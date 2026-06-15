Vattenfalls vd Anna Borg radar upp flera saker som gjorde att valet föll på det brittiska företaget framför konkurrenten, amerikanska GE Vernova.

Vattenfall väljer Rolls-Royce som leverantör av de nya reaktorerna som ska byggas invid Ringhals kärnkraftverk, meddelar bolaget på en pressträff.

Vattenfalls vd Anna Borg radar upp flera saker som gjorde att valet föll på det brittiska företaget framför konkurrenten, amerikanska GE Vernova.