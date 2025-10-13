Inför klimatmötet nästa månad målar forskare upp en dyster prognos på en rad punkter. Det finns dock samtidigt ljusglimtar, där världen bland annat snabbt anammar gröna energikällor.
Inför klimatmötet: Positiva nyheter bland dyster prognos
Nästa månad hålls FN:s klimatmöte, COP30, i Brasilien.
Passerar “tipping points”
Redan nu kommer prognoser från forskare som uppger att människor kommer få svårt att anpassa sig när vi passerar olika “tipping points”.
En sådan brytpunkt som redan har passerats är korallreven, där 80 procent på något sätt har drabbats, med bland annat korallblekning som följd.
Trycket stort på korallreven
Korallrev kommer och går, det har skett genom historien, och de kan även sprida sig till nya områden när havstemperaturen stiger inom ett område.
Problemet är att trycket är för stort för tillfället, där inte bara vattnet blir allt varmare, utan föroreningar och överfiske också leder till att de artrika miljöerna bryter samman.
“Vi har nu pressat korallreven bortom vad de klarar av”, säger Mike Barrett, rådgivare på WWF som ligger bakom en ny klimatrapport inför COP30, enligt CNN.
Han menar att den globala uppvärmningen måste bromsas kraftigt, annars kommer “vidsträckta rev att gå förlorade”.
Inför klimatmötet – positiva nyheter
Allt är dock inte nattsvart inför det nya klimatmötet.
Världen går i rätt riktning när det gäller att ställa om till gröna energikällor.
Kol får nu se sig omkörd som energikälla för första gången när världen väljer hållbara energikällor istället. Solenergi fortsätter att öka snabbt och kan leda till ytterligare en fördubbling av hållbar energi inom några år.
Den nya rapporten som publicerades på söndagen beskriver den nya gröna utvecklingen som den “radikala globala accelerationen” av solenergi, elfordon, batterier och värmepumpar.
Ingen återgång till fossila källor inför klimatmötet
När världen nu anammar grön energi som solkraft i allt större utsträckning ser det inte ut som att det blir en återgång till fossila källor sedan de hållbara källorna numera har blivit billigare och bättre än de smutsiga alternativen, uppger rapporten.
Solen fortsätter att dominera när världen satsar på grön el, och fram till 2030 kommer den installerade förnybara elkapaciteten öka med 4 600 gigawatt, vilket är en fördubbling jämfört med 2022.
Nu måste världens länder ytterligare kavla upp ärmarna och satsa på grön energi, genom att ta bort krångliga och långsamma regelverk som försvårar processerna.
Läs även:
Solkraft som levererar året om. Dagens PS
Så kan sol- och vindbranschen bidra till EU-mål för naturrestaurering. Dagens PS
Inför klimatmötet nästa månad målar forskare upp en dyster prognos på en rad punkter. Det finns dock samtidigt ljusglimtar, där världen bland annat snabbt anammar gröna energikällor. Nästa månad hålls FN:s klimatmöte, COP30, i Brasilien. Passerar "tipping points" Redan nu kommer prognoser från forskare som uppger att människor kommer få svårt att anpassa sig när …
