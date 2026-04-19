Klimatets paradox: Grön energi hotas av vädret

För mycket vind kan också bli ett problem

Vindkraften har även den visat styrka. Den 26 mars nådde Storbritanniens vindkraft en ny topp på 23 880 megawatt – tillräckligt för att försörja omkring 23 miljoner hem.

Men även vinden har sin gräns.

ANNONS

När det blåser för mycket kan elnätet bli överfullt av el som inte går att ta hand om. Då stängs turbiner av eller stoppas automatiskt för att skydda sig själva.

Vergini beskriver det som att vindkraftverk har en ”sweet spot” och att de går in i ”överlevnadsläge” när vindhastigheterna blir för höga.

Det innebär att turbiner bromsas trots att vinden finns där. I Storbritannien kostade den typen av avstängningar 1,47 miljarder pund i fjol.

Vattenkraften tappar sin buffert

Också vattenkraften påverkas. Norge, Europas ”största batteri”, har efter en varm och torr vinter fått sina lägsta snöreserver på 20 år.

Problemet är att snö fungerar som ett naturligt lager. Regn ger snabbt vattenflöde medan snö smälter långsamt och ger en jämnare tillgång till vatten för elproduktion under våren och sommaren.

”Vattenkraft i Europa blir mer varierande”, säger Alex Truby till Euronews.

Det stora hindret finns i elnätet

ANNONS

Förnybar energi är fortfarande central för att minska utsläppen. Experterna menar dock att det inte bara räcker med fler solpaneler och vindkraftverk. Europa måste också bygga starkare elnät och göra energisystemet mer tåligt mot extremväder.

Enligt tankesmedjan Ember riskerar över 120 gigawatt planerade gröna projekt att fastna på grund av nätkapacitetsproblem. EU uppskattar att investeringar på omkring 85 miljarder euro per år behövs i elnäten mellan 2031 och 2050.

Det gör frågan större än väder och teknik. Europas energiomställning handlar nu inte bara om att producera mer grön el – utan om att få hela systemet att hålla när klimatet blir allt mer oförutsägbart.

