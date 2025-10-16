Forskarnas larm: Miljontals drabbas av havens kollaps

Korallreven göder miljontals människor runtom i världen med bland annat mat, men även levebröd från fisket och turism. Men nu varnar forskare i en rapport från University of Exeter att miljöförstöringen i korallreven har nått en punkt utan återvändo.

I rapporten skriven av 160 forskare från 87 olika länder larmar forskarna om att haven värmts upp till den grad att 80 procent av korallreven idag är skadade eller döda.

Det innebär att miljontals människor i samhällen runtom stilla havet, indiska oceanen och atlanten kommer att drabbas då de är beroende av haven, som omfattar korallreven, i sitt dagliga liv.

Ljuset i tunneln: Förnybar energi

I samma mörka rapport finns det dock ljusglimtar. Tim Lenton, professor vid University of Exeter, säger att sedan de publicerade deras första rapport 2023 så har världen accelererat sin produktion mot mer förnybar energi. Bland annat så har grön energi gått om kol som världens ledande energikälla för första gången någonsin tidigare i år.

Men Tim Lenton uppmanar att omställningen mot förnybar energi behöver ske ännu fortare för att inte fler ekosystem ska kollapsa.

Forskarnas larm inför COP 30

Nästa år hålls FN:s klimatkonferens COP 30 i Belém i Brasilien, nära mynningen till floden Para i Amazonas. Då ska FN:s medlemstaternas träffas och diskutera hur de framåt ska möta den globala uppvärmningens utmaningar.

En av de som läst rapporten med forskarnas larm från University of Exeter och som vill se att fler länder ska påskynda sin omställning mot förnybar energi är Brasiliens klimat- och miljösekreterare vid utrikesministeriet, André Corrêa do Lago.

“Rapporten är ett bevis på att mänskligheten fortfarande kan välja att ställa om mot en säkrare och mer välmående framtid.” säger André Corrêa do Lago.