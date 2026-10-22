Arnold Schwarzenegger vill se en stor satsning på kärnkraft för att Kalifornien ska klara miljömålen och stoppa föroreningarna.
Schwarzenegger: "Därför måste vi bygga ut kärnkraften"
Som guvernör i Kalifornien införde Arnold Schwarzenegger handel med utsläppsrätter.
Nu menar han att delstaten måste agera mer kraftfullt för att nå sina klimatmål, I det sammanhanget förespråkar han, bland annat, en omfattande satsning på ny kärnkraft.
Nästa styre i Kalifornien måste intensifiera arbetet mot utsläppen, säger Schwarzenegger.
Problemet är att man samtidigt står inför stigande energikostnader och en ”fientligt inställd” amerikansk regering, konstaterar han.
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”Måste bygga kärnkraftverk”
Schwarzenegger varnar för att delstaten nu riskerar att missa sitt ambitiösa mål att bli koldioxidneutral inom två decennier, men ser en lösning.
”Vi måste bygga kärnkraftverk i Kalifornien. Det finns inget annat alternativ”, säger ex-guvernören hos Financial Times.
Som guvernör lade han en grund för delstatens klimatarbete. Efter den tiden har ex-filmstjärnan från Terminator-serien drivit kampanjen ”Terminate Pollution” och nu vill han se dagens politiker steppa upp lite.
”De måste helt enkelt vara mer offensiva”, menar Schwarzenegger. ”Det viktigaste är att inte hamna för långt efter, för då blir det mycket svårt att ta in försprånget.”
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Ska vara koldioxidneutralt 2045
De officiella målen i Kalifornien är att minska utsläppen med minst 40 procent, jämfört med 1990 års nivåer, fram till 2030 och sedan nå koldioxidneutralitet senast 2045.
Gavin Newsom, Kaliforniens nu avgående guvernör, har mött kritik från miljöorganisationer och en rad demokratiska politiker i delstaten.
De anklagar hans administration för att göra eftergifter gentemot oljeindustrin och för att försvaga viktiga klimatpolitiska reformer.
Newsom har samtidigt profilerat sig som en garant mot Donald Trumps administration och dess försök att rulla tillbaka miljöskyddslagstiftningen.
Nyligen varnade Newson för att klimatförändringarna är på väg att bli ”den mest kritiska frågan för den nationella säkerheten” i USA.
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”Handlar om ekonomisk makt”
”Det handlar inte om elkraft, det handlar om ekonomisk makt”, sade Newsom.
”Våra etablerade tillverkningsföretag kommer inte att finnas kvar om ett decennium om vi inte satsar helhjärtat vidare på det som Schwarzenegger skapade för 20 år sedan.”
Schwarzeneggers uppmaning att satsa på kärnkraft kommer samtidigt som Gavin Newsom och andra beslutsfattare i delstaten omprövar tekniken.
Guvernören har ingripit för att stoppa nedläggningen av delstatens enda kärnkraftverk och undertecknat en lag som syftar till att utreda nya reaktorer i delstaten.
Newsom betonar att Kalifornien ”är medvetet om sin roll och sitt ansvar i en tid då det federala ansvaret lyser med sin frånvaro”, och beskriver Trump som ”en invasiv art”.
”Det är helt häpnadsväckande vad de har gjort i sina försök att rasera vårt ledarskap på det här området”, är betyget på Trump-administrationen.
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