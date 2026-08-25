Haven har aldrig varit varmare – miljarder människor hotas av översvämningar

Den rekordhöga temperaturen är ytterligare en tydlig signal om den pågående globala uppvärmningen.

Påverkas ytterligare av El Niño

Mer än 90 procent av den värme som fångas upp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen absorberas av haven.

Ett varmare hav bidrar till stigande havsnivåer eftersom varmt vatten expanderar. Det ökar risken för översvämningar i kustnära områden och hotar miljarder människor, skriver The Guardian.

Högre havstemperaturer kan också ge kraftigare stormar och skyfall eftersom varmare vatten tillför mer energi och vattenånga till atmosfären.

Den rekordhöga temperaturen sammanfaller dessutom med ett snabbt växande El Niño-fenomen. El Niño är en naturlig klimatvariation som påverkar temperaturer och vädermönster över hela världen.

Den pågående El Niño-perioden väntas bli den kraftigaste på minst ett sekel.

Läs mer: EU lättar på utsläppshandeln – trots svenskt motstånd. Realtid