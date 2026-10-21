En 65 kilometer lång ”vägg” på havsbotten bidrog till att stabilisera isen i Antarktis under tusentals år. Upptäckten kan ge forskarna en bättre förståelse för hur inlandsisen reagerar på ett varmare klimat.
Forskarnas fynd i Antarktis: "Vägg" bromsades isens reträtt
En enorm formation på havsbotten utanför östra Antarktis kan förklara hur isens reträtt bromsades efter den senaste istiden. Det visar en ny studie där forskare har kartlagt en sedimentformation som är omkring 65 kilometer lång och 260 meter hög.
Avgör stabiliteten
Formationens betydelse ligger i dess placering vid den punkt där glaciärisen övergår från att vila på havsbotten till att flyta ovanpå havet. Denna gräns, som kallas grundningslinjen, är avgörande för hur stabil en inlandsis är och hur snabbt den kan dra sig tillbaka.
Studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Geophysical Research Letters, har genomförts av forskare med koppling till bland annat tyska Kiel University och Alfred Wegener-institutet.
Med hjälp av seismiska mätningar från en expedition med forskningsfartyget Polarstern kunde forskarna undersöka formationens struktur och hur den byggts upp. Resultaten visar hur sediment som transporterats av isen samlades vid dess kant och under lång tid bildade en massiv vall på havsbotten.
Kan påverka framtida prognoser
Formationens utformning och havsbottnens lutning bidrog till att stabilisera isens grundningslinje. Det gjorde att isens reträtt kunde bromsas under en period som forskarna uppskattar till flera tusen år.
Sedimentformationen har en beräknad volym på mer än 580 kubikkilometer. Den är ett exempel på hur geologiska processer kan påverka inlandsisarnas utveckling, utöver faktorer som lufttemperatur och havsvattnets värme.
Betydelse för framtida klimatmodeller
Upptäckten kan få betydelse för framtida klimatmodeller. Om modellerna inte tar tillräcklig hänsyn till havsbottnens form och de sedimentformationer som finns där riskerar de att missa faktorer som kan bromsa eller påskynda isens reträtt.
Om hela inlandsisen smälte skulle den globala havsnivån stiga med omkring 52 meter. Det innebär inte att den nyupptäckta formationen kan stoppa dagens avsmältning. Den visar däremot att isens utveckling påverkas av samspelet mellan glaciärer, hav och geologi på sätt som fortfarande behöver undersökas närmare.
Forskningen kring isen i Antarktis är viktig eftersom att om hela inlandsisen smälte skulle den globala havsnivån stiga med omkring 52 meter.
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