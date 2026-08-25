Över 21 grader i snitt. Så varma är nu haven utanför Arktis och Antarktis. Det kan få allvarliga konsekvenser.
Haven har aldrig varit varmare – miljarder människor hotas av översvämningar
Världens hav har nått den högsta yttemperaturen som någonsin har uppmätts.
På lördagen låg den genomsnittliga temperaturen i haven utanför polarområdena på 21,1 grader, enligt nya data från EU:s klimattjänst Copernicus Climate Change Service (C3S).
Den rekordhöga temperaturen är ytterligare en tydlig signal om den pågående globala uppvärmningen.
Påverkas ytterligare av El Niño
Mer än 90 procent av den värme som fångas upp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen absorberas av haven.
Ett varmare hav bidrar till stigande havsnivåer eftersom varmt vatten expanderar. Det ökar risken för översvämningar i kustnära områden och hotar miljarder människor, skriver The Guardian.
Högre havstemperaturer kan också ge kraftigare stormar och skyfall eftersom varmare vatten tillför mer energi och vattenånga till atmosfären.
Den rekordhöga temperaturen sammanfaller dessutom med ett snabbt växande El Niño-fenomen. El Niño är en naturlig klimatvariation som påverkar temperaturer och vädermönster över hela världen.
Den pågående El Niño-perioden väntas bli den kraftigaste på minst ett sekel.
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”Står under växande stress”
Effekterna märks redan i flera delar av världen. I Indien har monsunsäsongen präglats av ovanligt lite regn, samtidigt som Indonesien har drabbats av omfattande skogsbränder och delar av Australien står inför ökad brandrisk.
Att rekordet slås i augusti är särskilt anmärkningsvärt. Havens temperaturer brukar globalt vara som högst under mars och april, efter den södra hemisfärens sommar.
Den södra hemisfären har samtidigt betydligt större havsområden än den norra.
Forskare varnar för att utvecklingen får långtgående konsekvenser för marina ekosystem.
”Uppgifterna är ytterligare en tydlig signal om att havet står under växande stress. El Niño tillför värme till systemet, men det sker i tillägg till årtionden av mänskligt driven uppvärmning. Konsekvenserna är redan synliga, då antalet dagar med värmeböljor i havet globalt har mer än tredubblats sedan början av 1990-talet”, säger Samantha Burgess vid C3S.
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Tar upp mindre koldioxid
Sådana värmeböljor kan slå hårt mot havsliv och försämra försörjningsmöjligheterna för människor som är beroende av kustnära ekosystem.
Samtidigt riskerar ett varmare hav att försvaga en viktig broms för klimatförändringarna. Haven absorberar stora mängder koldioxid från atmosfären, men varmt vatten är mindre effektivt på att ta upp koldioxid.
Copernicus data över havstemperaturer utanför polarområdena sträcker sig tillbaka till 1979, då satellitmätningar började ge tillräckligt omfattande och tillförlitliga observationer.
Det arktiska området, som inte ingår i statistiken, är samtidigt den del av planeten som värms upp snabbast.
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