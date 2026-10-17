Du kan bli hackad utan ett enda klick – Sverige nämns i ny granskning

Forskare vid University of Torontos Citizen Lab har dokumenterat hur annonser har använts för att installera spionprogram på enheter hos mediebolaget Al Jazeera. De utsatta behövde varken klicka på annonserna eller ladda ned något.

Metoden kallas AdFection. Bakom annonsköpen finns det israeliska företaget Discover-Tech, som enligt forskarna fungerar som mellanhand mellan annonsmarknaden och företag som säljer spionprogram.

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En annons kan räcka

När du ser en annons på en sajt eller i en app har annonsörer ofta först fått tävla om att visa den för dig. Det sker genom en digital auktion som går så snabbt att du inte märker den.

Discover-Tech har använt det systemet för att nå personer med annonser, enligt granskningen från Citizen Labs.

Annonsen kan se helt vanlig ut. Ändå kan den, när den visas, skicka uppgifter om mottagaren till företagets servrar, bland annat IP-adressen och en identifierare som används för annonsering.

Om mottagaren väljs ut för ett angrepp skickas skadlig kod till enheten. Koden utnyttjar säkerhetsbrister för att installera spionprogram.

Annonsen behöver alltså inte själv innehålla koden som utför intrånget. Det gör verksamheten svårare för annonsplattformarna att upptäcka.

ANNONS

Hos Al Jazeera har forskarna med hög säkerhet kunnat fastställa att metoden använts för att infektera enheter med spionprogram från företaget Candiru.

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