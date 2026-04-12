Den knölval som fått smeknamnet Timmy har under flera veckor kämpat för sitt liv i Östersjön utanför Wismar. Nu är hoppet ute – experter bedömer att valen inte kan räddas levande.
Knölvalen Timmy dödsdömd – dramatisk kamp i Östersjön över
Under flera veckors tid har myndigheter försökt att rädda knölvalen Timmy som strandat flera gånger om i vid Tysklands kust i Östersjön, och media och allmänhet i landet och internationellt har engagerat sig Timmys öde.
Svårt överleva i Östersjön
Timmy observerades första gången i Östersjön den 3 mars och rapporterades strandad den 20 mars. Valen var då i dåligt skick och dessutom intrasslad, vilket begränsade dess rörelseförmåga.
Den cirka tio meter långa knölvalen tros ha varit en ung individ som av okänd anledning tagit sig in i Östersjön – ett hav som inte lämpar sig för arten.
Valen fick smeknamnet Timmy efter badorten Timmendorfer Strand i området där den först uppmärksammades, men vilket kön den har är okänt.
Forskare misstänker att valen kan ha följt fiskstim, varit sjuk eller blivit desorienterad, möjligen av undervattensljud. Östersjöns låga salthalt och begränsade tillgång på rätt föda gör det svårt för knölvalar att överleva där.
Hoppet ute
Nu kommer beskedet om att hoppet verkar vara ute.
Efter flera dagars undersökningar meddelar experter nu att valen varken kan räddas levande eller ta sig loss på egen hand.
Beskedet gavs vid en presskonferens på ön Poel, där forskare sammanfattade läget som mycket allvarligt. Valen bedöms vara i så dåligt skick att en räddningsinsats inte längre är möjlig.
Miljöministern i Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, beskriver djurets tillstånd som “svårt sjukt”. Det mesta talar för att Timmy nu kommer att dö.
”Vi vet bara inte hur lång tid processen tar. Ligger den på land handlar det ofta om runt fem dagar, men i vatten kan det ta längre tid”, säger han på en presskonferens enligt Merkur.
Han betonade också att beslutet att avstå från ytterligare räddningsförsök varit mycket svårt:
”Det här är ett av de svåraste besluten jag har fattat under mina 28 år som minister.”
Plan för bärgning
En plan för att ta hand om valen efter dess död har nu tagits fram. Arbetet kräver flera dagars förberedelser och kommer att genomföras i samarbete med företag från Tyskland och Danmark.
”Vi kommer att värna djurets värdighet i varje steg”, säger Backhaus.
