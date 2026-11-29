Efter 77 dagar av förhandlingar och låsningar så kan Sverige komma vidare, konstaterar C-ledaren efter söndagens ödesmöte.

Beslutet innebär att partiet ska rösta ja till Ulf Kristersson i måndagens statsministeromröstning. Det innebär också att C ska ingå i Kristerssons minoritetsregering tillsammans med M, KD och L.

Vi har nu valt den regeringskonstellation där vi bedömer att vi får störst genomslag för vår politik och gör mest nytta för Sverige. Det är en koalitionsregering, fyra partier som tar gemensamt ansvar för att styra Sverige, säger C-ledaren på en pressträff.

Vänsterpartiet ”förstör”

Centerpartiet har varit beredda att gå långt för att möjliggöra en regering med S-ledaren Magdalena Andersson som statsminister, framhåller Thand Ringqvist.

Men Vänsterpartiet valde att sätta sina egna krav framför möjligheten att bilda regering. Därmed så förstör de också Magdalena Anderssons möjligheter att bli statsminister, säger hon.

Ett extraval utan att en regering ens hade kunnat tillträda vore ett fullständigt misslyckande för svensk demokrati, tillägger hon.

På en fråga om vilka ministerposter Centerpartiet vill ha säger hon att processen inte har kommit så långt ännu.