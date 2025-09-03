Dagens PS
Dagensps.se
Världen
Klimat

Svenska banken varnar: Extremvädret kommer kosta

Bränder till följd av extremväder kommer bli vanligare - och kommer kosta. Foto: (Noah Berger / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

I en ny rapport konstaterar Swedbank att extremväder kommer att öka kostnaderna i framtiden. Framförallt kommer Europa, som värms upp snabbast, få betala notan för klimatförändringar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Som en del av Swedbanks rapport Economic Outlook presenterade Swedbank delrapporten “Extremväder och dess kostnader”.

I rapporten konstateras att juni 2025 blev den hittills varmaste uppmätta månaden i Europa någonsin. Vilket kommer få negativa effekter för inte bara människor, utan även för ekonomin skriver banken.

I en studie från Europeiska Centralbanken, ECB som Swedbank stödjer sig på framgår det bland annat att värmeböljor har en negativ inverkan på produktiviteten och minskar incitamenten till investeringar och produktion på lång sikt.

En av de varmaste somrarna någonsin

Sommaren 2025 och inte minst augusti rankas nu bland Spaniens varmaste någonsin, framför allt efter värmeböljan i augusti.

I rapporten menar Swedbank att EU-länderna sedan 1980-talet redan förlorat omkring 1 713 euro per capita i direkta kostnader kopplade till extremväder. De indirekta effekterna beräknas också vara betydligt större, inte minst genom störningar i leveranskedjor och högre inflation.

Påverkar allt från livsmedel till arbete

Övriga effekter av extremvädret är att torka bland annat minskar sysselsättningen och ger färre arbetade timmar. Samtidigt kan kraftiga regn och stormar bidra till stora migrationsströmmar.

Studien från ECB pekar även på att extremväder påverkar kapitalstocken som inklusive maskiner, byggnader och infrastruktur.

Läs även:
Oroande klimatrapport: Europa värms upp snabbast i världen. News55

ANNONS

Rapporten bekräftar också att tillgången på livsmedel hotas av extremväderförhållanden. Under 2024 påverkades åtminstone åtta livsmedel av extremväder.

Slutsatserna om att extremvädret hotar livsmedel har även tidigare forskning visat på. I en studie utförd av Barcelona Supercomputing Center och Potsdam Institute for Climate Impact Research visades det att extremväder lett till kraftigt höjda priser på allt från vitkål till potatis och kakao.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Även Sverige hotas i av extremväder

Framförallt är det södra Europa som drabbas hårdast ekonomiskt av extremvädret. Det har man inte minst kunnat observera under sommaren då stora bränder brutit ut i Spanien och Grekland.

Men även Norden och Baltikum har påverkats, och kommer att påverkas, menar rapporten.

De kumulativa direkta ekonomiska förlusterna till följd av extremväder från 1980-talet till 2023 uppgick
till mer än 1 600 euro per capita i Danmark, motsvarande tre procent av BNP år 2023, enligt beräkningar
från Europeiska miljöbyrån (EEA).

Missa inte:
Turister och klimatet är en tickande bomb för ekonomin. Realtid

Motsvarande förlust var cirka 544 euro i Lettland, 690 euro i Litauen och 950 euro i Norge. I Estland, Finland och Sverige var kostnaderna lägre än 500 euro per invånare, med 400 euro per invånare i Sverige. Anledningen till de stora skillnaderna är mängden jordbruk som drivs i de olika länderna.

De indirekta kostnaderna är, enligt rapporten, förmodligen större än så.

ANNONS

Enligt en studie från ECB baserad på olika scenarier för klimatet, skulle euroområdet fram till år 2050 kunna drabbas av genomsnittliga ekonomiska förluster som är upp till femton gånger större än de förväntade direkta kostnaderna, om ett scenario där utsläppen fortsätter att växa under de kommande årtiondena skulle inträffa globalt.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ExtremväderKlimatförändringarSwedbank
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS