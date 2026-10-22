Ryssland kan placera kärnvapen i rymden – 2 200 satelliter hotas

Upp till var femte satellit i farozonen

Enligt RAND-studien från 2025, som RUSI stöder sig på, sätts upp till omkring 20 procent av satelliterna i låg omloppsbana för direkt strålning om ett kärnvapen på 110 kiloton eller mer sprängs på 400 kilometers höjd. Inom en vecka kan antalet satelliter som slutar fungera växa till nära 11 000, nästan alla som finns i låg omloppsbana, enligt AFPC.

Sveriges första militära satellit sköts upp i maj, och Försvarsmakten kommer att ha ett tiotal i rymden de kommande åren.

Ryssland stoppade FN-resolution

Rymdfördraget från 1967 förbjuder kärnvapen i omloppsbana. Även detta adresserar Kausal:

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Den största begränsningen för system vore politisk, eftersom det skulle innebära ett brott mot FN:s rymdfördrag.

I det offentliga verkar hennes hållning delas av Rysslands president Vladimir Putin. Han sa i februari 2024, enligt PBS att:

Vi har alltid varit och förblir kategoriskt emot att placera kärnvapen i rymden.

Den 24 april 2024 lade Ryssland in sitt veto i FN:s säkerhetsråd mot ett förslag från Japan och USA som skulle bekräfta förbudet. Tretton medlemmar röstade för och Kina lade ned sin röst, enligt FN.

Inte alla är övertygade. Däribland USA:s biträdande FN-ambassadör Robert Wood som kommenterade Putins uttalande i maj 2024. Han sa då enligt FN:

Om det stämde skulle Ryssland inte ha lagt in sitt veto mot den resolutionen

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