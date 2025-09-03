I en ny rapport konstaterar Swedbank att extremväder kommer att öka kostnaderna i framtiden. Framförallt kommer Europa, som värms upp snabbast, få betala notan för klimatförändringar.
Svenska banken varnar: Extremvädret kommer kosta
Mest läst i kategorin
"Skandalöst" lågt antal brandmän när EU brinner rekordmycket
Europa har bakom sig en brandsommar utan motstycke – och nu talas det om en ”skandalös” svaghet i beredskapen. Mer än en miljon hektar skog har redan brunnit i Europa i år. Fackföreningarna larmar om att antalet brandmän fortfarande är ”beklagligt lågt”, samtidigt som bränderna blir allt mer omfattande. Missa inte: 3 procent inflation – …
Nytt larm: "Kan kollapsa under vår livstid"
Golfströmmen håller Europa varmt. Nu kommer forskarrapporten som visar att den kan kollapsa ”under vår livstid”. Golfströmmen, den viktiga havsström som bidrar till att hålla Europa varmt, kan börja kollapsa redan under detta århundrade, enligt en ny nederländsk studie. Den som forskarna uttrycker det ”atlantiska meridionala omvändningscirkulationen, Amoc” som ingår i Golfströmmen kan börja stängas …
Klimatet: Så förändras svenska sjöar
Varmare klimat förändrar svenska sjöar och förändrar dem kraftigt. Men effekterna ser olika ut i olika delar av landet. Här är fakta. En landsomfattande studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att klimatförändringar påverkar svenska sjöars ekosystem kraftigt. ”De förändringar vi ser i sjöarna är direkt kopplade till den globala uppvärmningen. Under de 30 år som …
En av de varmaste somrarna någonsin
Sommaren 2025 och inte minst augusti rankas nu bland Spaniens varmaste någonsin, framför allt efter värmeböljan i augusti. Sommaren 2025 är på väg att bli en av de två varmaste som någonsin uppmätts i Spanien, i princip i nivå med 2022. Längre perioder av höga temperaturer under sommaren har dessutom avsevärt ökat risken för skogsbränder …
Turister nya hotet mot Antarktis
Att Antarktis är utsatt för klimathot är ingen nyhet. Nu utpekas den ”katastrofturism” som sker som det nya hotet. Antarktis, klassat som jordens sista stora vildmark, står inför ett växande tryck från mänsklig aktivitet, konstaterar Euronews. Man gör det utifrån en ny studie i Nature Sustainability, som varnar för att den ökande turismen och de …
Som en del av Swedbanks rapport Economic Outlook presenterade Swedbank delrapporten “Extremväder och dess kostnader”.
I rapporten konstateras att juni 2025 blev den hittills varmaste uppmätta månaden i Europa någonsin. Vilket kommer få negativa effekter för inte bara människor, utan även för ekonomin skriver banken.
I en studie från Europeiska Centralbanken, ECB som Swedbank stödjer sig på framgår det bland annat att värmeböljor har en negativ inverkan på produktiviteten och minskar incitamenten till investeringar och produktion på lång sikt.
En av de varmaste somrarna någonsin
Sommaren 2025 och inte minst augusti rankas nu bland Spaniens varmaste någonsin, framför allt efter värmeböljan i augusti.
I rapporten menar Swedbank att EU-länderna sedan 1980-talet redan förlorat omkring 1 713 euro per capita i direkta kostnader kopplade till extremväder. De indirekta effekterna beräknas också vara betydligt större, inte minst genom störningar i leveranskedjor och högre inflation.
Påverkar allt från livsmedel till arbete
Övriga effekter av extremvädret är att torka bland annat minskar sysselsättningen och ger färre arbetade timmar. Samtidigt kan kraftiga regn och stormar bidra till stora migrationsströmmar.
Studien från ECB pekar även på att extremväder påverkar kapitalstocken som inklusive maskiner, byggnader och infrastruktur.
Läs även:
Oroande klimatrapport: Europa värms upp snabbast i världen. News55
Rapporten bekräftar också att tillgången på livsmedel hotas av extremväderförhållanden. Under 2024 påverkades åtminstone åtta livsmedel av extremväder.
Slutsatserna om att extremvädret hotar livsmedel har även tidigare forskning visat på. I en studie utförd av Barcelona Supercomputing Center och Potsdam Institute for Climate Impact Research visades det att extremväder lett till kraftigt höjda priser på allt från vitkål till potatis och kakao.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Även Sverige hotas i av extremväder
Framförallt är det södra Europa som drabbas hårdast ekonomiskt av extremvädret. Det har man inte minst kunnat observera under sommaren då stora bränder brutit ut i Spanien och Grekland.
Men även Norden och Baltikum har påverkats, och kommer att påverkas, menar rapporten.
De kumulativa direkta ekonomiska förlusterna till följd av extremväder från 1980-talet till 2023 uppgick
till mer än 1 600 euro per capita i Danmark, motsvarande tre procent av BNP år 2023, enligt beräkningar
från Europeiska miljöbyrån (EEA).
Missa inte:
Turister och klimatet är en tickande bomb för ekonomin. Realtid
Motsvarande förlust var cirka 544 euro i Lettland, 690 euro i Litauen och 950 euro i Norge. I Estland, Finland och Sverige var kostnaderna lägre än 500 euro per invånare, med 400 euro per invånare i Sverige. Anledningen till de stora skillnaderna är mängden jordbruk som drivs i de olika länderna.
De indirekta kostnaderna är, enligt rapporten, förmodligen större än så.
Enligt en studie från ECB baserad på olika scenarier för klimatet, skulle euroområdet fram till år 2050 kunna drabbas av genomsnittliga ekonomiska förluster som är upp till femton gånger större än de förväntade direkta kostnaderna, om ett scenario där utsläppen fortsätter att växa under de kommande årtiondena skulle inträffa globalt.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Senaste nytt
Här ska Toyota ska bygga sin första europeiska elbil
Japanska bilföretaget Toyota ska bygga sina första elbilar i Europa. Bolaget kommer att investera 680 miljoner euro på en ny produktionslinje i sin nuvarande fabrik i Tjeckien. Toyotas europeiska president Yoshihiro Nakata tillkännagav nyheten under en ceremoni vid det tjeckiska regeringskontoret på onsdagen, skriver Euronews. Nyheten hade redan läckt för en månad sedan till den …
Fler kvinnor rattar långtradare
Trots lågkonjunktur och en osäker värld har 5?600 nya lastbilschaufförer fått jobb i Sverige senaste åren. Nästan var fjärde är en kvinna. Antalet nyanställda lastbilschaufförer överträffar branschens egna förväntningar, konstaterar TYA, Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, i sin trendindikator för 2025/2026. Branschen hade räknat med cirka 4?500 nyanställningar men siffran landade på hela 5?600. ”En särskilt …
Lärare slår larm: "Tvingas städa toaletter"
Flera lärare larmar nu om orimliga scheman och arbetsförhållanden i flera av Sveriges största privata skolkoncerner. Hos Vi lärare har lärare på skolor i Stockholm talat om att de väljer att leta efter nya jobb. En lärare säger att hon egentligen inte vill byta skola, men att hon inte ser någon möjlighet att stanna kvar …
Svenska banken varnar: Extremvädret kommer kosta
I en ny rapport konstaterar Swedbank att extremväder kommer att öka kostnaderna i framtiden. Framförallt kommer Europa, som värms upp snabbast, få betala notan för klimatförändringar. Som en del av Swedbanks rapport Economic Outlook presenterade Swedbank delrapporten "Extremväder och dess kostnader". I rapporten konstateras att juni 2025 blev den hittills varmaste uppmätta månaden i Europa någonsin. …
Snart öppnar succén Kollektivkrogen i Stockholm
Drömmen om att driva krog utan att säga upp sig från jobbet är på väg till huvudstaden. Efter succén i Malmö tar nu Kollektivkrogen klivet till Stockholm – där läkare, möbelformgivare och träslöjdslärare snart serverar dig vin med ett leende. Perfect Weekend har träffat initiativtagarna. Från Malmö till huvudstaden Kollektivkrogen började som ett socialt experiment …