Google och den brittiska regeringen ska i ”Operation Blue Skies” testa om små förändringar av flyghöjd kan minska flygets klimatpåverkan.
Nytt stort test: Byta flyghöjd för att dra ned på utsläppen
Målet är att undvika så kallade contrails, eller kondensstrimmor, de vita streck som bildas bakom flygplan på hög höjd. Under vissa väderförhållanden försvinner de snabbt. I andra fall kan de ligga kvar, breda ut sig och bilda tunna moln som fångar upp värme i atmosfären.
En tredjedel av flygets klimatpåverkan
När jetmotorer släpper ut vattenånga i mycket kall och fuktig luft kan iskristaller bildas kring partiklar i avgaserna. Om luften är tillräckligt torr försvinner kondensstrimman snabbt. Men i fuktigare luft kan den bestå i timmar och utvecklas till cirrusliknande moln.
Det är då klimatproblemet uppstår.
De tunna molnen kan släppa igenom solljus men fånga upp värmestrålning från jorden. Nettoeffekten blir en uppvärmning.
Google uppskattar att uppvärmande kondensstrimmor står för omkring en tredjedel av flygets totala klimatpåverkan.
”När man tittar upp mot en klar himmel och ser de tunna vita linjerna bakom flygplan kan de verka harmlösa”, skriver Google, som nu vill använda AI för att identifiera de delar av atmosfären där de mest klimatpåverkande kondensstrimmorna riskerar att bildas.
Ändrar flyghöjd med några hundra meter
Nu ska tekniken testas i betydligt större skala genom projektet Operation Blue Skies.
Under de två kommande vintrarna ska hundratals kommersiella flygningar över Nordatlanten i vissa fall få ändra höjd med upp till 2.000 fot, motsvarande cirka 610 meter. Tanken är att flygplanen ska styras bort från de kalla och fuktiga luftlager där långlivade kondensstrimmor lättast uppstår.
Försöket genomförs i Shanwick-luftrummet över östra Nordatlanten, en av världens mest trafikerade flygkorridorer mellan Europa och Nordamerika. Området står enligt forskarnas beräkningar för omkring 5 procent av den globala uppvärmning som kopplas till kondensstrimmor.
Forskningen ska testas i stor skala
Marc Stettler, professor vid Imperial College London, har tidigare forskat om hur små förändringar av flygrutter och flyghöjd kan minska klimatpåverkan.
”Operation Blue Skies är en chans att testa den idén i verkligheten och i en skala som vi aldrig tidigare har sett”, säger han enligt Associated Press.
Av omkring 10.000 flygningar som väntas passera luftrummet under testperioderna är det bara en mindre andel som ska behöva ändra höjd.
AI:s prognos: 62 procent
Paul Hodgson, teknisk programledare för Operation Blue Skies på Google, säger att redan små förändringar kan vara tillräckliga för att mäta resultatet.
”Att bara 1 till 5 procent av flygningarna ändrar sin höjd skulle räcka för att visa en statistiskt säkerställd minskning av kondensstrimmor i ett helt luftrum”, säger han enligt AP.
Google har tidigare testat AI-baserade prognoser tillsammans med American Airlines. I ett försök med 2.400 transatlantiska flygningar minskade bildandet av kondensstrimmor med 62 procent för de flygningar som följde de rekommenderade rutterna, jämfört med kontrollgruppen.
”Frågan är inte längre om vi kan minska kondensstrimmorna, utan om vi kan få det att fungera i den globala flygtrafikens skala”, säger Kemal Armada, produktchef på Google.
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