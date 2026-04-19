Förnybar energi har länge lyfts fram som vägen bort från fossilberoendet. Men vad händer om den gröna energin själv börjar svikta i ett allt mer extremt klimat?
Klimatets paradox: Grön energi hotas av vädret
I takt med att klimatet blir varmare och vädret mer extremt växer nya problem fram för den gröna energin.
Solkraften, som har blivit en viktig livlina i Europa, sparade kontinenten mer än 3 miljarder euro bara i mars. Om gaspriserna fortsätter vara höga kan solenergin spara Europa 67,5 miljarder euro i år.
Men det finns en hake.
Varmare väder – solcellerna tappar effekt
”Det är en vanlig missuppfattning att mer sol alltid betyder mer el”, säger Ioanna Vergini till Euronews. Hon förklarar att solceller tappar effekt när temperaturen stiger.
För varje grad över 25 grader minskar effekten med omkring 0,4 till 0,5 procent. Under extrema värmeböljor i Spanien och Grekland såg lokala solparker stora produktionsfall precis när behovet av luftkonditionering var som störst.
Vergini säger också att panelernas yttemperatur i vissa fall nådde 65 grader, vilket ledde till ett tapp på nästan 20 procent av den teoretiska kapaciteten.
För mycket vind kan också bli ett problem
Vindkraften har även den visat styrka. Den 26 mars nådde Storbritanniens vindkraft en ny topp på 23 880 megawatt – tillräckligt för att försörja omkring 23 miljoner hem.
Men även vinden har sin gräns.
När det blåser för mycket kan elnätet bli överfullt av el som inte går att ta hand om. Då stängs turbiner av eller stoppas automatiskt för att skydda sig själva.
Vergini beskriver det som att vindkraftverk har en ”sweet spot” och att de går in i ”överlevnadsläge” när vindhastigheterna blir för höga.
Det innebär att turbiner bromsas trots att vinden finns där. I Storbritannien kostade den typen av avstängningar 1,47 miljarder pund i fjol.
Vattenkraften tappar sin buffert
Också vattenkraften påverkas. Norge, Europas ”största batteri”, har efter en varm och torr vinter fått sina lägsta snöreserver på 20 år.
Problemet är att snö fungerar som ett naturligt lager. Regn ger snabbt vattenflöde medan snö smälter långsamt och ger en jämnare tillgång till vatten för elproduktion under våren och sommaren.
”Vattenkraft i Europa blir mer varierande”, säger Alex Truby till Euronews.
Det stora hindret finns i elnätet
Förnybar energi är fortfarande central för att minska utsläppen. Experterna menar dock att det inte bara räcker med fler solpaneler och vindkraftverk. Europa måste också bygga starkare elnät och göra energisystemet mer tåligt mot extremväder.
Enligt tankesmedjan Ember riskerar över 120 gigawatt planerade gröna projekt att fastna på grund av nätkapacitetsproblem. EU uppskattar att investeringar på omkring 85 miljarder euro per år behövs i elnäten mellan 2031 och 2050.
Det gör frågan större än väder och teknik. Europas energiomställning handlar nu inte bara om att producera mer grön el – utan om att få hela systemet att hålla när klimatet blir allt mer oförutsägbart.
