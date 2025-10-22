Dagens PS
EU:s gröna plan kapsejsar när Trump och Grekland sätter press

EU:s klimatmål skrotas efter att Grekland motsatt sig avgift för utsläpp via sjöfart.
EU:s klimatmål skrotas efter att Grekland motsatt sig avgift för utsläpp via sjöfart. (Foto: Mads Claus/AP/TT)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

EU tvingas ta bort allt stöd till en global koldioxidskatt inom sjöfart. Bakom omsvängningen ligger påtryckningar från USA och ett grekiskt veto. Förhoppningen om en ökad efterfrågan på svenskproducerad klimatneutral energi får således vänta.

Den amerikanska Trump-administrationens kampanj för att stoppa världens första globala koldioxidskatt för sjöfart kastade EU:s interna klimatmål i sjön förra veckan.

Under amerikanska påtryckningar drog Grekland tillbaka sitt stöd för förslaget Net-Zero Framework vid ett möte för FN:s sjöfartsorgan, IMO, i London.

På tisdagen skulle EU:s miljöministrar godkänna unionens gemensamma ramverk inför årets klimattoppmöte COP30 i Brasilien. Men beslutet blev kraftigt försenat efter att Grekland lade in sitt veto mot texten på grund av en hänvisning till IMO:s överenskommelse.

Fem diplomater som medverkade under tisdagen berättar för Politico att Grekland motsatte sig ett stycke i texten kring EU:s förhållningsregler inför COP30, vilket handlade om den den globala avgiften för koldioxidutsläpp till sjöss, med hänvisning till IMO.

Trots långa förhandlingar lyckades inte ministrarna komma överens. Istället enades de till slut om att helt stryka hänvisningarna till IMO i texten om EU:s ramverk som ska läggas fram vid COP30.

Läs även: Skatt på utsläpp hotar sjöfarter: "Gamechanger"

Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis skakar hand med Donald Trump vid ett möte i Sharm Al-Sheik i oktober. (Foto:Evan Vucci/AP/TT)

Trump hotar EU-länder som vill minska sjöfartsutsläpp

USA:s president Donald Trump har hotat med sanktioner mot de länder som stödjer en skatt på utsläpp från sjöfarten.

Genom att införa tullar och öka hamnavgifter för de länder som lägger till vid amerikanska hamnar pressas länder av USA att skrota förslaget om en global avgift för utsläpp inom sjöfart.

Nu har USA dessutom meddelat att man kommer att gå igenom alla sjöfartskontrakt landet har med länder som stödjer minskade utsläpp, för att hitta olika sätt att straffa länderna.

Både negativt och positivt för svensk sjöfart

Enligt siffror från Svensk Sjöfart sker 90 procent av Sveriges utrikeshandel via frakt till sjöss. En ökad skatt för utsläpp inom sjöfart skulle således öka priserna.

Samtidigt satsar Sverige i grön energi. Exempelvis har svenska startupbolaget Liquid Wind ambitionen att bli marknadsledande inom grönproducerad energi för sjöfart. En global skatt för utsläpp till sjöss hade kunnat öka efterfrågan på svensk klimatneutral energi.

Enligt Fredrik Larsson, ansvarig för miljöfrågor på Svensk Sjöfart, är beslutet kring att skrota avgiften för utsläpp ett steg i fel riktning.

“Det är givetvis olyckligt att beslutet inte kunde fattas nu, särskilt eftersom förslaget hade kunnat bli ett viktigt steg mot en mer hållbar global sjöfart. Samtidigt är det positivt att medlemsstaterna vill fortsätta arbetet och inte stänga dörren för en överenskommelse”, skriver Fredrik Larsson i ett pressmeddelande.

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

