EU tvingas ta bort allt stöd till en global koldioxidskatt inom sjöfart. Bakom omsvängningen ligger påtryckningar från USA och ett grekiskt veto. Förhoppningen om en ökad efterfrågan på svenskproducerad klimatneutral energi får således vänta.
EU:s gröna plan kapsejsar när Trump och Grekland sätter press
Mest läst i kategorin
Politikerna sviker klimatet – men konsumenterna kämpar på
Regeringen lär missa sina klimatmål och får skarp kritik från Riksrevisionen. Men svenska konsumenters utsläpp går åt ett helt motsatt håll. Det svenska klimatavtrycket har hamnat i fokus. Nyligen kom statistik som visade att Sverige ser ut att missa EU:s klimatmål 2030, skriver SVT. Men när det gäller svenskars konsumtion pekar kurvan åt andra hållet. …
Polen ska återställa våtmarker – som militärt skydd
I Polen samarbetar militär och miljörörelse för att återställa våtmarker vid östgränsen – ett projekt som gynnar både naturen och försvaret. “Återställ våtmarker!” är ett slagord som miljörörelsen använder sig av, som baseras på att FN:s klimatpanel anser att en av de snabbaste klimatåtgärderna som finns är att återställa utdikade våtmarker. I Sverige finns en ideell …
Forskare: Klimatförändringar inte bara negativt
En ny forskningsstudie visar att vissa delar av jorden kan få mer regn som följd av klimatförändringarna. Och det kan vara positivt. Klimatförändringarna leder till värmeböljor, dyrare mat och, i vissa fall, mer regn. Det sistnämnda behöver inte bara vara negativt, menar forskarna. Kan få betydligt mer regn Sedan 1920 har den enorma, karga Saharaöknen …
Forskarnas larm: Miljontals drabbas av havens kollaps
Forskarnas larm visar att korallreven är det ekosystem som nu nått en kritisk punkt där skador till följd av den globala uppvärmingen kan vara oåterkalleliga. Korallreven göder miljontals människor runtom i världen med bland annat mat, men även levebröd från fisket och turism. Men nu varnar forskare i en rapport från University of Exeter att …
Europas glaciärer smälter bort framför våra ögon
Att världens glaciärer snabbt smälter är ingen nyhet men ibland blir det extra tydligt när utvecklingen visas genom bildbevis. I Schweiz har många glaciärer försvunnit nästan helt. Precis som på många andra håll i världen smälter glaciärerna i Schweiz snabbt genom ett allt varmare klimat. Mäter utvecklingen av glaciärer Matthias Huss på Glacier Monitoring in …
Den amerikanska Trump-administrationens kampanj för att stoppa världens första globala koldioxidskatt för sjöfart kastade EU:s interna klimatmål i sjön förra veckan.
Under amerikanska påtryckningar drog Grekland tillbaka sitt stöd för förslaget Net-Zero Framework vid ett möte för FN:s sjöfartsorgan, IMO, i London.
På tisdagen skulle EU:s miljöministrar godkänna unionens gemensamma ramverk inför årets klimattoppmöte COP30 i Brasilien. Men beslutet blev kraftigt försenat efter att Grekland lade in sitt veto mot texten på grund av en hänvisning till IMO:s överenskommelse.
Fem diplomater som medverkade under tisdagen berättar för Politico att Grekland motsatte sig ett stycke i texten kring EU:s förhållningsregler inför COP30, vilket handlade om den den globala avgiften för koldioxidutsläpp till sjöss, med hänvisning till IMO.
Trots långa förhandlingar lyckades inte ministrarna komma överens. Istället enades de till slut om att helt stryka hänvisningarna till IMO i texten om EU:s ramverk som ska läggas fram vid COP30.
Läs även: Skatt på utsläpp hotar sjöfarter: “Gamechanger”
Trump hotar EU-länder som vill minska sjöfartsutsläpp
USA:s president Donald Trump har hotat med sanktioner mot de länder som stödjer en skatt på utsläpp från sjöfarten.
Genom att införa tullar och öka hamnavgifter för de länder som lägger till vid amerikanska hamnar pressas länder av USA att skrota förslaget om en global avgift för utsläpp inom sjöfart.
Nu har USA dessutom meddelat att man kommer att gå igenom alla sjöfartskontrakt landet har med länder som stödjer minskade utsläpp, för att hitta olika sätt att straffa länderna.
Senaste nytt
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Både negativt och positivt för svensk sjöfart
Enligt siffror från Svensk Sjöfart sker 90 procent av Sveriges utrikeshandel via frakt till sjöss. En ökad skatt för utsläpp inom sjöfart skulle således öka priserna.
Samtidigt satsar Sverige i grön energi. Exempelvis har svenska startupbolaget Liquid Wind ambitionen att bli marknadsledande inom grönproducerad energi för sjöfart. En global skatt för utsläpp till sjöss hade kunnat öka efterfrågan på svensk klimatneutral energi.
Enligt Fredrik Larsson, ansvarig för miljöfrågor på Svensk Sjöfart, är beslutet kring att skrota avgiften för utsläpp ett steg i fel riktning.
“Det är givetvis olyckligt att beslutet inte kunde fattas nu, särskilt eftersom förslaget hade kunnat bli ett viktigt steg mot en mer hållbar global sjöfart. Samtidigt är det positivt att medlemsstaterna vill fortsätta arbetet och inte stänga dörren för en överenskommelse”, skriver Fredrik Larsson i ett pressmeddelande.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Bilder: Här är helt nya Nissan Leaf
Nissan Leaf, som en gång var världens första elbil för massmarknaden, är tillbaka i en helt ny och modernare skepnad. Den tredje generationen av modellen gör nu debut med fokus på längre räckvidd och smart teknik, vilket signalerar Nissans fortsatta satsning på elbilar. Längre räckvidd och snabbare laddning Den nya Leaf kommer med två batterialternativ, …
Energiboomen: Röret som splittrar Kanada
Med en ny pipeline har Kanada tredubblat sin export av råolja till asien och fått en ny position på världsmarknaden. Samtidigt ökar missnöjet i landet mot president Mark Carney för att han skrotar klimatmålen. Kanadas Trans Mountain Expansion-projekt, TMX, har tredubblat landets exportkapacitet av råolja. Med en ökning på nästan 600 000 fat per dag …
Ukraina vill köpa hundratals Gripen – Saab rusar på börsen
Under ett möte i Linköping meddelade Ukrainas att de har avsikt att köpa mellan 100-150 flygplan av den senaste modellen Jas Gripen 39 modell E. Under onsdagen hälsade statsminister Ulf Kristersson (M) Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj välkommen hos Saab (börskurs Saab) i Linköping. Vid mötet diskuterades Rysslands anfallskrig mot Ukraina och det bilaterala försvarssamarbetet mellan …
EU:s gröna plan kapsejsar när Trump och Grekland sätter press
EU tvingas ta bort allt stöd till en global koldioxidskatt inom sjöfart. Bakom omsvängningen ligger påtryckningar från USA och ett grekiskt veto. Förhoppningen om en ökad efterfrågan på svenskproducerad klimatneutral energi får således vänta. Den amerikanska Trump-administrationens kampanj för att stoppa världens första globala koldioxidskatt för sjöfart kastade EU:s interna klimatmål i sjön förra veckan. …
Politikerna sviker klimatet – men konsumenterna kämpar på
Regeringen lär missa sina klimatmål och får skarp kritik från Riksrevisionen. Men svenska konsumenters utsläpp går åt ett helt motsatt håll. Det svenska klimatavtrycket har hamnat i fokus. Nyligen kom statistik som visade att Sverige ser ut att missa EU:s klimatmål 2030, skriver SVT. Men när det gäller svenskars konsumtion pekar kurvan åt andra hållet. …