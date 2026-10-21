Forskarnas fynd i Antarktis: "Vägg" bromsades isens reträtt

Avgör stabiliteten

Formationens betydelse ligger i dess placering vid den punkt där glaciärisen övergår från att vila på havsbotten till att flyta ovanpå havet. Denna gräns, som kallas grundningslinjen, är avgörande för hur stabil en inlandsis är och hur snabbt den kan dra sig tillbaka.

Studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Geophysical Research Letters, har genomförts av forskare med koppling till bland annat tyska Kiel University och Alfred Wegener-institutet.

Med hjälp av seismiska mätningar från en expedition med forskningsfartyget Polarstern kunde forskarna undersöka formationens struktur och hur den byggts upp. Resultaten visar hur sediment som transporterats av isen samlades vid dess kant och under lång tid bildade en massiv vall på havsbotten.