På väg till börsen med flera spännande spel i pipen

Den fjärde spelstudion, där också fröet till bolagsbygget Kinda Brave först såddes, är belägen i Umeå. Känns kombinationen spelbolag och Umeå igen?

Ja, Kinda Brave är inte det första spelbolaget med Umeälven i blodet till börsen. Även First North-listade Paradox har sina rötter i staden.

Och det är också i Umeå som det spel Kinda Brave kanske har högst förväntningar på just nu skapas.

”Vi bygger ett fantastiskt jäkla spel uppe i Umeå”, säger Alexander Benitez entusiastiskt.

”Det är ett spel som är väldigt mycket i andan så som vi försöker bygga hela Kinda Brave med feelgood, lekfullhet och samhörighet med vänner och natur. Då kan vi också få spelen att leva länge”, förklarar Martin Sahlin, kreativt ansvarig för spelet och som sedan tidigare är pappa till dundersuccén Unravel vars publik man hoppas attrahera även med det nya spelet.

Unravel, som i dag ägs av Electronic Arts, nådde långt utanför de gängse spelkretsarna, Martin Sahlin blev bland annat inbjuden till en stick-mässa i New York då spelets huvudkaraktär är ett garnnystan.

Att bygga spel som lockar just nya grupper är något som triggar Kinda Brave vilket också ger en kommersiell belöning när man lyckas.

”Det finns många fina spelstudios där ute med bra anseende som kommit långt i sin spelutveckling men som kan behöva den där sista finansieringen att ta det i mål. Om vi då, likt ett tidigt THQ Nordic/Embracer, kan komma in väldigt billigt och förädla det så är det en attraktiv väg att gå”, säger Alexander Benitez, kommersiell chef på Kinda Brave.

Men närmast i sikte ligger att ta hand om och lansera de spel som bolaget med totalt fyra olika studios redan har på gång.

Faktum är att man trots sin korta tid som bolagsgrupp redan gjort sina första lanseringar till PC. I mars släpptes spelen Distans Bloom och Go Fight Fantastic på spelplattformen Steam som båda fått ett fint första mottagande med många positiva recensioner hos spelarna.

Nu pågår ett intensivt arbete med att hitta rätt samarbetspartners för att ta spelen till en bredare publik via konsolplattformar som exempelvis Nintendo, Playstation och Microsoft. Här kommer den långa branscherfarenhet och breda nätverk väl till pass som finns inom Kinda Braves bolagsgrupp.

I slutet av maj, på en av Europas största spelmässor Nordic Games Conference i Malmö, planerar Kinda Braves att berätta om minst två spel till för den internationella marknaden. Även de spelen, precis som de redan lanserade, kommer från någon av bolagets tre studios i Uppsala.

Det ”nya Umeåspelet” kommer att utannonseras någon gång under 2024 tillsammans med en förläggarpartner som Kinda Brave har långt gångna diskussioner med.

Hittills har man investerat 2,3 miljoner dollar i spelet. Förutom att den kommande börsintroduktionen ger möjligheter till fler förvärv så är det slutförande och lanseringar av de olika spelen i pipen som kapitaltillskottet ska gå till. De som kan spelbranschen vet att processen mot en ny succé är investeringstung i början och först efter 2-3 år när spelet lanseras börjar intäkterna att komma.

”Vi hoppas på en stor spridning av ägare” säger Alexander Benitez som gärna välkomnar ägare som känner att det är kul att vara med att äga studion vars spel de också spelar.

SAMMANFATTNING AV ERBJUDANDET

Units: En (1) unit innehåller tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 (”Unit”)

Teckningskurs per Unit och Värdering: Teckningskursen är 15 SEK per Unit, det vill säga 5 SEK per aktie vilket ger en bolagsvärdering på cirka 60 MSEK före Erbjudandet. Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckning av Units: Teckning sker via Nordnet, Avanza eller Eminova Fondkommission

Erbjudandevolym: Totalt omfattar erbjudandet 2 333 333 Units, bestående av 6 999 999 nya aktier motsvarande cirka 35 MSEK före emissionskostnader.

Utökat erbjudande: Vid stort intresse har styrelsen möjligheten att tilldela ytterligare 349 999 Units, bestående av 1 049 997 nya aktier motsvarande cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperiod: 8 maj 2024 – 22 maj 2024

Likviddag: 29 maj 2024

Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market: 3 juni 2024

Minsta teckning: 400 Units, motsvarande 6 000 SEK

Teckningsoptioner av serie TO1: En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024, till 5,50 SEK, motsvarande 110 procent av noteringskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Teckningsoptioner av serie TO2: En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 17 mars 2025, till 6,25 SEK, motsvarande 125 procent av noteringskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Teckningsåtaganden: Cirka 87 procent av erbjudandet, motsvarande 30,5 MSEK omfattas av teckningsåtaganden

Lock-up

Styrelsen, anställda i Kinda Brave, ledningen samt befintliga aktieägare med ett innehav över fem procent före erbjudandet har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet, från första handelsdag, under en period om 12 månader. Sammanlagt omfattas cirka 74 procent av aktierna i Kinda Brave av lock up före erbjudandet och cirka 60 procent av aktierna efter.

