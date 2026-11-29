Efter 77 dagar av förhandlingar och låsningar så kan Sverige komma vidare, konstaterar C-ledaren efter söndagens ödesmöte.
Centerpartiet röstar ja till Kristersson
Centerpartiets förtroenderåd röstar ja till att stödja Ulf Kristersson (M) som statsminister.
Det är ett beslut som innebär att Sverige äntligen kan få en ny regering, säger C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
Efter 77 dagar av förhandlingar och låsningar så kan Sverige komma vidare, konstaterar C-ledaren efter söndagens ödesmöte.
Beslutet innebär att partiet ska rösta ja till Ulf Kristersson i måndagens statsministeromröstning. Det innebär också att C ska ingå i Kristerssons minoritetsregering tillsammans med M, KD och L.
Vi har nu valt den regeringskonstellation där vi bedömer att vi får störst genomslag för vår politik och gör mest nytta för Sverige. Det är en koalitionsregering, fyra partier som tar gemensamt ansvar för att styra Sverige, säger C-ledaren på en pressträff.
Vänsterpartiet ”förstör”
Centerpartiet har varit beredda att gå långt för att möjliggöra en regering med S-ledaren Magdalena Andersson som statsminister, framhåller Thand Ringqvist.
Men Vänsterpartiet valde att sätta sina egna krav framför möjligheten att bilda regering. Därmed så förstör de också Magdalena Anderssons möjligheter att bli statsminister, säger hon.
Ett extraval utan att en regering ens hade kunnat tillträda vore ett fullständigt misslyckande för svensk demokrati, tillägger hon.
På en fråga om vilka ministerposter Centerpartiet vill ha säger hon att processen inte har kommit så långt ännu.
Splittrat parti
Partiet har varit splittrat i frågan, som lyfts fram som ett ödesbeslut. Knäckfrågan för många i C är hur beroende en sådan borgerlig regering skulle bli av Sverigedemokraterna.
Röstsiffrorna i förtroenderådet var 36–23.
Jag är jätteledsen och besviken, säger Jonas Naddebo, ordförande för C i Stockholms stad, till TT angående beslutet.
På frågan om hur allvarligt det är för partiet att det är så splittrat nu säger han:
Splittringen är jätteallvarlig.
Behöver läka
På frågan vad det betyder svarar partiledaren Thand Ringqvist:
Det betyder att vi behöver lägga mycket tid på att se till att vi kan läka den här splittringen, säger hon till TT och fortsätter:
Vi har nu knappt fyra år på oss till nästa val att säkerställa att vi hittar tillbaka till en gemensam berättelse.
Statsministeromröstningen på måndag är den tredje i ordningen efter valet i september, och efter den återstår bara ett försök till innan det blir extra val.