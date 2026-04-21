Bolagschefernas största världsproblem – ett utdraget krig

30 ledare säger sitt

Det fastställdes sedan CNBC pratat med 30 ledare, som bankirer, beslutsfattare och politiker vid IMF-mötet i Washington DC förra veckan.

I USA har utvecklingen blivit en politiskt känslig fråga. President Donald Trump, som redan tappar väljarstöd genom kriget, har tonat ned riskerna och argumenterat för att energipriserna kan falla snabbt om konflikten dämpas eller avslutas.

Förhöjd inflation

Samtidigt varnar ekonomer för att effekterna redan har slagit igenom i konsumentpriser och att inflationen kan förbli förhöjd under en längre period.

Det som oroar ledarna är att ingen kommer backa ut, varken USA eller Iran, och handelsrutten i Mellanöstern kommer lamslås under resten av 2026.

”Jag får hela tiden frågan om det här kriget kommer att få någon större inverkan? Det första svaret är att det redan har haft en inverkan”, säger Pierre Gramegna, vd för Europeiska stabilitetsmekanismen.

”Se på inflationstakten de senaste månaderna. Titta på vad som händer på våra bensinstationer över hela världen. Inverkan är uppenbar.”

Vapenvilan snart över

Det finns än så länge ingen fred i sikte mellan Iran och USA, där vapenvilan löper ut på onsdagen. Det ser med andra ord inte bra ut för den globala handeln och tillväxten under resten av 2026.

”Kriget kan bli långvarigt, det kan bli sekundära effekter, inte bara på energi, utan även på vissa andra produkter. Så i vårt fall förväntar vi oss högre inflation och vi förväntar oss lägre tillväxt”, säger François Villeroy de Galhau, chefen på Bank of France.

Läget förvärras

Elisabeth Svantesson, Sveriges finansminister, håller med om att läget kan förvärras betydligt om konflikten håller i sig, där den redan nu ”påverkar människor runt om i världen”.

”Alla påverkas på ett eller annat sätt, så jag antar att den globala efterfrågan kommer att vara lägre, och tillväxten också.”

