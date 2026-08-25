Värmeböljorna kostade många människors liv i år, visar ny statistik. Flera europeiska länder har aldrig uppmätt så stor värmerelaterad dödlighet.
Heta sommaren dödade minst 35 000 i Europa – rekord i flera länder
Minst 35 000 fler människor än normalt har dött under Europas fyra rekordartade värmeböljor i sommar.
Siffran bygger dock på ofullständiga uppgifter från knappt halva kontinenten och omfattar inte augusti. Det innebär att det verkliga dödstalet sannolikt är betydligt högre.
Tyskland, Frankrike och Spanien står tillsammans för mer än 25 000 av de registrerade överdödsfallen.
Betydligt högre än normalt
I Tyskland har hälsomyndigheten Robert Koch-Institut uppskattat att omkring 14 000 människor dog till följd av värmen mellan 6 april och 9 augusti. Bara under veckan 22–28 juni beräknas 9 600 personer ha avlidit, skriver The Guardian.
Det är den högsta nivån av värmerelaterade dödsfall som hittills registrerats i Tyskland. Det tidigare rekordet var 8 900 dödsfall 2018. Under normala somrar ligger antalet ofta under 2 000.
I Spanien visar landets övervakningssystem för dödlighet att omkring 4 947 dödsfall kan kopplas till värmen från maj till augusti.
Det gör 2026 till det dödligaste året hittills i landet när det gäller värmerelaterad dödlighet. Det tidigare rekordet var 4 520 dödsfall 2022.
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Samma mönster i flera länder
Frankrike har ännu inte presenterat en slutlig uppskattning. Mellan slutet av maj och 22 juli registrerades omkring 7 300 fler dödsfall än normalt.
Augustisiffrorna saknas fortfarande och den preliminära statistiken bygger på elektroniska dödsattester som täcker omkring 80 procent av alla dödsfall.
Även andra länder har rapporterat kraftigt förhöjd dödlighet. I England uppskattas värmeböljorna i maj och juni ha orsakat 2 877 värmerelaterade dödsfall.
Belgien registrerade 1 222 fler dödsfall än normalt under perioden 18–29 juni, medan Nederländerna rapporterade minst 900 ytterligare dödsfall mellan 22 juni och 5 juli.
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Kan orsaka olika typer av sjukdomar
I Polen beräknas omkring 1 070 personer ha avlidit under den kraftiga värmeböljan i slutet av juni, medan Schweiz registrerade omkring 220 överdödsfall under samma vecka.
Värme anges sällan som den direkta dödsorsaken. I stället kan höga temperaturer förvärra exempelvis hjärt- och lungsjukdomar och leda till hjärtinfarkt, stroke eller njursvikt.
Årets värmeböljor har slagit temperaturrekord på hundratals mätstationer i Europa. Forskare kopplar den ökade intensiteten till den globala uppvärmningen.
Världshälsoorganisationen har samtidigt varnat för att värmerelaterad dödlighet i Europa har ökat kraftigt under de senaste två decennierna och väntas fortsätta stiga.
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