Klimatet: Så förändras svenska sjöar

En landsomfattande studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att klimatförändringar påverkar svenska sjöars ekosystem kraftigt.

”De förändringar vi ser i sjöarna är direkt kopplade till den globala uppvärmningen. Under de 30 år som vi har undersökt sjöarna har vattentemperaturerna stigit i nästan alla”, konstaterar SLU-forskaren Richard Johnson.

Påverkar även indirekt

Men uppvärmningen påverkar även ekosystemen indirekt genom att vattnets kemi förändras.

”Vattenkemin utgör livsmiljön för organismerna och styr både artsammansättning och näringsvävar. Habitat och biologiska samhällen i sjöar påverkas i hög grad av fysiska och kemiska processer i omgivande landskap”, säger Richard Johnson.

Förändringar i sjöar beror alltså inte bara på högre temperaturer. Det rör sig ofta om ett komplext samspel mellan flera faktorer.

”Tack vare de långa tidsserierna och det stora antalet sjöar i vår studie ser vi så tydliga mönster”, påpekar Richard Johnson.

