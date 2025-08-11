Dagens PS
Tonfisk och bläckfisk – nya arter tar över när haven värms upp

Bläckfisk i haven nära dig inom kort? Arter kommer och går när klimatet värms upp.
Bläckfisk i haven nära dig inom kort? Arter kommer och går när klimatet värms upp. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Haven värms snabbt upp genom klimatförändringarna. Det leder till att nya fiskarter tar över och att andra försvinner.

Haven har värmts upp de senaste åren i takt med att klimatet blir allt varmare.

Atlanten värms upp snabbast

När det gäller världshaven är det Atlanten och Antarktiska oceanen som värms upp snabbast. Även mindre hav som Östersjön toppar listan, enligt Sveriges Television.

“Östersjön värms upp cirka fyra gånger snabbare än de stora haven eftersom det är mindre och grundare”, har Jonathan Havenhand, forskare vid Göteborgs Universitet, tidigare uppgett.

Temperaturen stiger i Storbritannien

När Atlanten blir allt varmare drabbar det länder som Storbritannien vars vattentemperaturer nu är på väg upp, där en BBC-analys visar att den genomsnittliga yttemperaturen stigit med drygt 0,2 grader under årets första sju månader, jämfört med något år sedan 1980.

Drygt 0,2 grader verkar kanske inte mycket, men ökningen beror på att haven absorberar runt en tredjedel av den koldioxid som världen släpper ut varje år, och det leder till att arter försvinner och nya tar över.

Torsken försvinner

En fiskart som föredrar kallare vatten är torsken, och eftersom den är viktig för det kommersiella fisket har det skett ett överfiske av arten under många årtionden, och när torsken nu samtidigt söker sig norrut till kallare breddgrader försvinner arten från brittiska vatten.

“Vi ser definitivt den här förskjutningen av arter från kallare vatten som rör sig norrut i allmänhet”, säger den brittiske forskaren Bryce Stewart, vid Marine Biological Association.

Brittiska fiskare får därmed klara sig utan torsken framöver men kan istället glädje sig åt nya arter som bläckfisk och blåfenad tonfisk.

Den sistnämnda har numera blivit en allt vanligare syn i Atlanten kring Storbritannien, och stim av tonfisk har även synts till på andra platser som Östersjön på sistone.

Den atlantiska blåfenade tonfisken är tillbaka i Öresund
Den atlantiska blåfenade tonfisken är tillbaka i Öresund. (Foto: TT)

I takt med att haven blir varmare förväntar sig forskarna att ännu fler fiskarter kommer gå samma väg som torsken, samtidigt som nya kommer att dyka upp i länder som Storbritannien.

“Fiskarna kan på lång sikt bli tvungna att ändra vilka arter de riktar in sig på och vilka de fångar”, säger John Pinnegar, brittisk rådgivare inom fiskefrågor.

“Och vi som konsumenter kan bli tvungna att ändra vilka arter vi äter.”

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

