Kina utgör "inget säkerhetshot" – brittiska spioner kan härja fritt

Christopher Cash var tidigare researcher inom det brittiska parlamentet och hade tillgång till känslig information. Tillsammans med kompisen Christopher Berry pekas de ut som spioner.
Christopher Cash var tidigare researcher inom det brittiska parlamentet och hade tillgång till känslig information. Tillsammans med kompisen Christopher Berry pekas de ut som spioner. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Två britter anklagas för att vara spioner åt Kina. Problemet är dock att de inte kan åtalas eftersom Kina inte anses vara ett säkerhetshot av den brittiska regeringen.

Oavsett om britterna Christopher Berry och Christopher Cash är spioner åt Kina eller inte så ser det inte ut som att åtalet mot dem kommer att hålla i rättegången.

Kina utgör inget “nationellt säkerhetshot”

Åtalet rasar samman eftersom Storbritannien i nuläget inte anser att Kina är en “fiende” och landet ses därmed inte heller som ett “nationellt säkerhetshot”, enligt åklagarna.

Det blir därmed svårt att binda de två männen till något brott mot Storbritanniens lag om officiella hemligheter, som definieras som att lämna över information som kan vara användbar för en fiende, enligt WSJ.

Båda männen blev arresterade av brittisk polis för två år sedan för att vara misstänka spioner åt Kina.

Spela klippet
Spioner spred kritisk information

Det handlar enligt anklagelserna om kritisk information från Storbritanniens parlament som med hjälp av Berry och Cash spreds till Kinas myndigheter.

Berry som var lärare i ekonomi flyttade till Kina 2022 och ska ha mottagit uppgifter från sin vän Cash, som hade tillgång till det brittiska parlamentet som researcher.

Särskilt känsliga uppgifter var exempelvis när taiwanesiska tjänstemän besökte Storbritannien för att diskutera hur ön skulle kunna förvara sig mot en kinesisk invasion.

Christopher Berry flyttade till Kina 2022 och anklagas för att vara spion.
Christopher Berry flyttade till Kina 2022 och anklagas för att vara spion. (Foto: TT)

Vill förbättra relationen

Samtidigt som Berry och Cash uppger att de är oskyldiga har regeringen med premiärminister Keir Starmer i spetsen försökt släcka ner fallet för att förbättra handelsrelationen med Kina, vilket i sin tur har skapat kritik från oppositionen.

Storbritannien försöker balansera sin relation med jätten i öst – handeln är givetvis oerhört viktig för den brittiska ekonomin, samtidigt som man är medveten om säkerhetshotet som Kina utgör.

Undanröjde nytt spionhot

Spionfallet är dock högst aktuellt, även om det alltså inte ser ut att hålla i rättegång, eftersom Kina enligt den brittiska underrättelsetjänsten M15 utgör ett ständigt hot och M15 så sent som för en vecka sedan undanröjde ännu ett spionhot.

”När det gäller Kina måste Storbritannien resolut försvara sig mot hot och ta tillvara de möjligheter som bevisligen tjänar vår nation”, säger M15-chefen Ken McCallum.

Johan Augustin
