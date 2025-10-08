Historisk nyhet: Grön el går om kol för första gången

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

Historisk nyhet – grön el går om kol

Det står nu klart att förnybar energi gick om kol som världens ledande energikälla under det första halvåret i år, vilket är en stor historisk nyhet inom miljöområdet, enligt data från den globala energitankesmedjan Ember, berättar BBC.

Efterfrågan på el är växer stadigt och nu kan vindkraft och solenergi till viss del möta det behovet och samtidigt se till så att användningen av fossila källor som kol och gas minskar.

Kina använder AI för att förutse väder, styra elnätet och utveckla energilagring, samtidigt som landet kontrollerar stora delar av världens produktion av solpaneler och batterier. (Canva)

Bygger snabbt ut hållbara energikällor

Även om Kina fortsatt satsar på kol till viss del bygger landet snabbt ut sina hållbara energikällor och det gör även Indien som fram tills nu har varit hårt beroende av kol.

Både USA och Europa har dock rört sig i motsatt riktning och använt allt mer fossila källor, framför allt gas, på sistone.

Trots vissa bakslag, där Trump vill satsa på export av fossila källor, så har världen nu enligt Ember kommit till en “avgörande vändpunkt” där vi nu “markerar början på ett skifte där ren energi håller jämna steg med efterfrågetillväxten”.

En annan rapport från Internationella energiorganet (IEA) pekar i samma rikting.

Förnybar el kan fördubblas

Där står det klart att den globala förnybara energin kan fördubblas i slutet av årtiondet, där 80 procent förväntas komma från solenergi, enligt Guardian.

Enligt IEA är Kina den största tillväxtmarknaden för grön el och Indien kommer på andra plats under resten av årtiondet. Även andra asiatiska länder som Pakistan blickar mot solenergi för att täcka sitt växande elbehov.

“I takt med att den förnybara energins roll i elsystemen ökar i många länder måste beslutsfattare vara noga med att hantera utmaningar gällande leveranskedjesäkerhet och nätintegration”, säger IEA-vd:n Fatih Birol i ett pressmeddelande.

Det blir som sagt solceller som är dominerade bakom tillväxten inom grön el de kommande åren men “vindkraft, vattenkraft, bioenergi och geotermisk energi bidrar också”.

