt att du inte märker den.
Discover-Tech har använt det systemet för att nå personer med annonser, enligt granskningen från Citizen Labs.
Annonsen kan se helt vanlig ut. Ändå kan den, när den visas, skicka uppgifter om mottagaren till företagets servrar, bland annat IP-adressen och en identifierare som används för annonsering.
Om mottagaren väljs ut för ett angrepp skickas skadlig kod till enheten. Koden utnyttjar säkerhetsbrister för att installera spionprogram.
Annonsen behöver alltså inte själv innehålla koden som utför intrånget. Det gör verksamheten svårare för annonsplattformarna att upptäcka.
Hos Al Jazeera har forskarna med hög säkerhet kunnat fastställa att metoden använts för att infektera enheter med spionprogram från företaget Candiru.
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Svenska myndigheter finns med
När forskarna undersökte var Discover-Techs annonser hade visats hittade de även svenska nätverk.
Annonserna hade nått enheter anslutna till nätverk som tillhör bland andra Försvarsmakten, Svenska kraftnät, Vattenfall, Saab och Volvo Group. Även Chalmers, Vinnova och SMHI finns med i rapporten.
Det betyder inte att någon där har blivit hackad. Annonsvisningarna bevisar inte heller att mottagarna valts ut för att få spionprogram installerade.
Forskarna bedömer däremot att annonserna åtminstone bör ha använts för att samla in uppgifter om mottagarna. De vill därför att fynden i de nordiska länderna undersöks närmare.
Godkändes som annonsleverantör
Discover-Tech hade funnits på listor över godkända eller certifierade annonsleverantörer hos både Google och branschorganisationen IAB Europe.
Efter granskningen har företaget tagits bort från listorna. Google har också stängt av dess tillgång till sina annonssystem.
Cybersäkerhetsföretaget Confiant har gjort en parallell undersökning och samarbetat med Citizen Lab. För deras del började arbetet med en ovanlig annons i april. Undersökningen bidrog sedan till att Discover-Tech förlorade tillgång till annonsmarknaden.
Men Confiant bedömer att aktörerna bakom verksamheten kan fortsätta. Discover-Tech har stängts ute från systemen, men möjligheterna som företaget utnyttjade finns enligt Confiant fortfarande kvar.
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