När årets första snö kommer tänker många villaägare att deras solpaneler slutar fungera. I stället ser det motsatta ut att inträffa.
Därför är solpaneler bäst på vintern
När den första snön kommer täcks, av naturliga skäl, även solpanelerna av snöfallet och många husägare tänker att då slutar deras solpaneler att fungera.
Så är det inte. I själva verket händer det motsatta i en märklig effekt som gör solpanelerna ännu starkare i snön, skriver Ecoticias.
Solpaneler fungerar mer effektivt under kallare väder, konstaterar sajten. Fotovoltaiska celler presterar ännu bättre under kyla.
Det som händer är att när temperaturen sjunker, förbättras varje cells elektriska ledningsförmåga.
Trots att ett snölager kan förhindra solpaneler från att fånga solljuset, gör modern solteknik att panelerna fortsätter fungera trots snön.
Solceller: Succé med problem. Dagens PS
”Raka motsatsen”
Medan de flesta apparater vi är vana att använda inte presterar bättre när de är kalla, är solcellerna raka motsatsen.
Orsaken är att när solljus skiner på ett snötäcke försvinner det inte utan studsar tillbaka.
Eftersom nysnö är ytterst reflekterande omdirigerar det solljuset till panelerna, antingen under eller runt, och ökar på så vis ljusexponeringen.
Enligt forskare vid amerikanska energidepartementets regionala Trust Center i Vermont, arbetar solpaneler med jämna produktionsnivåer, även under de kalla vintermånaderna.
Enligt dem överträffar solpaneler ibland den förväntade prestandan under vintern.
Reflekterar och rengör
Medan snö reflekterar ljus rengör den också. När snölagren smälter från panelerna tar de även bort skräp och damm. Glasytan lämnas blank och ren.
Den naturliga rengöringsprocessen resulterar efter det i bättre produktion från panelen.
Eftersom snö tenderar att vara mjukare, falla mjukt och kännas lättare, kan solljus tränga igenom snölagren och ner på solcellen.
Det gör att solpanelernas prestanda under de kallare vintermånaderna konkurrera med solpanelernas prestanda under sommarmånaderna.
Mer effektiva i kyla
Enligt USA:s energidepartement förlorar inte solpaneler effektivitet under vintern. I stället ökar de effektiviteten.
Det innebär, hävdar man, att effektiviteten ökar allt eftersom vintern fortskrider.
Sammanfattningen?
”Ibland arbetar natur och teknik hand i hand för att producera de märkligaste resultat, och ibland är dessa resultat till förmån för ren energiproduktion”, konstaterar Ecocitias och påpekar att det helt plötsligt känns logiskt med Schweiz solcellsprojekt där man täckte delar av Alperna med solceller.
”Projektet må ha kommit som en överraskning men resultaten är fantastiska.”
Fåraktig nyhet: Bättre ull med solenergi. Dagens PS
När årets första snö kommer tänker många villaägare att deras solpaneler slutar fungera. I stället ser det motsatta ut att inträffa. När den första snön kommer täcks, av naturliga skäl, även solpanelerna av snöfallet och många husägare tänker att då slutar deras solpaneler att fungera. Så är det inte. I själva verket händer det motsatta
