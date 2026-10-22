Schwarzenegger: "Därför måste vi bygga ut kärnkraften"

Ska vara koldioxidneutralt 2045

De officiella målen i Kalifornien är att minska utsläppen med minst 40 procent, jämfört med 1990 års nivåer, fram till 2030 och sedan nå koldioxidneutralitet senast 2045.

Gavin Newsom, Kaliforniens nu avgående guvernör, har mött kritik från miljöorganisationer och en rad demokratiska politiker i delstaten.

De anklagar hans administration för att göra eftergifter gentemot oljeindustrin och för att försvaga viktiga klimatpolitiska reformer.

Newsom har samtidigt profilerat sig som en garant mot Donald Trumps administration och dess försök att rulla tillbaka miljöskyddslagstiftningen.

Nyligen varnade Newson för att klimatförändringarna är på väg att bli ”den mest kritiska frågan för den nationella säkerheten” i USA.

Stenhård strid om ny kärnkraft. Dagens PS

Arnold Schwarzenegger lär hoppas budskapet på väggen stämmer. Nu vill ex-guvernören se ny kärnkraft i Kalifornien för att stoppa föroreningarna. (Foto: Mattias Schrader /AP-TT)

”Handlar om ekonomisk makt”

ANNONS

”Det handlar inte om elkraft, det handlar om ekonomisk makt”, sade Newsom.

”Våra etablerade tillverkningsföretag kommer inte att finnas kvar om ett decennium om vi inte satsar helhjärtat vidare på det som Schwarzenegger skapade för 20 år sedan.”

Schwarzeneggers uppmaning att satsa på kärnkraft kommer samtidigt som Gavin Newsom och andra beslutsfattare i delstaten omprövar tekniken.

Guvernören har ingripit för att stoppa nedläggningen av delstatens enda kärnkraftverk och undertecknat en lag som syftar till att utreda nya reaktorer i delstaten.

Newsom betonar att Kalifornien ”är medvetet om sin roll och sitt ansvar i en tid då det federala ansvaret lyser med sin frånvaro”, och beskriver Trump som ”en invasiv art”.

”Det är helt häpnadsväckande vad de har gjort i sina försök att rasera vårt ledarskap på det här området”, är betyget på Trump-administrationen.

Google är i gång i Dalarna – lockar med miljonlön. Dagens PS