Heta sommaren dödade minst 35 000 i Europa – rekord i flera länder

Tyskland, Frankrike och Spanien står tillsammans för mer än 25 000 av de registrerade överdödsfallen.

Betydligt högre än normalt

I Tyskland har hälsomyndigheten Robert Koch-Institut uppskattat att omkring 14 000 människor dog till följd av värmen mellan 6 april och 9 augusti. Bara under veckan 22–28 juni beräknas 9 600 personer ha avlidit, skriver The Guardian.

Det är den högsta nivån av värmerelaterade dödsfall som hittills registrerats i Tyskland. Det tidigare rekordet var 8 900 dödsfall 2018. Under normala somrar ligger antalet ofta under 2 000.

I Spanien visar landets övervakningssystem för dödlighet att omkring 4 947 dödsfall kan kopplas till värmen från maj till augusti.

Det gör 2026 till det dödligaste året hittills i landet när det gäller värmerelaterad dödlighet. Det tidigare rekordet var 4 520 dödsfall 2022.

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