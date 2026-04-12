Knölvalen Timmy dödsdömd – dramatisk kamp i Östersjön över

Hoppet ute

Nu kommer beskedet om att hoppet verkar vara ute.

Efter flera dagars undersökningar meddelar experter nu att valen varken kan räddas levande eller ta sig loss på egen hand.

Beskedet gavs vid en presskonferens på ön Poel, där forskare sammanfattade läget som mycket allvarligt. Valen bedöms vara i så dåligt skick att en räddningsinsats inte längre är möjlig.

ANNONS

Miljöministern i Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, beskriver djurets tillstånd som “svårt sjukt”. Det mesta talar för att Timmy nu kommer att dö.

”Vi vet bara inte hur lång tid processen tar. Ligger den på land handlar det ofta om runt fem dagar, men i vatten kan det ta längre tid”, säger han på en presskonferens enligt Merkur.

Han betonade också att beslutet att avstå från ytterligare räddningsförsök varit mycket svårt:

”Det här är ett av de svåraste besluten jag har fattat under mina 28 år som minister.”

Plan för bärgning

En plan för att ta hand om valen efter dess död har nu tagits fram. Arbetet kräver flera dagars förberedelser och kommer att genomföras i samarbete med företag från Tyskland och Danmark.

”Vi kommer att värna djurets värdighet i varje steg”, säger Backhaus.

ANNONS