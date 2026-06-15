Vattenfall väljer Rolls-Royce som leverantör
Vattenfall väljer Rolls-Royce som leverantör av de nya reaktorerna som ska byggas invid Ringhals kärnkraftverk, meddelar bolaget på en pressträff.
Vattenfalls vd Anna Borg radar upp flera saker som gjorde att valet föll på det brittiska företaget framför konkurrenten, amerikanska GE Vernova.
Hon pekar på den totala kostnadsbilden och det faktum att Rolls-Royce även ska leverera så kallade SMR-reaktorer till Storbritannien och Tjeckien.
Kontraktet avser 3 reaktorer.