Därför är solpaneler bäst på vintern

När den första snön kommer täcks, av naturliga skäl, även solpanelerna av snöfallet och många husägare tänker att då slutar deras solpaneler att fungera.

Så är det inte. I själva verket händer det motsatta i en märklig effekt som gör solpanelerna ännu starkare i snön, skriver Ecoticias.

Solpaneler fungerar mer effektivt under kallare väder, konstaterar sajten. Fotovoltaiska celler presterar ännu bättre under kyla.

Det som händer är att när temperaturen sjunker, förbättras varje cells elektriska ledningsförmåga.

Trots att ett snölager kan förhindra solpaneler från att fånga solljuset, gör modern solteknik att panelerna fortsätter fungera trots snön.

”Raka motsatsen”

Medan de flesta apparater vi är vana att använda inte presterar bättre när de är kalla, är solcellerna raka motsatsen.

Orsaken är att när solljus skiner på ett snötäcke försvinner det inte utan studsar tillbaka.

Eftersom nysnö är ytterst reflekterande omdirigerar det solljuset till panelerna, antingen under eller runt, och ökar på så vis ljusexponeringen.

Enligt forskare vid amerikanska energidepartementets regionala Trust Center i Vermont, arbetar solpaneler med jämna produktionsnivåer, även under de kalla vintermånaderna.

Enligt dem överträffar solpaneler ibland den förväntade prestandan under vintern.

