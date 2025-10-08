Dagens PS
Dagensps.se
Hållbarhet

Historisk nyhet: Grön el går om kol för första gången

Ut med kol och in med grön el som sollceller. Afrika är med i det racet, som i Kenya på bilden.
Ut med kol och in med grön el som sollceller. Afrika är med i det racet, som Kenya på bilden. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Kol får nu se sig omkörd som energikälla för första gången när världen väljer hållbara energikällor istället. Solenergi fortsätter att öka snabbt och kan leda till ytterligare en fördubbling av hållbar energi inom några år.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Kol är inne i Trumps värld.

I resten av världen är den smutsiga energikällan inte lika inne längre, utan snarare allt mer ute.

Asien satsar en del på kol

Visst, det satsas fortfarande en del på kol i Asien, framför allt i Indien och Kina, eftersom energibehovet är så stort och kol anses vara en billig och tillgänglig källa.

Trump vill återuppliva hela sektorn genom att blåsa liv i den amerikanska produktionen.

Samtidigt blåser det starka vindar inom hållbar energi har det visat sig.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Historisk nyhet – grön el går om kol

Det står nu klart att förnybar energi gick om kol som världens ledande energikälla under det första halvåret i år, vilket är en stor historisk nyhet inom miljöområdet, enligt data från den globala energitankesmedjan Ember, berättar BBC.

Efterfrågan på el är växer stadigt och nu kan vindkraft och solenergi till viss del möta det behovet och samtidigt se till så att användningen av fossila källor som kol och gas minskar.

ANNONS
Kina använder AI för att förutse väder, styra elnätet och utveckla energilagring, samtidigt som landet kontrollerar stora delar av världens produktion av solpaneler och batterier.
Kina använder AI för att förutse väder, styra elnätet och utveckla energilagring, samtidigt som landet kontrollerar stora delar av världens produktion av solpaneler och batterier. (Canva)

Bygger snabbt ut hållbara energikällor

Även om Kina fortsatt satsar på kol till viss del bygger landet snabbt ut sina hållbara energikällor och det gör även Indien som fram tills nu har varit hårt beroende av kol.

Både USA och Europa har dock rört sig i motsatt riktning och använt allt mer fossila källor, framför allt gas, på sistone.

Trots vissa bakslag, där Trump vill satsa på export av fossila källor, så har världen nu enligt Ember kommit till en “avgörande vändpunkt” där vi nu “markerar början på ett skifte där ren energi håller jämna steg med efterfrågetillväxten”.

En annan rapport från Internationella energiorganet (IEA) pekar i samma rikting.

Förnybar el kan fördubblas

Där står det klart att den globala förnybara energin kan fördubblas i slutet av årtiondet, där 80 procent förväntas komma från solenergi, enligt Guardian.

Enligt IEA är Kina den största tillväxtmarknaden för grön el och Indien kommer på andra plats under resten av årtiondet. Även andra asiatiska länder som Pakistan blickar mot solenergi för att täcka sitt växande elbehov.

ANNONS

“I takt med att den förnybara energins roll i elsystemen ökar i många länder måste beslutsfattare vara noga med att hantera utmaningar gällande leveranskedjesäkerhet och nätintegration”, säger IEA-vd:n Fatih Birol i ett pressmeddelande.

Det blir som sagt solceller som är dominerade bakom tillväxten inom grön el de kommande åren men “vindkraft, vattenkraft, bioenergi och geotermisk energi bidrar också”.

Läs även:

Norges gröna krasch – investerare flyr. Dagens PS

Volvo hjälper till att utrota ett urfolk – för din elbil. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpEnergiEUFossila bränslenIEAIndienKinaKolUSAVindkraft
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS