Kinas ekonomipolitik: En gåta av ologiska beslut

”Kinagåtan” är beteckningen, där den egentliga frågan lyder:

”Varför gör en nation som vill bli den dominerande ekonomin globalt så mycket för att inte nå dit?”

“Det är frågan”, säger Orville Schell, chef för Center for U.S.-China Relations vid The Asia Society i New York, till CNBC.

“Framförallt eftersom det är så ologiskt. När du har något bra på gång, varför slänger du det?”

Kina och kapitalet

Med det refererar Schell sannolikt till framstående entreprenörer som försvinner, en ny spionagelag som försvårar möjligheterna till affärer, kapital och investeringar som förskjuts från den privata sektorn till statsägda bolag, bara för att nämna några frågetecken.

Aspekter som tillsammans med liknande handlingar leder till förutsägbara resultat, konstaterar Yasheng Huang, professor vid MIT Sloan School, till CNBC.

”Ekonomin saktar ner, privata investeringar saktar ner. Det finns en enorm kapitalflykt”, säger han.