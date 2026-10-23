Vulkanutbrott på semestern – så förbereder du dig

Så ser situationen ut bland semesteröarnas vulkaner

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I Italien har Etna, Stromboli och Campi Flegrei norr om Neapelbukten gul beredskapsnivå hos civilförsvaret, enligt Sveriges ambassad i Italien. Även på Kanarieöarna finns aktiva vulkaner, enligt ambassaden i Spanien.

På Island bedömde meteorologiska institutet den 30 september att en ny magmainträngning under kraterraden Sundhnúkur på Reykjaneshalvön var det mest sannolika scenariot och kunde leda till ett utbrott, enligt institutet.

På samma halvö beordrades invånarna år 2023 i Grindavík att lämna staden, skrev Dagens PS då. Fuji i Japan hade den 8 oktober den lägsta varningsnivån, 1, enligt Japans meteorologiska myndighet.

Ladda ner varningsappar och anmäl dig

Ambassaden i Tokyo råder resenärer att före resan ladda ner appar som varnar för jordbävningar och länkar till appen Safety Tips, enligt reseinformationen. Appen visar även vulkanvarningar och har färdiga frågekort att använda vid en katastrof. Den finns på 15 språk, däribland engelska men inte svenska, enligt utvecklaren RC Solution.

Om du anmäler dig på Svensklistan kan ambassaden nå dig i en kris, och UD:s app Resklar innehåller samma reseinformation som ambassaden, enligt ambassaden i Tokyo.

I Tokyo kan du dessutom själv öva gratis inför olika naturkatastrofsscenarier. Brandförsvarets Life Safety Learning Center i Ikebukuro har en jordbävningssimulator som bland annat återskapar skalvet från år 2011. Besökare får även öva på att ta sig ut ur en rökfylld byggnad.

Ambassaden i Spanien råder resenärer att ha andra sätt att hålla kontakten om mobilnät eller el påverkas, enligt reseinformationen.

Om Campi Flegrei måste evakueras, uppmanas alla invånare, oavsett medborgarskap, att följa det italienska civilförsvarets råd på plats. Ambassaden hänvisar till civilförsvarets webbplats för aktuell information om landets vulkaner, enligt reseinformationen.

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Kontakta flygbolaget om askan stoppar flygen

Etnas utbrottsfas inleddes den 6 augusti, och under en vecka i augusti ställdes hundratals flyg till och från Catania in eller leddes om, rapporterade Reuters. Marco Viccaro, ordförande för den italienska vulkanologiska föreningen, sa då om den intensivare aktiviteten enligt Reuters:

Det tyder på att djupare, gasrik magma spelar en mer aktiv roll.

Den 26 september stoppades alla flyg i Catania igen på grund av aska och passagerarna uppmanades att kontakta sina flygbolag, enligt TT.

Flygplatsen på Bali stängdes 2017

När varningen för vulkanen Agung på Bali nådde högsta nivå i september 2017 avrådde UD inte från resor dit, enligt SVT. Johanna Westlund, presskommunikatör på UD, sa då till TT:

Det är i nuläget inte aktuellt att Sverige ska göra någon avrådan.

I november höjdes varningen till högsta nivå igen och flygplatsen på Bali stängdes, rapporterade SVT. En talesman för flygplatsen uppgav för AP att 445 flyg ställts in och att 59 000 resenärer berördes, enligt Svenska Yle.

UD-jouren i Stockholm går att nå på +46 8 405 50 05 och tar emot akuta ärenden dygnet runt, enligt regeringen.

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