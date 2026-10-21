USA ökade utsläppen mest i världen – kolkraften steg 13 procent

Gränsen på 1,5 grader passeras

De globala utsläppen stod ändå i stort sett still, på 58,4 miljarder ton koldioxidekvivalenter 2025, delvis eftersom utsläppen från skogsbränder minskade.

Det är omkring 80 procent mer än utsläppen får uppgå till 2030 om uppvärmningen ska hållas under 1,5 grader, och rapporten slår därför fast att uppvärmningen kommer att passera Parisavtalets gräns.

För att pressa tillbaka den till 1,5 grader före seklets slut måste utsläppen enligt rapporten minska med 45 procent från 2025 till 2035, medan ländernas klimatplaner räcker till 11 till 15 procent.

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”Vi har förhalat klimatarbetet och därför säger vi att fönstret har stängts, men vi kan öppna det igen”, säger Uneps chef Inger Andersen till Financial Times.

En tiondels grad från USA

Unep räknar inte längre in USA:s tidigare klimatmål, eftersom landet formellt har lämnat Parisavtalet, och det är en av förklaringarna till att utsikterna är sämre än i fjolårets rapport. Om länderna genomför det de lovat i sina klimatplaner stannar uppvärmningen vid 2,6 till 2,7 grader, beroende på om länder vars planer bygger på stöd utifrån faktiskt får stödet.

Rapportens huvudförfattare Anne Olhoff, chef för Unep Copenhagen Climate Centre, säger till AP att den amerikanska omsvängningen troligen höjer den globala uppvärmningen med en tiondels grad vid seklets slut.

Donald Trump har fortsatt att göra kolet till en del av sin energipolitik även efter mätåret 2025, och i juni avsatte han 685 miljoner dollar (6,8 miljarder kronor) till kolindustrin, bland annat till nya kolkraftverk, enligt Semafor.

”När de hittar något bättre är vi redo för det. Men det är långt kvar innan de hittar något bättre”, sa Trump i Ovala rummet när han presenterade stödet den 4 juni.

Bill Hare, vd för forskningsinstitutet Climate Analytics, säger till AP att USA ”gör allt för att blockera förnybar energi och samtidigt aktivt gynnar och subventionerar smutsigt kol”.

Enligt Hare skulle den extra tiondelen av en grad som Olhoff talar om utsätta ytterligare 140 miljoner människor för farlig hetta.