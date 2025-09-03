Svenska banken varnar: Extremvädret kommer kosta

Som en del av Swedbanks rapport Economic Outlook presenterade Swedbank delrapporten “Extremväder och dess kostnader”.

I rapporten konstateras att juni 2025 blev den hittills varmaste uppmätta månaden i Europa någonsin. Vilket kommer få negativa effekter för inte bara människor, utan även för ekonomin skriver banken.

I en studie från Europeiska Centralbanken, ECB som Swedbank stödjer sig på framgår det bland annat att värmeböljor har en negativ inverkan på produktiviteten och minskar incitamenten till investeringar och produktion på lång sikt.

I rapporten menar Swedbank att EU-länderna sedan 1980-talet redan förlorat omkring 1 713 euro per capita i direkta kostnader kopplade till extremväder. De indirekta effekterna beräknas också vara betydligt större, inte minst genom störningar i leveranskedjor och högre inflation.

Påverkar allt från livsmedel till arbete

Övriga effekter av extremvädret är att torka bland annat minskar sysselsättningen och ger färre arbetade timmar. Samtidigt kan kraftiga regn och stormar bidra till stora migrationsströmmar.

Studien från ECB pekar även på att extremväder påverkar kapitalstocken som inklusive maskiner, byggnader och infrastruktur.

Rapporten bekräftar också att tillgången på livsmedel hotas av extremväderförhållanden. Under 2024 påverkades åtminstone åtta livsmedel av extremväder.

Slutsatserna om att extremvädret hotar livsmedel har även tidigare forskning visat på. I en studie utförd av Barcelona Supercomputing Center och Potsdam Institute for Climate Impact Research visades det att extremväder lett till kraftigt höjda priser på allt från vitkål till potatis och kakao.