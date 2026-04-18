Miljardärer som ger bort allt – ny våg av stordonatorer utmanar den rika eliten

Kung Charles kopplar ihop Forrest och Røkke

Det var brittiske kung Charles III som förde samman de två. Kungen ville veta vad näringslivet konkret kan göra för haven. Forrest ringde Røkke.

”Han är en karaktär. Han är större än livet”, säger Forrest om sin norske vän.

De möttes första gången genom The Giving Pledge, den exklusiva klubb som Warren Buffett startade 2010 tillsammans med Bill Gates. Över 250 miljardärer från fler än 30 länder har anslutit sig.

Røkke är en av bara två norska medlemmar. Den andra är Nicolai Tangen.

Gruvbolagets gröna omställning – lovord och kritik

Forrest nöjer sig inte med filantropi. Han försöker omvandla Fortescue från gruvjätte till förnybart energibolag. Squadron Energy betalade 2,6 miljarder dollar för Australiens största vindkraftsaktör 2022.

Planen är att Fortescues gröna investering på sex miljarder dollar ska göra bolaget klimatneutralt till 2030.

Men omställningen har mött motstånd. Fortescue har tvingats skala ned sina satsningar på grönt väte och kritiker påpekar att bolaget fortfarande är en av Australiens största koldioxidutsläppare genom järnmalmsexporten. Avståndet mellan ambition och leverans är fortfarande stort.

Forrest själv avfärdar tvivlarna.

”Avkarboniseringen av Fortescue låter sig göras. Problemet är att få med sig investerare, anställda och framför allt toppchefer runt om i världen.”

Røkke: filantropi och skatteflykt

Røkke har en liknande sida. Han började som fiskare, byggde ett industriimperium genom Aker och blev en av Norges rikaste. Han har anslutit sig till The Giving Pledge och satsar på havsforskning genom REV Ocean och HUB Ocean.

Men Røkke bor i Schweiz, där skattetrycket är lägre än i Norge. DN noterar att han ”betalar mindre i skatt än han skulle ha gjort i Norge”.

Det är en friktion som inte går att bortse från: En man som lovar att ge bort sin förmögenhet men först flyttar den utomlands.

”Havet är själva fundamentet för mycket av den värdeskapning jag har varit en del av genom hela mitt liv”, säger Røkke.

Buffett delegerar, Scott levererar

95-årige Buffett har valt en egen modell. I stället för att själv styra sina 150 miljarder dollar har han överlåtit uppgiften till sina tre barn, som vardera får 500 miljoner dollar per år att fördela.

”Att styra från graven fungerar inte särskilt bra”, konstaterar Buffett.

Den som levererar mest konkret är MacKenzie Scott. Amazongrundarens före detta fru har på sju år gett bort mer än 26 miljarder dollar, motsvarande 240 miljarder kronor.

Bara under 2025 donerade hon 7,17 miljarder dollar.

Scott ger utan krav. Inga detaljerade rapporter. Inga styrelseplatser. Pengarna och förtroendet räcker.

Svenskarna: 542 miljardärer, få filantroper

I Sverige har antalet miljardärer ökat från 28 till 542 på 25 år. Deras samlade rikedom motsvarar cirka 70 procent av Sveriges BNP. Debatten om hur förmögenheterna används har länge varit närmast obefintlig.

”Det finns en övertygelse här om att alla bör vara lika”, säger filantropen Cristina Ljungberg, som driver stiftelserna The Case for Her och Firestorm Foundation.

I december lovade Lovable-grundarna Anton Osika, 35, och Fabian Hedin, 26, att skänka hälften av sin förmögenhet till välgörenhet när bolaget säljs eller börsnoteras.

AI-bolagets värdering hade just passerat 61 miljarder kronor. Men löftet gäller framtiden. Pengarna har inte lämnat kontot ännu.

Det stora gapet

Bilden har en baksida. Medan toppskiktet ger mer än tidigare vidgas ”välgörenhetsgapet”. I USA har andelen hushåll som donerar sjunkit från 66 procent 2002 till under 50 procent.

I Sverige föll donationerna till 90-konton med 1,7 miljarder kronor 2023. Företagsdonationerna minskade med 37 procent.

Filantropi håller på att bli en elitsport. Fler miljarder, färre givare.

Och löften är inte samma sak som leverans. En granskning från Institute for Policy Studies visar att många Giving Pledge-medlemmar har sett sina förmögenheter växa snabbare än de hinner ge bort.

”Värderingar varar längre än politikers”

Forrest har konfronterat Trump om klimatpolitiken. I Davos sa han rakt ut till den internationella makteliten: ”Om dina värderingar försvinner i det ögonblick du får makt, har det kanske aldrig varit riktiga värderingar.”

Han började som en mobbad pojke med smeknamnet ”Twiggy”. För tunn för att vara ett träd, lagom smal för en kvist, dessutom Forrest i efternamn.

I dag är han Australiens rikaste man. Och han har bestämt sig för att sluta vara det.

Frågan är om han lyckas ge bort pengarna snabbare än gruvorna genererar nya.