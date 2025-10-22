EU:s gröna plan kapsejsar när Trump och Grekland sätter press

Den amerikanska Trump-administrationens kampanj för att stoppa världens första globala koldioxidskatt för sjöfart kastade EU:s interna klimatmål i sjön förra veckan.

Under amerikanska påtryckningar drog Grekland tillbaka sitt stöd för förslaget Net-Zero Framework vid ett möte för FN:s sjöfartsorgan, IMO, i London.

På tisdagen skulle EU:s miljöministrar godkänna unionens gemensamma ramverk inför årets klimattoppmöte COP30 i Brasilien. Men beslutet blev kraftigt försenat efter att Grekland lade in sitt veto mot texten på grund av en hänvisning till IMO:s överenskommelse.

Fem diplomater som medverkade under tisdagen berättar för Politico att Grekland motsatte sig ett stycke i texten kring EU:s förhållningsregler inför COP30, vilket handlade om den den globala avgiften för koldioxidutsläpp till sjöss, med hänvisning till IMO.

Trots långa förhandlingar lyckades inte ministrarna komma överens. Istället enades de till slut om att helt stryka hänvisningarna till IMO i texten om EU:s ramverk som ska läggas fram vid COP30.

Trump hotar EU-länder som vill minska sjöfartsutsläpp

USA:s president Donald Trump har hotat med sanktioner mot de länder som stödjer en skatt på utsläpp från sjöfarten.

Genom att införa tullar och öka hamnavgifter för de länder som lägger till vid amerikanska hamnar pressas länder av USA att skrota förslaget om en global avgift för utsläpp inom sjöfart.

Nu har USA dessutom meddelat att man kommer att gå igenom alla sjöfartskontrakt landet har med länder som stödjer minskade utsläpp, för att hitta olika sätt att straffa länderna.