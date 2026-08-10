Uleåborgs församlingar meddelade den 15 juli att de tagit den gratis karttjänsten hautakartta.fi i bruk, där vem som helst kan söka fram en grav på den avlidnes namn. Sverige hade också vunnit på att utveckla en sådan app.
Finska "Google Maps för gravplatser" lanserat – Sverige ligger efter
Sökningen visar begravningsplats och läge på karta. Används den i mobilen på plats, visas kortaste vägen till graven. Utöver läget framgår födelse- och dödsdatum samt namnen på övriga gravsatta i samma grav, enligt Oulunseurakunnat.fi.
Graven syns bara så länge gravrätten löper, och uppgifterna uppdateras varje månad, enligt Uleåborgs församlingar. Samma lösning från Geometrix Oy används i Åbo och S:t Karins, där 107 000 gravsatta på nio begravningsplatser omfattas.
Besökare når tjänsten via QR-koder på anslagstavlorna.
I Sverige finns fem register att gissa mellan
Svenska kyrkans sida om att hitta gravplatsen har ingen egen sökfunktion. Där listas fem externa tjänster:
- Hittagraven för Stockholms elva allmänna begravningsplatser
- Svenskagravar.se med drygt 50 kyrkogårdsförvaltningar
- Kyrkogårdskartan
- Gravar.se med närmare 2 000 kyrkogårdar
- Gravstensinventeringen som slutar 2015.
- Branschorganisationen Sveriges Begravningsbyråer listar dessutom FinnGraven.se.
Täckningen överlappar och ingen tjänst är komplett. En sökning som ger noll träffar betyder alltså inte att graven saknas, bara att förvaltningen kanske inte är ansluten.
Den som inte vet var personen begravdes måste först lista ut vilken huvudman som ansvarar, och kyrkan hänvisar själv till att kontakta huvudmannen eller söka på ortens kyrkogårdsförvaltning.
Varje församling eller pastorat är egen huvudman, utom i Stockholms stad och Tranås kommun, enligt Kammarkollegiet.
Läs även om vad en begravning kostar i Sverige.
Uppgifterna finns redan
Ett namn, en karta och en väg fram på plats är vad den finska tjänsten levererar. Underlaget finns i svenska gravböcker, digitalt hos varje huvudman, och betalt via begravningsavgiften på 29,2 öre per hundralapp, enligt Kammarkollegiet. Sverige kan alltså skapa samma lösning.
Församlingarnas verksamhet växer dock på andra håll, något Realtid beskrev när en församling byggde en bolagskoncern.
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