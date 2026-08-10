Finska "Google Maps för gravplatser" lanserat – Sverige ligger efter

Graven syns bara så länge gravrätten löper, och uppgifterna uppdateras varje månad, enligt Uleåborgs församlingar. Samma lösning från Geometrix Oy används i Åbo och S:t Karins, där 107 000 gravsatta på nio begravningsplatser omfattas.

Besökare når tjänsten via QR-koder på anslagstavlorna.

I Sverige finns fem register att gissa mellan

Svenska kyrkans sida om att hitta gravplatsen har ingen egen sökfunktion. Där listas fem externa tjänster:

Hittagraven för Stockholms elva allmänna begravningsplatser

Svenskagravar.se med drygt 50 kyrkogårdsförvaltningar

Kyrkogårdskartan

Gravar.se med närmare 2 000 kyrkogårdar

Gravstensinventeringen som slutar 2015.

Branschorganisationen Sveriges Begravningsbyråer listar dessutom FinnGraven.se.

Täckningen överlappar och ingen tjänst är komplett. En sökning som ger noll träffar betyder alltså inte att graven saknas, bara att förvaltningen kanske inte är ansluten.

Den som inte vet var personen begravdes måste först lista ut vilken huvudman som ansvarar, och kyrkan hänvisar själv till att kontakta huvudmannen eller söka på ortens kyrkogårdsförvaltning.

Varje församling eller pastorat är egen huvudman, utom i Stockholms stad och Tranås kommun, enligt Kammarkollegiet.

Läs även om vad en begravning kostar i Sverige.