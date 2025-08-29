Varmare klimat förändrar svenska sjöar och förändrar dem kraftigt. Men effekterna ser olika ut i olika delar av landet. Här är fakta.
Klimatet: Så förändras svenska sjöar
En landsomfattande studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att klimatförändringar påverkar svenska sjöars ekosystem kraftigt.
”De förändringar vi ser i sjöarna är direkt kopplade till den globala uppvärmningen. Under de 30 år som vi har undersökt sjöarna har vattentemperaturerna stigit i nästan alla”, konstaterar SLU-forskaren Richard Johnson.
Har sjön bytt färg? Här är förklaringen. Dagens PS
Påverkar även indirekt
Men uppvärmningen påverkar även ekosystemen indirekt genom att vattnets kemi förändras.
”Vattenkemin utgör livsmiljön för organismerna och styr både artsammansättning och näringsvävar. Habitat och biologiska samhällen i sjöar påverkas i hög grad av fysiska och kemiska processer i omgivande landskap”, säger Richard Johnson.
Förändringar i sjöar beror alltså inte bara på högre temperaturer. Det rör sig ofta om ett komplext samspel mellan flera faktorer.
”Tack vare de långa tidsserierna och det stora antalet sjöar i vår studie ser vi så tydliga mönster”, påpekar Richard Johnson.
Hälften av världens sjöar försvinner. Dagens PS
Olika i norr och söder
Studien visar att sjöar i norra Sverige påverkas annorlunda än de i södra delarna av landet.
De mest uttalade biologiska förändringarna sker i kalla, näringsfattiga sjöar i norr. Där har biomassan av växtplankton ökat, men är fördelad på färre arter.
Bottenlevande djur har däremot blivit fler och mer artrika. Dessutom har nya arter, som tidigare bara fanns i varmare områden, etablerat sig.
I södra Sverige är sambanden svårare att tolka. Det beror på att effekterna av klimatförändringar delvis döljs av återhämtning från tidigare försurning.
Måste övervakas långsiktigt
Växtplankton och bottenfauna är känsliga indikatorer för hur ekosystemen mår, och kan därför fungera som varningssystem för klimatpåverkan.
Studien visar att långsiktig miljöövervakning är avgörande för att påvisa och förstå klimatets effekter på ekosystemen, menar forskarna.
Studien bygger på över 30 års data från 110 svenska sjöar.
”Den svenska miljöövervakningen är unik i sin omfattning och viktig även internationellt, där liknande data ofta saknas”, säger forskaren Willem Goedkoop vid SLU.
Den vetenskapliga artikeln, Multi-Decadal Trends in Northern Lakes Show Contrasting Responses of Phytoplankton and Benthic Macroinvertebrates to Climate Change är publicerad hos Global Change Biology.
