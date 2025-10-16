Kina utgör "inget säkerhetshot" – brittiska spioner kan härja fritt

Oavsett om britterna Christopher Berry och Christopher Cash är spioner åt Kina eller inte så ser det inte ut som att åtalet mot dem kommer att hålla i rättegången.

Kina utgör inget “nationellt säkerhetshot”

Åtalet rasar samman eftersom Storbritannien i nuläget inte anser att Kina är en “fiende” och landet ses därmed inte heller som ett “nationellt säkerhetshot”, enligt åklagarna.

Det blir därmed svårt att binda de två männen till något brott mot Storbritanniens lag om officiella hemligheter, som definieras som att lämna över information som kan vara användbar för en fiende, enligt WSJ.

Båda männen blev arresterade av brittisk polis för två år sedan för att vara misstänka spioner åt Kina.