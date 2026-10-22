Ryssland verkar ha starka skäl att till slut placera kärnvapen i rymden, bedömer den brittiska tankesmedjan RUSI. En enda sprängning kan enligt amerikanska RAND sätta upp till var femte satellit i låg omloppsbana i fara.
Ryssland kan placera kärnvapen i rymden – 2 200 satelliter hotas
Enligt tankesmedjan AFPC motsvarar antalet satelliter i fara ungefär 2 200 satelliter.
Rapporten publicerades den 8 oktober och är skriven av forskaren Sidharth Kaushal. Finska Verkkouutiset uppmärksammade den den 21 oktober. Veckan innan, mellan den 15 och 19 oktober, kom den ryska satelliten Cosmos 2612 inom 500 meter från den USA-registrerade satelliten Iceye-X36, enligt företaget LeoLabs.
Produktionen om robotar avgör om Ryssland lyckas eller ej
För att kunna använda kärnvapen behöver Ryssland störa USA:s spaningssatelliter i varje skede av insatsen, skriver Kaushal i rapporten. Roboten Nudol har testats mot en satellit på 480 kilometers höjd, men för att slå mot ett missilförsvar utspritt på många satelliter krävs fler robotar än Ryssland sannolikt får fram på kort och medellång sikt.
Verkkouutiset skriver att Ryssland enligt RUSI kan tillverka fler Nudol-robotar än de 55 SM-3-robotar som USA ska få fram till 2031. Kaushal drar en annan slutsats. Även med betydligt snabbare tillverkning än USA:s får Ryssland sannolikt inte fram särskilt många robotar. Kaushal skriver:
Sett till militär nytta och alternativkostnad verkar det finnas starka skäl för Ryssland att till slut placera ut kärnvapen i rymden.
Upp till var femte satellit i farozonen
Enligt RAND-studien från 2025, som RUSI stöder sig på, sätts upp till omkring 20 procent av satelliterna i låg omloppsbana för direkt strålning om ett kärnvapen på 110 kiloton eller mer sprängs på 400 kilometers höjd. Inom en vecka kan antalet satelliter som slutar fungera växa till nära 11 000, nästan alla som finns i låg omloppsbana, enligt AFPC.
Sveriges första militära satellit sköts upp i maj, och Försvarsmakten kommer att ha ett tiotal i rymden de kommande åren.
Ryssland stoppade FN-resolution
Rymdfördraget från 1967 förbjuder kärnvapen i omloppsbana. Även detta adresserar Kausal:
Den största begränsningen för system vore politisk, eftersom det skulle innebära ett brott mot FN:s rymdfördrag.
I det offentliga verkar hennes hållning delas av Rysslands president Vladimir Putin. Han sa i februari 2024, enligt PBS att:
Vi har alltid varit och förblir kategoriskt emot att placera kärnvapen i rymden.
Den 24 april 2024 lade Ryssland in sitt veto i FN:s säkerhetsråd mot ett förslag från Japan och USA som skulle bekräfta förbudet. Tretton medlemmar röstade för och Kina lade ned sin röst, enligt FN.
Inte alla är övertygade. Däribland USA:s biträdande FN-ambassadör Robert Wood som kommenterade Putins uttalande i maj 2024. Han sa då enligt FN:
Om det stämde skulle Ryssland inte ha lagt in sitt veto mot den resolutionen
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